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    Осака снова выиграет в двух сетах?

    Саккари — Осака. Прогноз (к. 1.91) и ставки на турнир в Майами 31 марта 2021 года

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    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака сыграет против Марии Саккари из Греции в четвертьфинале крупного турнира в Майами (США). Матч пройдет 31 марта, начало — в 18:00 мск. Саккари — Осака: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Саккари

    Саккари пока не может похвастаться большими успехами в этом сезоне. Разве что можно вспомнить полуфинал в Абу-Даби, в котором Марию разгромила белоруска Арина Соболенко.

    На Открытом чемпионате Австралии Саккари уже в первом круге проиграла француженке Кристине Младенович.

    В Дохе теннисистка из Греции легко дошла до четвертьфинала, разгромив Майам Шериф и Мэдисон Кис, но там ее легко обыграла Гарбин Мугуруса. В Дубае Мария и вовсе сошла с дистанции уже после первого матча, неожиданно проиграв Барборе Крейчиковой.

    Но в Майами Саккари наконец-то начала показывать свой лучший теннис. В четвертом раунде 25-летняя теннисистка одержала победу над Джессикой Пегулой. В третьей партии гречанка отыграла шесть матчболов.

    Саккари впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000.

    Осака

    Тем временем Осака проводит первый турнир после триумфального Открытого чемпионата Австралии.

    И судя по всему, Наоми приехала в Майами за очередным титулом. Во всяком случае, пока не очень ясно, кто может ее остановить.

    В первом матче Осака выиграла у Айлы Томлянович. Дальше ее ждала встреча с Ниной Стоянович, которая в итоге не смогла выйти на корт из-за повреждения.

    В четвертом раунде японка обыграла Элизу Мертенс, продлив серию побед до 23 матчей.

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    В последних десяти матчах Осака отдала лишь один сет.

    Прогноз и ставка

    На Саккари букмекеры предлагают поставить за 4.50, а на Осаку — за 1.28.

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    Саккари порой играет очень агрессивно, но и ошибок у нее всегда хватает. Возможно, Мария заставит поволноваться Осаку, но не более того.

    Ставка — победа Осаки в двух сетах за 1.72.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Саккари меньше 8,5 за 1.91.

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