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    Сможет ли Кузнецова остановить первую ракетку турнира в Дубае?

    Свитолина — Кузнецова. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Дубае 9 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Свитолина — Кузнецова
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    Элина Свитолина
    Россиянка Светлана Кузнецова сыграет против украинки Элины Свитолиной во втором круге престижного турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 9 марта, начало — в 14:00 мск. Свитолина — Кузнецова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Свитолина

    Первые месяцы нового сезона сложно назвать успешными для Свитолиной. Украинка дошла до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, но для пятой ракетки это, скорее, провал.

    К тому же, в Мельбурне Элина вылетела после поражения от американки Джессики Пегулы, далеко не самой серьезной соперницы.

    На прошлой неделе Свитолина снова подтвердила, что пока далека от своей лучшей игры. На турнире в Дохе 26-летняя теннисистка после победы над японкой Мисаки Дои уступила Виктории Азаренко. В принципе, ничего критичного, если не знать, что уже в самом начале матча белоруска травмировала спину (как оказалось позже, довольно серьезно), но даже в таком состоянии выиграла у Свитолиной в двух сетах. Надо признать, что Элина играла просто безобразно.

    Свитолина дважды выигрывала турнир в Дубае — в 2017 и 2018 годах.

    Кузнецова

    В отличие от Свитолиной, которая получила первый номер посева, Кузнецова стартовала с первого круга.

    Российская теннисистка начала турнир с победы над китаянкой Ван Цян. Сложный матч, в котором все решилось только в третьем сете.

    И это была всего лишь вторая победа Кузнецовой в этом сезоне. Первый матч в 2021 году бывшая вторая ракетка мира выиграла на Открытом чемпионате Австралии у Барборы Стрыцовой из Чехии.

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    В Дохе на прошлой неделе Кузнецова в первом раунде проиграла Виктории Азаренко — 2:6, 3:6.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Свитолиной: на украинку можно поставить за 1.33, а на Кузнецову — за 3.44.

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    Элина действительно очень слабо провела несколько предыдущих матчей, но надо понимать, что все время играть так плохо она не будет.

    И кроме того, не надо не забывать, что Кузнецова в пяти матчах против Свитолиной одержала только одну победу — в 2016 году на турнира в Москве.

    Ставка - победа Свитолиной в двух сетах за 1.87.

    И также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Кузнецовой меньше 9,5 за 1.85.

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