Россиянин Карен Хачанов сыграет против южноафриканца Кевина Андерсона в рамках второго круга турнира в Мельбурне. Матч пройдет 4 февраля, начало — в 07:30 мск. Андерсон — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андерсон

Бывшая пятая ракетка мира в текущем рейтинге занимает всего лишь 82-е место. Столь существенная потеря позиций связана с травмами, из-за которых Андерсон почти полностью пропустил сезон-2019.

Однако некоторые матчи в прошлом году показали, что южноафриканский теннисист способен как минимум вернуться в топ-50. Что, в общем-то, уже подтвердили первые матчи в Мельбурне.

В стартовом круге Андерсон выиграл у 39-летнего испанца Фелисиано Лопеса — в двух сетах, 6:4, 7:5. Как обычно, Кевин, выполнивший 17 эйсов, очень классно играл на собственной подаче, которая остается его главным оружием.

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А во втором раунде Андерсон одержал уверенную победу над Седриком-Марселем Штебе.

Хачанов

Тем временем Хачанов стартовал сразу со второго круга благодаря высокому номеру посева.

Первым соперником российского теннисиста стал австралиец Макс Перселл, представитель третьей сотни рейтинга.

Вопреки ожиданиям, матч получился не самым простым, в первом сете все решилось только на тай-брейке. Вторую партию Хачанов взял со счетом 6:3, но в целом впечатления довольно сдержанные. Не самая уверенная победа над малоизвестным соперником.

Хачанов, напомним, не очень удачно завершил прошлый сезон, вылетев уже после первого круга на турнирах в Вене и Париже.

Прогноз и ставка

На Андерсона букмекеры предлагают поставить за 1.66, а на победу Хачанова — за 2.28.

Ничего странного, все правильно, Андерсон — фаворит. Осенью Кевин обыгрывал Даниила Медведева, который буквально терялся на приеме, не понимая, что делать с пушечной подачей соперника. У Хачанова тоже будут проблемы.

Ставка — победа Андерсона за 1.66.

Также можно рассмотреть ставку на то, что в матче будет как минимум один тай-брейк за 1.79.