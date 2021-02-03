Россиянин Карен Хачанов сыграет против Макса Перселла в рамках второго круга на турнире в Мельбурне. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 01:00 мск. Перселл — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Перселл

Самое важное, что нужно знать, об этом теннисисте: Перселл находится в третьей сотне рейтинге — на 238 месте. И выше 204-й строчки американец пока не поднимался.

В прошлом месяце Перселл пытался пробиться в основную сетку Australian Open, но безуспешно.

Хотя начало отборочного турнира было многообещающим. В первом раунде квалификации Макс одержал победу над французом Уго Гастоном.

А вот россиянину Аслану Карацеву Перселл проиграл без шансов — 1:6, 2:6.

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В Мельбурне Перселл в первом раунде одержал победу над словаком Норбертом Гомбошем.

Хачанов

Хачанов новый сезон начинает на 20-м месте в рейтинге ATP. И в планах Карена, конечно же, возвращение в топ-10.

В этом году Хачанов пока еще не выходил на корт, турнир в Мельбурне станет для первым в 2021-м.

Прошлый сезон получился для Карена неудачным. Третий круг на Australian Open и четвертый на «Ролан Гаррос» — для российского теннисистка это уже, скорее, разочарование.

В конце 2020 года Хачанов провалил сразу несколько турниров. В Вене и на «Мастерсе» в Париже 24-летний россиянин вылетел уже после первого круга.

Прогноз и ставка

На Перселла в этом матче можно поставить за 6.35, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.13.

Для американца встреча с таким соперником станет серьезной проверкой. И вряд ли нас ждет сенсация.

Ставка — победа Хачанова с форой по геймам (-4,5) за 1.79.

Кроме того, можно рассмотреть ставку на то, что Перселл выиграет меньше 8,5 гейма за 1.85.