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    Выиграет ли Хачанов первый матч в сезоне?

    Перселл — Хачанов. Прогноз (к. 1.79) и ставки на турнир в Мельбурне 3 февраля 2021 года

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    Перселл — Хачанов: прогноз и ставка
    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против Макса Перселла в рамках второго круга на турнире в Мельбурне. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 01:00 мск. Перселл — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Перселл

    Самое важное, что нужно знать, об этом теннисисте: Перселл находится в третьей сотне рейтинге — на 238 месте. И выше 204-й строчки американец пока не поднимался.

    В прошлом месяце Перселл пытался пробиться в основную сетку Australian Open, но безуспешно.

    Хотя начало отборочного турнира было многообещающим. В первом раунде квалификации Макс одержал победу над французом Уго Гастоном.

    А вот россиянину Аслану Карацеву Перселл проиграл без шансов — 1:6, 2:6.

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    В Мельбурне Перселл в первом раунде одержал победу над словаком Норбертом Гомбошем.

    Хачанов

    Хачанов новый сезон начинает на 20-м месте в рейтинге ATP. И в планах Карена, конечно же, возвращение в топ-10.

    В этом году Хачанов пока еще не выходил на корт, турнир в Мельбурне станет для первым в 2021-м.

    Прошлый сезон получился для Карена неудачным. Третий круг на Australian Open и четвертый на «Ролан Гаррос» — для российского теннисистка это уже, скорее, разочарование.

    В конце 2020 года Хачанов провалил сразу несколько турниров. В Вене и на «Мастерсе» в Париже 24-летний россиянин вылетел уже после первого круга.

    Прогноз и ставка

    На Перселла в этом матче можно поставить за 6.35, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.13.

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    Для американца встреча с таким соперником станет серьезной проверкой. И вряд ли нас ждет сенсация.

    Ставка — победа Хачанова с форой по геймам (-4,5) за 1.79.

    Кроме того, можно рассмотреть ставку на то, что Перселл выиграет меньше 8,5 гейма за 1.85.

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