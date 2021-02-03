Перселл
Самое важное, что нужно знать, об этом теннисисте: Перселл находится в третьей сотне рейтинге — на 238 месте. И выше 204-й строчки американец пока не поднимался.
В прошлом месяце Перселл пытался пробиться в основную сетку Australian Open, но безуспешно.
Хотя начало отборочного турнира было многообещающим. В первом раунде квалификации Макс одержал победу над французом Уго Гастоном.
А вот россиянину Аслану Карацеву Перселл проиграл без шансов — 1:6, 2:6.
В Мельбурне Перселл в первом раунде одержал победу над словаком Норбертом Гомбошем.
Хачанов
Хачанов новый сезон начинает на 20-м месте в рейтинге ATP. И в планах Карена, конечно же, возвращение в топ-10.
В этом году Хачанов пока еще не выходил на корт, турнир в Мельбурне станет для первым в 2021-м.
Прошлый сезон получился для Карена неудачным. Третий круг на Australian Open и четвертый на «Ролан Гаррос» — для российского теннисистка это уже, скорее, разочарование.
В конце 2020 года Хачанов провалил сразу несколько турниров. В Вене и на «Мастерсе» в Париже 24-летний россиянин вылетел уже после первого круга.
Прогноз и ставка
На Перселла в этом матче можно поставить за 6.35, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.13.
Для американца встреча с таким соперником станет серьезной проверкой. И вряд ли нас ждет сенсация.
Ставка — победа Хачанова с форой по геймам (-4,5) за 1.79.
Кроме того, можно рассмотреть ставку на то, что Перселл выиграет меньше 8,5 гейма за 1.85.