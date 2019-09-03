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    Сможет ли Свитолина пройти удобную соперницу на пути в полуфинал US Open?

    Элина Cвитолина — Йоханна Конта. Прогноз и ставки на матч Открытого чемпионата США по теннису 3 сентября 2019 года

    US Open WTA Прогнозы на Элина Свитолина
    Прогноз на Элина Cвитолина — Йоханна Конта
    Элина Свитолина
    Во вторник, 3 сентября, украинка Элина Свитолина сыграет с британкой Йоханной Контой в четвертьфинале US Open. Начало поединка — не ранее 19:00 мск. Прогноз на Элина Cвитолина — Йоханна Конта.

    Элина Свитолина

    Украинка является пятой ракеткой мира, аналогичный номер она получила в посеве турнира в США.

    Два предыдущих года именно на стадии 1/8 финала Открытого чемпионата США останавливалась Свитолина. Лучшая теннисистка Украины в нынешнем сезоне стала первой представительницей своей страны, которой удалось пройти в четвертьфиналы всех турниров «Большого шлема».

    На своем пути Элина уже успела повстречать Винус Уильямс, с которой довольно уверенно разобралась — 6:4, 6:4. Также не вышло интриги и в украинском дерби с Даяной Ястремской — 6:2, 6:0. Было заметно, что Свитолина в этих играх не слишком рисковала и не допускала лишней агрессии. Хватило и этого.

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    В 1/8 финала Свитолина встретилась с чемпионкой Цинциннати Мэдисон Киз. Но и американка не смогла ничего поделать с Элиной — 7:5, 6:4. Более того, у Киз, которая находится в прекрасной форме, даже не было брейкпойнтов. Свитолина вообще в двух последних играх не отдала ни одной своей подачи.

    Стоит отметить, что украинка стабильно набирает очки, но в нынешнем сезоне ей пока не удалось завоевать титул.

    Йоханна Конта

    Британка является 16-й ракеткой мира и такой же номер ей достался в посеве.

    Конта перед US Open находилась не в лучшей форме и казалось, что ее ждет третий подряд вылет с турнира уже по итогам первого раунда.

    Однако сначала ей удалось не без проблем пройти Касаткину (6:1, 4:6, 6:2), но затем Конта окончательно нащупала свою игру и не оставила шансов Гаспарян (6:1, 6:0) и Чжан Шуай (6:2, 6:3).

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    Стоит отметить, что все эти соперницы были не в лучшей своей форме. Далее Конту ждал матч против неудобной Каролины Плишковой. Счет в личных встречах был 6:1 в пользу последней.

    Тем не менее, в упорной борьбе Конта добыла волевую победу — 6:7 (1), 6:3, 7:5. Хотя и здесь во многом виновата сама Плишкова — девять двойных ошибок говорят о многом.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество украинке: победа Свитолиной — 1.55, победа Конты — 2.45.

    Британка — очень удобная соперница для Свитолиной. Украинка выиграла все четыре очные поединка. Пусть украинка не считалась главной фавориткой турнира, но в данной ситуации она просто сильнее и не должна допустить осечку. Предлагаем поставить на победу Свитолиной с форой -3 гейма за 1.93. 0

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    Элина Cвитолина — Йоханна Конта. Прогноз и ставки на матч Открытого чемпионата США по теннису 3 сентября 2019 года. Прогноз на Элина Cвитолина — Йоханна Конта. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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