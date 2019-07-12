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    Выиграет ли Надаль у Федерера на траве?

    Роджер Федерер — Рафаэль Надаль. Прогноз и ставки на матч Уимблдона 12 июля 2019 года

    Прогнозы на Уимблдон ATP Прогнозы на Роджера Федерера Прогнозы на Рафаэля Надаля
    Прогноз на Роджер Федерер — Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль
    В пятницу, 12 июля, швейцарец Роджер Федерер сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале Уимблдона. Встреча, которая пройдет на травяных кортах Лондона, начнется после 16:30 по московскому времени. Прогноз на Роджер Федерер — Рафаэль Надаль.

    Роджер Федерер

    Роджер Федерер на своем любимом травяном покрытии продолжает борьбу за чемпионство на Уимблдоне, которое может стать для него девятым в карьере.

    На текущем турнире швейцарец отдал соперникам всего два сета: в первом круге в поединке против южноафриканца Ллойда Харриса (3:6, 6:1, 6:2, 6:2) и в четвертьфинале во встрече с японцем Кеи Нисикори (4:6, 6:1, 6:4, 6:4).

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    При этом более уверенно второй номер посева обыграл британца Джея Кларка (6:1, 7:6, 6:2), француза Люку Пуя (7:5, 6:2, 7:6) и итальянца Маттео Берреттини (6:1, 6:2, 6:2).

    Рафаэль Надаль

    Рафаэль Надаль, предпочитающий играть на грунте, подтверждает статус универсального теннисиста на Уимблдоне, где пока столкнулся с проблемами лишь в одном матче.

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    Речь идет о встрече с австралийцем Ником Кирьосом (6:3, 3:6, 7:6, 7:6) во втором круге, когда испанцу пришлось играть два тай-брейка и четыре сета.

    Матчи против японца Юити Сугиты (6:3, 6:1, 6:3), француза Жо-Вильфрида Тсонга (6:2, 6:3, 6:2), португальца Жуана Соузы (6:2, 6:2, 6:2) и американца Сэма Куэрри (7:5, 6:2, 6:2) вышли более легкими.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество испанцу: победа Надаля — 1.74, победа Федерера — 2.20.

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    По личным встречам Рафа ведет 24-15, он же выиграл в недавнем полуфинальном матче на «Ролан Гаррос» (6:3, 6:4, 6:2).

    Однако на травяном покрытии Роджер побеждал Надаля дважды в трех сыгранных поединках, что должно добавлять ему оптимизма.

    Сложно сказать, по силам ли 37-летнему ветерану перебегать более молодого оппонента, но на Уимблдоне он просто обязан завязать борьбу. Наш прогноз — «тотал геймов больше 39,5» за 1.74.

    Еще один вариант — «победа Надаля в первом сете» за 1.75. По каким-то причинам Роджер на этом турнире начинает матчи неудачно и вяло, что, вполне вероятно, повторится и в полуфинале. 0

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    Роджер Федерер — Рафаэль Надаль. Прогноз и ставки на матч Уимблдона 12 июля 2019 года. Прогноз на Роджер Федерер — Рафаэль Надаль. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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