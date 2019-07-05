Симона Халеп — Виктория Азаренко. Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Уимблдона 5 июля 2019 года

В пятницу, 5 июля, состоится матч третьего круга Уимблдона, в котором встретятся румынка Симона Халеп и беларуска Виктория Азаренко. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на Симона Халеп — Виктория Азаренко.

Симона Халеп

Румынская теннисистка является седьмой ракеткой мира и аналогичный номер она получила в посеве.

В нынешнем сезоне Халеп несколько раз добиралась до поздних стадий турнира, но пока о титулах речи не идет. Максимум — финалы Мадрида и Дохи.

На Уимблдоне Симона стартовала не очень убедительно, но все-таки сумела выйти в третий круг и повторила прошлогодний результат.

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В первом матче удалось обыграть Александру Соснович со счетом 6:4, 7:5. В одном из эпизодов румынка упала и повредила колено, но обошлось без серьезной травмы, хотя проблема явно дала о себе знать.

Во втором круге была дуэль с соотечественницей Михаэлой Бузэрнеску, в котором Халеп проиграла один сет — 6:3, 4:6, 6:2. Откровенно говоря, экс-первая ракетка мира выглядела не очень убедительно.

После смены тренера у Халеп не самый простой период, а на траве она провела всего один турнир до Уимблдона, дойдя до четвертьфинала в Истборне.

Виктория Азаренко

Белоруска является 40-й ракеткой мира, а на Уимблдоне она не попала в посев.

В нынешнем сезоне Азаренко побывала в одном финале — на турнире в Монтеррее, где уступила испанке Гарбин Мугурусе, отказавшись от борьбы во втором сете из-за травмы.

В последнее время Виктория набрала отличный ход, сумев в первых двух раундах уничтожить двух соперниц из топ-50 мирового рейтинга. Сначала была пройдена Ализе Корне со счетом 6:4, 6:4, после чего состоялся полный разгром Айлы Томлянович — 6:2, 6:0.

Азаренко справилась с невынужденными ошибками и у нее прекрасно работает подача, что станет огромной проблемой для соперницы.

Прогноз

Симона Халеп ныне далека от своей оптимальной формы, а проблемы с ногой мешают ей набрать кондиции. Коэффициенты примерно равные, но соперницы находятся в совершенно разном состоянии.

Азаренко, хоть и находится ниже в рейтинге, но набрала отличную форму и сейчас имеет все шансы, чтобы с помощью подачи и минимума ошибок пройти румынку. Предлагаем поставить на победу Азаренко за 1.94. 0