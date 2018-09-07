В пятницу, 7 сентября, в полуфинале US Open встретятся испанец Рафаэль Надаль и аргентинец Хуан Мартин Дель Потро. Начало матча — в 23:00 мск.

Прогноз на В пятницу, 7 сентября, в полуфинале US Open встретятся испанец Рафаэль Надаль и аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.

Рафаэль Надаль

Надаль получил в США первый номер посева, также он является первой ракеткой мира.

Испанец проводит очередной великолепный сезон, потерпев всего несколько поражений. Ему удалось выиграть турниры в Барселоне, Монте-Карло, Риме и Торонто, а также покорить US Open. Теперь Рафу ждет защита титула здесь в Нью-Йорке.

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Все поединки в США испанец провел спокойно. Сначала прошел Давида Феррера и Вашека Поспишила, после чего с легендой не справились Карен Хачанов и Николоз Басилашвили (оба — в четырех сетах). В четвертьфинале Надаля ждало главное испытание — Доминик Тим, который взял первый сет со счетом 6:0. Тем не менее, Рафа отдал все силы и оформил триумф в пяти партиях.

Хуан Мартин Дель Потро

Дель Потро является третьей ракеткой мира — в топ-10 он вернулся в январе впервые с 2014 года. Травмы оказались позади, а аргентинец набрал фантастическую форму и на некоторых турнирах демонстрировал свою лучшую игру в карьере.

В этом году у аргентинца за спиной титулы в Акапулько и Индиан-Уэллсе, а также полуфиналы в Майами и на «Ролан Гаррос».

US Open Хуан Мартин очень любит, здесь его поддерживают, корт идеально подходит под манеру игры, а в прошлом сезоне он дошел здесь до полуфинала. Никаких проблем с соперниками не возникло. Дель Потро прошел Янга, Кудлу, Вердаско, Чорича и Джона Изнера. С последним получилась упорная битва, но агентинцу хватило характера дожать американца.

Прогноз

Теннисисты встречались между собой 17 раз — всего пять побед на счету Дель Потро.

В прошлом году испанец легко справился с аргентинцем в полуфинале, но на этот раз за спиной у Надаля сложнейший матч с Домиником Тимом. Считаем, что сил и выдержки у Дель Потро сейчас больше, поэтому он возьмет реванш. Ставим на победу аргентинца за 2,33. 0