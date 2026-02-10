прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.43

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 11 февраля. Начало встречи — в 12:30 (мск).

«Адмирал»

Турнирное положение: «Адмирал» прописался на 11-й позиции Восточной конференции с 37 очками после 52 матчей. От зоны основной восьмерки приморцы отстают на 14 баллов.

Последние матчи: Незадолго до паузы в регулярном сезоне «Адмирал» вернулся на домашний лед, где в первом же матче сгорел «Автомобилисту» (1:4).

В другой встрече команда Олега Браташа допустила осечку в упорной борьбе с «Торпедо» (2:3, от). Накануне владивостокцы не смогли справиться с «Барысом» (1:4).

Не сыграют: Александр Дарьин.

Состояние команды: Сезон для «Адмирала» фактически завершен. Без предметных шансов пробиться в борьбу за плей-офф, команда сосредоточена на эфемерной цели «достойно финишировать в регулярке».

Прогнозы и ставки на КХЛ

На тринадцать последних матчей команды Олега Браташа приходится только одна победа. Вместе с тем приморцам принадлежит второй в чемпионате худший показатель результативности.

«Авангард»

Турнирное положение: С 76 очками после 52 матчей, «Авангард» размещен на 2-й строчке Восточной конференции, на 8 зачетных баллов отставая от лидера таблицы.

Последние матчи: В начале февраля «Авангард» провел два выезда. В ходе первого была одержана крупная победа над московским «Динамо» (4:1).

Следом команда Ги Буше забрала результат на территории «Шанхайских Драконов» (5:3). В середине предыдущей недели омичи дома уступили «Автомобилисту» (2:3, от), но обеспечили путевку в плей-офф.

Не сыграют: Александр Волков.

Состояние команды: «Авангард» стал вторым клубом чемпионата, который закрыл вопрос кубковой квалификации. При этом в гонке лидеров лиги омичи остаются главными преследователями «Металлурга».

В ходе предыдущих соревновательных недель команда Ги Буше зафиксировала восемь побед кряду, тогда как в десяти последних встречах «Авангард» набрал 17 очков из 18 возможных.

Статистика для ставок

«Адмирал» не побеждает дома на протяжении 6 последних матчей

«Адмирал» не забивал больше 1 гола в 3 домашних матчах из 4 последних

«Авангард» обыграл «Адмирал» с разницей в 3 шайбы и более в 4 личных встречах из 5 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 5.80, ничья — в 5.50, победа «Авангарда» — в 1.48.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 5.5 — за 2.09.

Прогноз: «Авангард» прилетел во Владивосток в статусе безусловного фаворита, которому даже в условиях выхода в плей-офф рано терять концентрацию. В гостях омичи заберут победные очки, но настаивать на высоких скоростях не будут.

2.43 «Авангард» победит + ТМ 6.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.43 на матч Адмирал — Авангард принесёт чистый выигрыш 1430₽, общая выплата — 2430₽

Ставка: «Авангард» победит + ТМ 6.5 за 2.43.

Прогноз: В условиях краха «Адмирала» — как кадрового, так и системного — трудно представить, чтобы у команды Ги Буше возникли какие-либо проблемы по ходу встречи.

1.94 «Авангард» не проиграет ни одного периода Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Адмирал — Авангард принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: «Авангард» не проиграет ни одного периода за 1.94.