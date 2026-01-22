прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.61

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Леново Центре» 23 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Каролина»

Турнирное положение: После 50 матчей «Каролина» находится на 2-й позиции Восточной конференции с 66 очками на счету, по дополнительной разнице уступая лидерство «Тампе».

Последние матчи: В одном из матчей предыдущей игровой недели «Каролина» в родных стенах сокрушила «Флориду» (9:1).

За расправой над действующим чемпионом последовала убедительная гостевая победа над «Нью-Джерси» (4:1). В другой встрече на домашней площадке команда Рода Бриндамора переиграла «Баффало» (2:1).

Не сыграют: Петр Кочетков, Чарльз-Алексис Лего, Шейн Гостисбехер, Ноа Филп, Эрик Робинсон.

Состояние команды: Турнирная динамика «Каролины» сопровождается краткосрочными периодами спада, но прямо сейчас мы говорим о команде, набравшей приличный ход.

На текущий момент «ураганы» являются лидерами Востока по результативности и вместе с тем уверенно чувствуют себя на домашнем льду, где накануне были одержаны пять побед кряду.

«Чикаго»

Турнирное положение: В 49 матчах «Чикаго» набрал 47 очков. В таблице Запада коллектив из Иллинойса обосновался на 13-й строчке, на 6 пунктов отставая от кубковой восьмерки.

Последние матчи: Серию последних матчей «Чикаго» провел у себя дома, но в сущности разочаровал публику, посетившую в эти дни «Юнайтед Центр».

В частности, команда Джеффа Блашилла проиграла «Эдмонтону» (1:4), «Калгари» (1:4) и «Бостону» (2:5). Победу «Блэкхокс» зафиксировали лишь в недавней встрече с «Виннипегом» (2:0).

Не сыграют: Райан Эллис, Фрэнк Назар, Теуво Терявяйнен, Ши Вебер.

Состояние команды: «Чикаго» проводит качельный сезон, который сопровождается яркими всплесками и периодами затухания, тогда как в контексте борьбы за плей-офф шансы «Блэкхокс» остаются невысокими.

Важнейшими в турнирном плане для команды Джеффа Блашилла оказались первые недели января, когда «ястребы» одержали четыре победы кряду. Однако в шести недавних матчах «Чикаго» четырежды остался без набранных очков.

Статистика для ставок

«Каролина» не проигрывает на протяжении 3 последних матчей

«Чикаго» победил в 3 последних играх на выезде

«Каролина» победила «Чикаго» в 4 последних встречах в родных стенах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.61, ничья — в 4.93, победа «Чикаго» — в 4.88.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: При эпизодических провалах «Каролина» находится в отличной форме, в том числе на домашнем льду. «Чикаго» с его широтой проблем на дистанции будет трудно рассчитывать на результат в крайне сложных условиях предстоящего выезда.

Ставка: «Каролина» победит + ТМ 6.5 за 2.61.

Прогноз: В двух предыдущих встречах в родных стенах «Харрикейнз» не пропускали больше 1 гола. Так, высокая надежность в зоне защиты позволит команде Рода Бриндамора избежать хаоса и в этот раз.

Ставка: Индивидуальный тотал «Чикаго» меньше 2 за 1.94.