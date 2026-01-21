Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 21 января.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Оттава» — «Коламбус» — 1:4

За «Сенаторз» отличились Тайлер Клевен, Тим Штюцле, Ридли Грейг и Брэди Ткачак. Единственный шайба «Блю Джэкетс» на счету Шона Монахэна.

«Оттава» набрала 53 очка в 49 матчах и занимает 13-е место на «Востоке». «Коламбус» идет на 15-й строчке — 51 очко в 49 играх.

«Оттава» — «Коламбус» — 1:4

«Монреаль» — «Миннесота» — 4:3

В составе победителей забили Филлип Дано, Александр Каррье, Лэйн Хатсон и Коул Кофилд. Отметим также два ассиста Ивана Демидова, который был признан третьей звездой встречи. Теперь у 20-летнего россиянина 43 (11+32) очка в 50 играх сезона.

Форвард гостей Владимир Тарасенко оформил дубль, а на счету Кирилла Капризова д ве голевые передачи. Также шайба в составе гостей у Брок Фэйбера.

«Монреаль» набрал 63 очка в 50 матчах и занимает 4-е место на «Востоке». «Миннесота» идет на 3-й строчке в Западной конференции — 65 очков в 51 игре.

«Монреаль» — «Миннесота» — 4:3

«Тампа» — «Сан-Хосе» — 4:1

У «Лайтнинг» Брэндон Хагель оформил дубль, а также по голу забили Энтони Чирелли и Джейк Гюнцель. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 22 из 23 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Теперь у 32-летнего россиянина 72 (24+48) очка в 44 играх этого сезона.

Единственный гол «Шаркс» на счету Тайлера Тоффоли.

«Тампа» набрала 66 очков в 48 матчах и лидирует на «Востоке». «Сан-Хосе» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 53 очка в 49 играх.

«Тампа» — «Сан-Хосе» — 4:1

«Даллас» — «Бостон» — 6:2

У «Старз» дубль оформил Джейсон Робертсон, а также по одной шайбе забросили Уайатт Джонстон, Маврик Бурк, Эса Линделл и Джастин Хрыковиан.

У «Брюинз» отличились Морган Гики и Фрейзер Минтен. Защитник гостей Никита Задоров отметился голевой передачей. Теперь у 30-летнего россиянина 16 (1+15) очков в 50 играх этого сезона.

«Даллас» прервал серию из трех поражений и с 65 очками в 50 матчах занимает 2-е место в Западной конференции. «Бостон» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 58 очков в 50 играх.

«Даллас» — «Бостон» — 6:2

«Нэшвилл» — «Баффало» — 3:5

У «Сэйбрз» дубль оформил Ноа Эстлунд, а также по голу забили Конста Хелениус, Тэйдж Томпсон и Пэйтон Кребс.

У «Предаторз» голы на счету Райана О`Райлли и Филипа Форсберга.

«Баффало» набрал 59 очков в 49 матчах и занимает пятую строчку на «Востоке». «Нэшвилл» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 50 очков в 49 играх.

«Нэшвилл» — «Баффало» — 3:5

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 3:1

У «Джетс» дубль оформил Марк Шайфли и одну шайбу забросил Джош Моррисси. Единственный гол «Блюз» на счету Джордан Кайруа.

«Виннипег» набрал 46 очков в 49 матчах и занимает 14-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 15-й строчке — 46 очков в 50 играх.

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 3:1

«Эдмонтон» — «Нью-Джерси» — 1:2

У гостей голом и результативной передачей отметился российский нападающий Арсений Грицюк. Еще одну шайбу забросил Коди Гласс.

У хозяев отличился Мэттью Савой.

«Дэвилз» набрали 54 очка и занимают 12-е место в Восточной конференции, «Ойлерз» с 58 очками — на 5-й строчке «Запада».

«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» — 4:3

У хозяев отличились Адриан Кемпе, Кевин Фиала, Тэйлор Уорд и российский нападающий Андрей Кузьменко.

У гостей дублем отметился Джей Ти Миллер, еще один гол на счету Уильяма Кулле. Российский защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков выполнил ассист.

«Кингз» набрали 53 очка и занимают 9-е место в Западной конференции, команда из Нью-Йорка с 48 очками в подвале турнирной таблицы «Востока».