Шанхай Дрэгонс — СКА. Ставка (к. 2.60) и прогноз на хоккей, КХЛ, 6 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхай Дрэгонс» будет принимать СКА. Игра пройдет на «СКА-Арене» 6 сентября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Шанхай Дрэгонс» — СКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шанхай Дрэгонс»

Турнирное положение: В статусе «Куньлуня» китайский представитель КХЛ завершил минувший сезон на девятой позиции в таблице Западной конференции. По итогам регулярки команда оказалась с 62 очками в активе при 28 победах.

Последние матчи: Новый путь «дракона» в Континентальной хоккейной лиге начался с Кубка мэра Москвы, в котором «Шанхай» взял верх над «Спартаком» (3:2), но уступил ЦСКА (2:4). В матче за третье место команда Жерара Галлана разгромила «Динамо» Москва (6:1).

Не сыграют: В составе «Шанхай Дрэгонс» нет кадровых потерь.

Состояние команды: «Шанхай Дрэгонс» предстоит начать сезон под знаком тотальной перестройки. Изменив полностью все — от управленческой структуры до логотипа — китайский коллектив больше не желает находиться в одном ряду с главным аутсайдерами лиги.

Под руководством Жерара Галлана «Шанхай Дрэгонс» намерены бороться за плей-офф в качестве отправной точки в рамках более амбициозной стратегии. Текущий состав и грамотные трудовые процессы позволяют команде рассчитывать на борьбу за топ-8.

СКА

Турнирное положение: В последнем сезоне СКА финишировал на седьмом месте в таблице Запада, набрав 82 очка и одержав 38 побед. Кубок Гагарина закончился для петербуржцев вылетом от «Динамо» Москва в первом раунде.

Последние матчи: По ходу предсезонки СКА поучаствовал в турнире имени Николая Пучкова, в рамках которого поочередно проиграл «Ак Барсу» (2:3 ОТ) и «Автомобилисту» (0:1).

Были в активе команды Игоря Ларионова и товарищеские матчи. В частности, армейцы победили «Динамо» Спб (5:2), и «Автомобилист» (2:1). Накануне СКА уступил «Авангарду» (3:5).

Не сыграют: В составе СКА отсутствуют игроки, которые пропустят встречу.

Состояние команды: Традиционно СКА относится к числу сильнейших команд Западной конференции, однако предстоящий сезон армейцам с Невы придется начинать в непростых условиях, обусловленных структурными изменениями в команде.

Помимо новой игровой философии, которую попытается привить тренерский штаб Игоря Ларионова, СКА отказался от идеи агрессивной трансферной политики в пользу локальных усилений с подписанием представителей североамериканского хоккея.

Статистика для ставок

Два матча из трех на предсезонке «Шанхая» закончились его победой

Минимум три шайбы забрасывал «Шанхай» в двух матчах из трех предыдущих

В трех очных встречах из последних четырех — против «Куньлуня» — было забито минимум 8 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхай Дрэгонс» оценивается букмекерами в 4.82, ничья — в 5.40, а победа СКА — в 1.51.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: Встреча в рамках нового дерби на Неве будет сопровождаться массой интересных событий — от гостевого статуса СКА на арене, которая изначально возводилась для армейцев, до дебюта в КХЛ Жерара Галлана и команды, нацеленной на продуктивную гонку. Очевидно, в такой статусной встрече «Шанхай» попытается заявить о себе за счет результата на льду.

Ставка: «Шанхай Дрэгонс» не проиграют за 2.60.

Прогноз: Еще в цветовой гамме «Куньлуня» китайский некогда аутсайдер создавал массу проблем СКА. А потому, легко и просто команде Игоря Ларионова — даже на знакомом для многих хоккеистов катке — явно не будет.

Ставка: «Шанхай Дрэгонс» победят с форой +1.5 за 1.95.