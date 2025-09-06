ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    «Драконы» сокрушат гостей «СКА-Арены»

    Шанхай Дрэгонс — СКА. Ставка (к. 2.60) и прогноз на хоккей, КХЛ, 6 сентября 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Шанхай Дрэгонс Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Шанхай Дрэгонс» — СКА
    «Шанхай Дрэгонс» на Кубке мэра Москвы
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхай Дрэгонс» будет принимать СКА. Игра пройдет на «СКА-Арене» 6 сентября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Шанхай Дрэгонс» — СКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Хоккей. КХЛ 06 Сентября 2025 года

    Shanghai

  • КХЛ
  •  Shanghai 17:00 СКА

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •

    «Шанхай Дрэгонс»

    Турнирное положение: В статусе «Куньлуня» китайский представитель КХЛ завершил минувший сезон на девятой позиции в таблице Западной конференции. По итогам регулярки команда оказалась с 62 очками в активе при 28 победах.

    Последние матчи: Новый путь «дракона» в Континентальной хоккейной лиге начался с Кубка мэра Москвы, в котором «Шанхай» взял верх над «Спартаком» (3:2), но уступил ЦСКА (2:4). В матче за третье место команда Жерара Галлана разгромила «Динамо» Москва (6:1).

    Не сыграют: В составе «Шанхай Дрэгонс» нет кадровых потерь.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Шанхай Дрэгонс» предстоит начать сезон под знаком тотальной перестройки. Изменив полностью все — от управленческой структуры до логотипа — китайский коллектив больше не желает находиться в одном ряду с главным аутсайдерами лиги.

    Под руководством Жерара Галлана «Шанхай Дрэгонс» намерены бороться за плей-офф в качестве отправной точки в рамках более амбициозной стратегии. Текущий состав и грамотные трудовые процессы позволяют команде рассчитывать на борьбу за топ-8.

    СКА

    Турнирное положение: В последнем сезоне СКА финишировал на седьмом месте в таблице Запада, набрав 82 очка и одержав 38 побед. Кубок Гагарина закончился для петербуржцев вылетом от «Динамо» Москва в первом раунде.

    Последние матчи: По ходу предсезонки СКА поучаствовал в турнире имени Николая Пучкова, в рамках которого поочередно проиграл «Ак Барсу» (2:3 ОТ) и «Автомобилисту» (0:1).

    Были в активе команды Игоря Ларионова и товарищеские матчи. В частности, армейцы победили «Динамо» Спб (5:2), и «Автомобилист» (2:1). Накануне СКА уступил «Авангарду» (3:5).

    Не сыграют: В составе СКА отсутствуют игроки, которые пропустят встречу.

  • Вернуться в Китай и покорить КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» — ярчайшее событие межсезонья
  • «Шанхайский полдень» сменил пекинскую оперу
  • 20/08/2025

    • Состояние команды: Традиционно СКА относится к числу сильнейших команд Западной конференции, однако предстоящий сезон армейцам с Невы придется начинать в непростых условиях, обусловленных структурными изменениями в команде.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Помимо новой игровой философии, которую попытается привить тренерский штаб Игоря Ларионова, СКА отказался от идеи агрессивной трансферной политики в пользу локальных усилений с подписанием представителей североамериканского хоккея.

    Статистика для ставок

    • Два матча из трех на предсезонке «Шанхая» закончились его победой

    • Минимум три шайбы забрасывал «Шанхай» в двух матчах из трех предыдущих

    • В трех очных встречах из последних четырех — против «Куньлуня» — было забито минимум 8 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхай Дрэгонс» оценивается букмекерами в 4.82, ничья — в 5.40, а победа СКА — в 1.51.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

    Прогноз: Встреча в рамках нового дерби на Неве будет сопровождаться массой интересных событий — от гостевого статуса СКА на арене, которая изначально возводилась для армейцев, до дебюта в КХЛ Жерара Галлана и команды, нацеленной на продуктивную гонку. Очевидно, в такой статусной встрече «Шанхай» попытается заявить о себе за счет результата на льду.

    Ставка: «Шанхай Дрэгонс» не проиграют за 2.60.

    Прогноз: Еще в цветовой гамме «Куньлуня» китайский некогда аутсайдер создавал массу проблем СКА. А потому, легко и просто команде Игоря Ларионова — даже на знакомом для многих хоккеистов катке — явно не будет.

    Ставка: «Шанхай Дрэгонс» победят с форой +1.5 за 1.95.

    Шанхай Дрэгонс — СКА: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 06.09.202517:00. «Драконы» сокрушат гостей «СКА-Арены»
