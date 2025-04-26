Миннесота — Вегас. Ставка (к. 2.17), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 26 апреля 2025 года

Миннесота
Вегас
«Миннесота»
Турнирное положение: После первого матча серии казалось, что ничего хорошего «Миннесоте» не светит, а сейчас она уже ведет в битве против «Вегаса».
Последние матчи: Два последних поединка «Миннесота» провела на одном дыхании, а Капризов сыграл выше всяких похвал.
Миннесота — Вегас: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Давно не может помочь «Миннесоте» Иржичек, но сейчас ещё вопросы со здоровьем возникли и у Йохансона.
Общий тонус клуба: Если хозяева льда смогут добыть третью победу подряд против «Вегаса», восхижение «дикарями» продлится до финиша плей-офф.
«Вегас»
Турнирное положение: Начал серию «Вегас» за здравие, а сейчас уже думает о том, как бы её не уступить.
Последние матчи: В двух последних играх противостояния «Вегас» был «плюшевым», а характер у клуба из Невады как будто куда-то испарился.
Травмированные игроки: На больничном у «Вегаса» только Ленер, поэтому Кэссиди нужно максимально мотивировать своих парней на возвращение в серии.
Общий тонус клуба: Очередная игра против «Миннесоты» на чужом льду будет доставлять гостям максимум дискомфорта, но им по силам с этим справиться.
Статистика для ставок
- У «Вегаса» в четырех последних матчах три проигрыша
- На домашнем льду «Миннесота» не знает поражений четыре поединка кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.95, на ничью — 4.31, на гостей — 2.17.
Прогноз: «Вегас» сделает максимум, чтобы сравнять счет в серии.
- 1.94Оттава — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.04Флорида — Тампа-Бэй: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.98Колорадо — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
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Альтернативный прогноз: Игра будет тяжелой для обоих соперников, поэтому овертайм совсем не исключен.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.17.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.07.