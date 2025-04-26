Миннесота — Вегас. Ставка (к. 2.17), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 26 апреля 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Эксель Энерджи Центре» 26 апреля. Начало встречи — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Вегас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: После первого матча серии казалось, что ничего хорошего «Миннесоте» не светит, а сейчас она уже ведет в битве против «Вегаса».

Последние матчи: Два последних поединка «Миннесота» провела на одном дыхании, а Капризов сыграл выше всяких похвал.

Травмированные игроки: Давно не может помочь «Миннесоте» Иржичек, но сейчас ещё вопросы со здоровьем возникли и у Йохансона.

Общий тонус клуба: Если хозяева льда смогут добыть третью победу подряд против «Вегаса», восхижение «дикарями» продлится до финиша плей-офф.

«Вегас»

Турнирное положение: Начал серию «Вегас» за здравие, а сейчас уже думает о том, как бы её не уступить.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В двух последних играх противостояния «Вегас» был «плюшевым», а характер у клуба из Невады как будто куда-то испарился.

Травмированные игроки: На больничном у «Вегаса» только Ленер, поэтому Кэссиди нужно максимально мотивировать своих парней на возвращение в серии.

Общий тонус клуба: Очередная игра против «Миннесоты» на чужом льду будет доставлять гостям максимум дискомфорта, но им по силам с этим справиться.

Статистика для ставок

У «Вегаса» в четырех последних матчах три проигрыша

На домашнем льду «Миннесота» не знает поражений четыре поединка кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.95, на ничью — 4.31, на гостей — 2.17.

Прогноз: «Вегас» сделает максимум, чтобы сравнять счет в серии.

Альтернативный прогноз: Игра будет тяжелой для обоих соперников, поэтому овертайм совсем не исключен.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.17.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.07.