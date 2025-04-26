ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анатолий Бышовец«Старался быть не копией Стрельцова, а лучшей версией себя». Бышовец — о сборной СССР, работе в «Зените» и за рубежом ПСЖ — НиццаПровал перед выездом в Лондон. «Ницца» разрушила золотой сезон «ПСЖ» Скотт Мактоминей Итальянский триллер. «Интер» и «Наполи» устроили историческую битву за Скудетто
    Все новости спорта

    «Вегас» догонит «дикарей» в серии?

    Миннесота — Вегас. Ставка (к. 2.17), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 26 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вегас Голден Найтс Прогнозы на Миннесоту Уайлд
    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Вегас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вегас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Эксель Энерджи Центре» 26 апреля. Начало встречи — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Вегас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 26 Апреля 2025 года

    Миннесота

  • Кубок Стэнли
    •  Миннесота 23:00 Вегас

    Вегас

  • Кубок Стэнли
    •

    «Миннесота»

    Турнирное положение: После первого матча серии казалось, что ничего хорошего «Миннесоте» не светит, а сейчас она уже ведет в битве против «Вегаса».

    Последние матчи: Два последних поединка «Миннесота» провела на одном дыхании, а Капризов сыграл выше всяких похвал.

    Миннесота — Вегас: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Давно не может помочь «Миннесоте» Иржичек, но сейчас ещё вопросы со здоровьем возникли и у Йохансона.

    Общий тонус клуба: Если хозяева льда смогут добыть третью победу подряд против «Вегаса», восхижение «дикарями» продлится до финиша плей-офф.

    «Вегас»

    Турнирное положение: Начал серию «Вегас» за здравие, а сейчас уже думает о том, как бы её не уступить.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В двух последних играх противостояния «Вегас» был «плюшевым», а характер у клуба из Невады как будто куда-то испарился.

    Травмированные игроки: На больничном у «Вегаса» только Ленер, поэтому Кэссиди нужно максимально мотивировать своих парней на возвращение в серии.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Общий тонус клуба: Очередная игра против «Миннесоты» на чужом льду будет доставлять гостям максимум дискомфорта, но им по силам с этим справиться.

    Статистика для ставок

    • У «Вегаса» в четырех последних матчах три проигрыша

    • На домашнем льду «Миннесота» не знает поражений четыре поединка кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.95, на ничью — 4.31, на гостей — 2.17.

    Прогноз: «Вегас» сделает максимум, чтобы сравнять счет в серии.

    Альтернативный прогноз: Игра будет тяжелой для обоих соперников, поэтому овертайм совсем не исключен.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.17.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Миннесота — Вегас?

    Матч Миннесота — Вегас состоится 26 апреля 2025 года в 23:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Миннесота — Вегас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Миннесота — Вегас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.17.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Миннесота — Вегас?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Миннесота — Вегас?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 2.95, на ничью — 4.31, на гостей — 2.17.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Шнайдер — Севастова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Андреева — Френх
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Нисикори — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Этчеверри — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Легечка — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Де Минор — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Киз — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  3.00
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Урал — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Пари НН — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Миннесота — Вегас: прогноз и ставка за 2.17, статистика, коэффициенты матча 26.04.202523:00. «Вегас» догонит «дикарей» в серии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры