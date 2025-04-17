ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ВолкановскиВолкановски и Евлоев, Гейджи vs Пимблетт — какие бои имеют смысл после UFC 314? «Урал»Был ли сговор? Камбэк «Урала» против «Нефтехимика» вызвал подозрение у РФС Боруссия — Барселона«Барселона» дрожала, но прошла в полуфинал. Хет-трик Гирасси не спас «Боруссию»
    Все новости спорта

    «Локомотив» избежит большого количества грубых ошибок

    Авангард — Локомотив. Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 17 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Локомотив
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Наиль Якупов
    В четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 17 апреля. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 17 Апреля 2025 года

    Авангард

  • Омск
    •  Авангард 16:30 Локомотив

    Локомотив

  • Ярославль
    •

    «Авангард»

    Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона «Авангард» заработал 87 очков, с которыми разместился на 6-й строчке в таблице Восточной конференции, по дополнительным показателям отстав от 5-го «Ак Барса».

    Последние матчи: После трех побед в трех матчах с «Металлургом» Мг «Авангард» стал невольником затянувшегося противостояния ввиду двух поражений кряду с одинаковым счетом — 1:3.

    Авангард — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.654.002.43Бонус$1500
    •

    Шестой игрой омичи распорядились должным образом, одержав домашнюю победу — 3:2. В серии с «Локомотивом» команда Ги Буше по разу выиграла — 4:1 и проиграла — 1:4 в Ярославле, а на своей территории была разгромлена — 2:6.

    Не сыграют: Сергей Бойков, Даниил Степанов.

    Состояние команды: Второй кубковый раунд «Авангард» начал с матча высокой интенсивности, но затем резко сбавил обороты, столкнувшись с непробивной ярославской обороной.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    После яркого начала от омичей ускользнула инициатива, к чему коллектив Ги Буше оказался не готов и на домашнем катке. Нестабильность в игре «Авангарда» рискует стать определяющим фактором на дистанции.

    В отдельных эпизодах последних встреч «Авангард» старается придерживаться четкой структуры, однако команде тяжело сохранять баланс в действиях на фоне организованности «Локомотива».

    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: Ярославцы завершили сезон в статусе чемпиона регулярки, набрав 102 очка в 68 матчах. В борьбе за лидерство команда опередила «Трактор» на 6 турнирных пунктов.

    Последние матчи: Стартовый раунд плей-офф «Локомотив» провел без единой помарки, добившись четырех побед кряду над «Торпедо». Следом лидера Запада ждал крупный провал в игре с «Авангардом» — 1:4.

    Вторую попытку на домашнем льду команда Игоря Никитина реализовала должным образом и добилась уверенной победы — 4:1. В первой встрече в Омске «Локомотив» также разбил своего соперника — 6:2.

    Не сыграют: Степан Никулин.

  • Событийная серия в Уфе, волевое чудо «Трактора», равенство в Ярославле
  • Кубок Гагарина: обзор 3-й игровой недели
  • 14/04/2025

    • Состояние команды: У «Локомотива» в масштабах текущего плей-офф раунда ситуация противоположная: после нетипичного провала ярославцы быстро перестроились и выправили ситуацию.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Команда Игоря Никитина доказала, что способна контролировать ход игры за счет надежности в обороне и уверенности в плане реализации своих моментов. Соблюдая привычную структуру, «Локомотив» забыл о недочетах стартовой встречи.

    Одним из фундаментальных качеств сильнейшей по итогам регулярки команды КХЛ остается дисциплина. Ярославцы умеют действовать строго по заданной схеме и грамотно реагировать на острые ситуации на площадке.

    Статистика для ставок

    • В 3-х матчах в рамках этой серии был пробит тотал больше 4.5

    • «Локомотив» одержал 9 побед в 10 последних матчах

    • В 9 матчах из 12 последних «Локомотив» не пропускал больше гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.65, ничья — в 4.10, а победа «Локомотива» — в 2.40.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 4.5 — за 1.81.

    Прогноз: Когда ярославцы чувствуют свое превосходство, прорвать их защиту становится практически невыполнимой задачей. На это команда Игоря Никитина вновь будет ориентироваться в предстоящей игре.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» меньше 2 за 2.00.

    Прогноз: Предыдущие личные встречи в рамках этой серии оказались результативными, однако в настоящий момент «Локомотив» может отойти от столь нетипичной модели и сосредоточиться на привычной сдержанности.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.81.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Авангард — Локомотив?

    Матч Авангард — Локомотив состоится 17 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: КХЛ.

    Какой прогноз на матч Авангард — Локомотив?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал «Авангарда» меньше 2.

    Какую сделать ставку на матч Авангард — Локомотив?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал «Авангарда» меньше 2» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Авангард — Локомотив?

    Смотреть матч турнира КХЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Авангард — Локомотив?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.65, ничья — в 4.10, а победа «Локомотива» — в 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Циндао Чжуннэн
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Кайрат — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — МЛ Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.72
  • Прогноз на матч Фетт — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Меджедович — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Мертенс — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Авангард — Локомотив: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 17.04.202516:30. «Локомотив» избежит большого количества грубых ошибок
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры