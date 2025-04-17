В четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 17 апреля. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Авангард»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона «Авангард» заработал 87 очков, с которыми разместился на 6-й строчке в таблице Восточной конференции, по дополнительным показателям отстав от 5-го «Ак Барса».

Последние матчи: После трех побед в трех матчах с «Металлургом» Мг «Авангард» стал невольником затянувшегося противостояния ввиду двух поражений кряду с одинаковым счетом — 1:3.

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Шестой игрой омичи распорядились должным образом, одержав домашнюю победу — 3:2. В серии с «Локомотивом» команда Ги Буше по разу выиграла — 4:1 и проиграла — 1:4 в Ярославле, а на своей территории была разгромлена — 2:6.

Не сыграют: Сергей Бойков, Даниил Степанов.

Состояние команды: Второй кубковый раунд «Авангард» начал с матча высокой интенсивности, но затем резко сбавил обороты, столкнувшись с непробивной ярославской обороной.

Прогнозы и ставки на КХЛ

После яркого начала от омичей ускользнула инициатива, к чему коллектив Ги Буше оказался не готов и на домашнем катке. Нестабильность в игре «Авангарда» рискует стать определяющим фактором на дистанции.

В отдельных эпизодах последних встреч «Авангард» старается придерживаться четкой структуры, однако команде тяжело сохранять баланс в действиях на фоне организованности «Локомотива».

«Локомотив»

Путь к плей-офф: Ярославцы завершили сезон в статусе чемпиона регулярки, набрав 102 очка в 68 матчах. В борьбе за лидерство команда опередила «Трактор» на 6 турнирных пунктов.

Последние матчи: Стартовый раунд плей-офф «Локомотив» провел без единой помарки, добившись четырех побед кряду над «Торпедо». Следом лидера Запада ждал крупный провал в игре с «Авангардом» — 1:4.

Вторую попытку на домашнем льду команда Игоря Никитина реализовала должным образом и добилась уверенной победы — 4:1. В первой встрече в Омске «Локомотив» также разбил своего соперника — 6:2.

Не сыграют: Степан Никулин.

Состояние команды: У «Локомотива» в масштабах текущего плей-офф раунда ситуация противоположная: после нетипичного провала ярославцы быстро перестроились и выправили ситуацию.

Команда Игоря Никитина доказала, что способна контролировать ход игры за счет надежности в обороне и уверенности в плане реализации своих моментов. Соблюдая привычную структуру, «Локомотив» забыл о недочетах стартовой встречи.

Одним из фундаментальных качеств сильнейшей по итогам регулярки команды КХЛ остается дисциплина. Ярославцы умеют действовать строго по заданной схеме и грамотно реагировать на острые ситуации на площадке.

Статистика для ставок

В 3-х матчах в рамках этой серии был пробит тотал больше 4.5

«Локомотив» одержал 9 побед в 10 последних матчах

В 9 матчах из 12 последних «Локомотив» не пропускал больше гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.65, ничья — в 4.10, а победа «Локомотива» — в 2.40.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 4.5 — за 1.81.

Прогноз: Когда ярославцы чувствуют свое превосходство, прорвать их защиту становится практически невыполнимой задачей. На это команда Игоря Никитина вновь будет ориентироваться в предстоящей игре.

Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» меньше 2 за 2.00.

Прогноз: Предыдущие личные встречи в рамках этой серии оказались результативными, однако в настоящий момент «Локомотив» может отойти от столь нетипичной модели и сосредоточиться на привычной сдержанности.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.81.