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    «Торонто» выйдет победителем в битве лидеров Востока?

    Каролина — Торонто. Ставка (к. 3.07), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 14 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Торонто»
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    «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Леново Центре» 14 апреля. Начало встречи — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Торонто», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Каролина»

    Турнирное положение: Третье место «Каролины» в таблице Востока вполне удовлетворяет руководство клуба, поскольку уже ничего не изменить, и в первом раунде плей-офф подопечным Бриндамора играть против «Нью-Джерси».

    Последние матчи: В пяти последних матчах «Каролина» смогла выиграть только раз, который пришелся на крайний матч против «Нью-Йорк Рейнджерс».

    Травмированные игроки: Не смогут помочь «Каролине» в предстоящей игре Котканиеми и Фаст. Также есть пробелмы с поясницей у Гостисбехера.

    Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» будет тяжелой, но в ней по силам хозяевам льда не только оказать достойное сопротвиление, но и одержать принципиальную победу.

    «Торонто»

    Турнирное положение: Сезон у «Торонто» получается более, чем приличный, поскольку сейчас «Мэйпл Ливз» размещаются на второй позиции Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: За две последние недели «Торонто» проиграл только раз, который пришелся на недавний матч против «Флориды».

    Травмированные игроки: Вне игры у «Торонто» на неопределеный срок выбыли Хаканпаа, Маккейб и Пачиоретти. Также есть вопросы по состоянию Экмана-Ларссона и Кампфа.

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    Общий тонус клуба: Матч против «Каролины» будет упорным, поскольку клубы соседствуют друг с другом в турнирной таблице Востока.

    Статистика для ставок

    • «Каролина» за пять последних матчей смогла выиграть всего раз

    • У «Торонто» в шести последних поединках всего одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.08, на ничью — 4.46, на гостей — 3.07.

    Прогноз: У «Торонто» больше шансов забрать себе победу в этом матче.

    Альтернативный прогноз: Соперники порадуют зритилей результативным хоккеем.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.07.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Каролина — Торонто?

    Матч Каролина — Торонто состоится 14 апреля 2025 года в 00:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Каролина — Торонто?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Какую сделать ставку на матч Каролина — Торонто?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 3.07.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Каролина — Торонто?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Каролина — Торонто?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.08, на ничью — 4.46, на гостей — 3.07.

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    Каролина — Торонто: прогноз и ставка за 3.07, статистика, коэффициенты матча 14.04.202500:00. «Торонто» выйдет победителем в битве лидеров Востока?
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