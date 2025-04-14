«Каролина»
Турнирное положение: Третье место «Каролины» в таблице Востока вполне удовлетворяет руководство клуба, поскольку уже ничего не изменить, и в первом раунде плей-офф подопечным Бриндамора играть против «Нью-Джерси».
Последние матчи: В пяти последних матчах «Каролина» смогла выиграть только раз, который пришелся на крайний матч против «Нью-Йорк Рейнджерс».
Травмированные игроки: Не смогут помочь «Каролине» в предстоящей игре Котканиеми и Фаст. Также есть пробелмы с поясницей у Гостисбехера.
Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» будет тяжелой, но в ней по силам хозяевам льда не только оказать достойное сопротвиление, но и одержать принципиальную победу.
«Торонто»
Турнирное положение: Сезон у «Торонто» получается более, чем приличный, поскольку сейчас «Мэйпл Ливз» размещаются на второй позиции Востока.
Последние матчи: За две последние недели «Торонто» проиграл только раз, который пришелся на недавний матч против «Флориды».
Травмированные игроки: Вне игры у «Торонто» на неопределеный срок выбыли Хаканпаа, Маккейб и Пачиоретти. Также есть вопросы по состоянию Экмана-Ларссона и Кампфа.
Общий тонус клуба: Матч против «Каролины» будет упорным, поскольку клубы соседствуют друг с другом в турнирной таблице Востока.
Статистика для ставок
- «Каролина» за пять последних матчей смогла выиграть всего раз
- У «Торонто» в шести последних поединках всего одно поражение
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.08, на ничью — 4.46, на гостей — 3.07.
Прогноз: У «Торонто» больше шансов забрать себе победу в этом матче.
- 2.30Салават Юлаев — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
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Альтернативный прогноз: Соперники порадуют зритилей результативным хоккеем.
Ставка: П2 с коэффициентом 3.07.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.40.