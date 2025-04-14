В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Леново Центре» 14 апреля. Начало встречи — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Торонто», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Каролина»

Турнирное положение: Третье место «Каролины» в таблице Востока вполне удовлетворяет руководство клуба, поскольку уже ничего не изменить, и в первом раунде плей-офф подопечным Бриндамора играть против «Нью-Джерси».

Последние матчи: В пяти последних матчах «Каролина» смогла выиграть только раз, который пришелся на крайний матч против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Травмированные игроки: Не смогут помочь «Каролине» в предстоящей игре Котканиеми и Фаст. Также есть пробелмы с поясницей у Гостисбехера.

Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» будет тяжелой, но в ней по силам хозяевам льда не только оказать достойное сопротвиление, но и одержать принципиальную победу.

«Торонто»

Турнирное положение: Сезон у «Торонто» получается более, чем приличный, поскольку сейчас «Мэйпл Ливз» размещаются на второй позиции Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: За две последние недели «Торонто» проиграл только раз, который пришелся на недавний матч против «Флориды».

Травмированные игроки: Вне игры у «Торонто» на неопределеный срок выбыли Хаканпаа, Маккейб и Пачиоретти. Также есть вопросы по состоянию Экмана-Ларссона и Кампфа.

Общий тонус клуба: Матч против «Каролины» будет упорным, поскольку клубы соседствуют друг с другом в турнирной таблице Востока.

Статистика для ставок

«Каролина» за пять последних матчей смогла выиграть всего раз

У «Торонто» в шести последних поединках всего одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.08, на ничью — 4.46, на гостей — 3.07.

Прогноз: У «Торонто» больше шансов забрать себе победу в этом матче.

Альтернативный прогноз: Соперники порадуют зритилей результативным хоккеем.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.07.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.40.