«Тампа»
Турнирное положение: Позитив в «Тампе» немного затух, но с четвертого места восточной конференции этот клуб никуда уходить не собирается.
Последние матчи: В трех последних матчах «Тампа» смогла записать на свой счет только одну победу, а передышка более, чем понятна.
Травмированные игроки: Купер моежет быть доволен, поскольку у «Тампы» все игроки здоровы и не имеют дисциплинарных взысканий.
Общий тонус клуба: С «Торонто» хозяевам льда придется сложно, поскольку «Тампа» в этой регулярке ни разу не смогла записать на свой счет победу над этим канадским клубом.
«Торонто»
Турнирное положение: Под конец сезона «Торонто» снова заиграл в тот хоккей, какой от него все ждали, поэтому взлет на вторую строчку Востока вполне закономерен.
Последние матчи: В четырех последних матчах «Торонто» не проиграл ни разу, хотя сопреники были вполне себе приличные.
Травмированные игроки: В лазарете «Торонто» находятся Хаканпаа, Кампф, Маккейб и Пачиоретти.
Общий тонус клуба: Берубе готов к тому, чтобы его клуб ещё раз обыграл «Тампу» в рамках регулярного сезона.
Статистика для ставок
- «Тампа» проиграла три последних очных противостояния
- «Торонто» не проигрывает четыре матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.31, на гостей — 3.12.
Прогноз: «Торонто» имеет довольно высокую вероятность победить.
- 1.88Миннесота — Сан-Хосе: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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- 3.71Юта — Сиэтл: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
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Альтернативный прогноз: С большой долей вероятности мы сможем увидеть результативную игру в этом поединке.
Ставка: П2 с коэффициентом 3.12.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.07.