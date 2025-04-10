В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Амали Арене» 10 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тампа» — «Торонто», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тампа»

Турнирное положение: Позитив в «Тампе» немного затух, но с четвертого места восточной конференции этот клуб никуда уходить не собирается.

Последние матчи: В трех последних матчах «Тампа» смогла записать на свой счет только одну победу, а передышка более, чем понятна.

Травмированные игроки: Купер моежет быть доволен, поскольку у «Тампы» все игроки здоровы и не имеют дисциплинарных взысканий.

Общий тонус клуба: С «Торонто» хозяевам льда придется сложно, поскольку «Тампа» в этой регулярке ни разу не смогла записать на свой счет победу над этим канадским клубом.

«Торонто»

Турнирное положение: Под конец сезона «Торонто» снова заиграл в тот хоккей, какой от него все ждали, поэтому взлет на вторую строчку Востока вполне закономерен.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В четырех последних матчах «Торонто» не проиграл ни разу, хотя сопреники были вполне себе приличные.

Травмированные игроки: В лазарете «Торонто» находятся Хаканпаа, Кампф, Маккейб и Пачиоретти.

Общий тонус клуба: Берубе готов к тому, чтобы его клуб ещё раз обыграл «Тампу» в рамках регулярного сезона.

Статистика для ставок

«Тампа» проиграла три последних очных противостояния

«Торонто» не проигрывает четыре матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.31, на гостей — 3.12.

Прогноз: «Торонто» имеет довольно высокую вероятность победить.

Альтернативный прогноз: С большой долей вероятности мы сможем увидеть результативную игру в этом поединке.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.12.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.07.