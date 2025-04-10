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    «Торонто» продолжит победную серию?

    Тампа — Торонто. Ставка (к. 3.12), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 10 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа» — «Торонто»
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    «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Амали Арене» 10 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тампа» — «Торонто», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Тампа»

    Турнирное положение: Позитив в «Тампе» немного затух, но с четвертого места восточной конференции этот клуб никуда уходить не собирается.

    Последние матчи: В трех последних матчах «Тампа» смогла записать на свой счет только одну победу, а передышка более, чем понятна.

    Травмированные игроки: Купер моежет быть доволен, поскольку у «Тампы» все игроки здоровы и не имеют дисциплинарных взысканий.

    Общий тонус клуба: С «Торонто» хозяевам льда придется сложно, поскольку «Тампа» в этой регулярке ни разу не смогла записать на свой счет победу над этим канадским клубом.

    «Торонто»

    Турнирное положение: Под конец сезона «Торонто» снова заиграл в тот хоккей, какой от него все ждали, поэтому взлет на вторую строчку Востока вполне закономерен.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В четырех последних матчах «Торонто» не проиграл ни разу, хотя сопреники были вполне себе приличные.

    Травмированные игроки: В лазарете «Торонто» находятся Хаканпаа, Кампф, Маккейб и Пачиоретти.

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    Общий тонус клуба: Берубе готов к тому, чтобы его клуб ещё раз обыграл «Тампу» в рамках регулярного сезона.

    Статистика для ставок

    • «Тампа» проиграла три последних очных противостояния

    • «Торонто» не проигрывает четыре матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.31, на гостей — 3.12.

    Прогноз: «Торонто» имеет довольно высокую вероятность победить.

    Альтернативный прогноз: С большой долей вероятности мы сможем увидеть результативную игру в этом поединке.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.12.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.07.

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