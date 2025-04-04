В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас» примет «Виннипег». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 4 апреля. Начало встречи — в 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Виннипег», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: В активе «Вегаса» 98 очков после 74 матчей. В таблице Западной конференции команда с Невады разместилась на 3-й строчке, отставая от «Джетс» на 6 пунктов.

Последние матчи: Накануне «Вегас» провел серию, которая насчитывала шесть побед, включая три матча в рамках гостевой кампании, начавшейся с разгрома «Миннесоты» — 5:1.

Следом команда Брюса Кэссиди разобралась с «Чикаго» — 5:3 и «Нэшвиллом» — 3:1, после чего, вернувшись на домашний лед, допустила неудачу во встрече с «Эдмонтоном» — 2:3.

Не сыграют: Томаш Гертл, Робин Ленер, Алекс Пьетранжело (под вопросом), Илья Самсонов (под вопросом).

Состояние команды: Несмотря на отдельные пробелы, «Вегас» демонстрирует отличную форму. За несколько недель до завершения регулярки команда набрала впечатляющий ход.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В большинстве матчей «Голден Найтс» действуют агрессивно и напористо, стараясь уверенно контролировать динамику игры и разбираться с соперниками с использованием высокой вариативности в нападении.

Несмотря на условия борьбы, «Вегас» предпочитает действовать первым номером, чаще — с позиции силы. Однако ввиду сосредоточенности на атакующей остроте команда временами допускает ошибки в обороне.

«Виннипег»

Турнирное положение: В 75 матчах канадцы из Манитобы заработали 106 очков, с которыми закрепились на 1-м месте в таблице Западной конференции, на 4 балла опередив 2-й «Даллас».

Последние матчи: В одном из заключительных матчей прошлого месяца «Виннипег» неожиданно уступил «Баффало» — 3:5, после чего добился успеха во встрече с «Вашингтоном» — 3:2 ОТ.

За битвой лидеров НХЛ последовали успешные результаты «Джетс» во встречах с «Нью-Джерси» — 4:0 и «Ванкувером» — 3:1, но в последнем матче команда Скотта Арниела проиграла «Лос-Анджелесу» — 1:4.

Не сыграют: Нил Пинк, Габриэль Виларди.

Состояние команды: «Виннипег» уверенно держит курс к Кубку Президента и удачно пользуется спадом прямых конкурентов в гонке лидеров Западной конференции.

Команда Скотта Арниела проводит выдающийся сезон, демонтируя на протяжении длительной кампании практически безупречную сбалансированную структуру и гибкую игровую модель.

Тактический рисунок «Джетс» подразумевает надежность в собственной зоне, высокий прессинг и эффективную атаку. За счет этого «Виннипег» одним из первых решил вопрос с выходом в плей-офф.

Статистика для ставок

«Вегас» одержал 8 побед в 10 последних матчах дома

В 6 домашних матчах из 7 последних «Вегас» забивал не менее 4 голов

«Виннипег» потерпел 3 поражения в 5 последних встречах на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.23, ничья — в 4.41, а победа «Виннипега» — в 2.74.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

Прогноз: «Вегас» находится в отличной форме и демонстрирует хорошие результаты на домашнем льду. В текущих кондициях один из сильнейших представителей Запада способен справиться с лидером конференции.

Ставка: «Вегас» победит за 2.23.

Прогноз: Атакующий потенциал и динамика обеих команд предполагают событийную очную встречу, в которой острота в чужой зоне будет преобладать над осторожностью.

Ставка: Тотал больше 6 за 2.21.