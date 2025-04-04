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    «Вегас» сдержит лидера Западной конференции?

    Вегас — Виннипег. Ставка (к. 2.23) и прогноз на хоккей, НХЛ, 4 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вегас Голден Найтс Прогнозы на Виннипег Джетс
    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Виннипег»
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    Джек Айкел
    В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас» примет «Виннипег». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 4 апреля. Начало встречи — в 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Виннипег», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 04 Апреля 2025 года

    Вегас

  • НХЛ
    •  Вегас 05:00 Виннипег

    Виннипег

  • НХЛ
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    «Вегас»

    Турнирное положение: В активе «Вегаса» 98 очков после 74 матчей. В таблице Западной конференции команда с Невады разместилась на 3-й строчке, отставая от «Джетс» на 6 пунктов.

    Последние матчи: Накануне «Вегас» провел серию, которая насчитывала шесть побед, включая три матча в рамках гостевой кампании, начавшейся с разгрома «Миннесоты» — 5:1.

    Вегас — Виннипег: коэффициенты букмекеров

    Следом команда Брюса Кэссиди разобралась с «Чикаго» — 5:3 и «Нэшвиллом» — 3:1, после чего, вернувшись на домашний лед, допустила неудачу во встрече с «Эдмонтоном» — 2:3.

    Не сыграют: Томаш Гертл, Робин Ленер, Алекс Пьетранжело (под вопросом), Илья Самсонов (под вопросом).

    Состояние команды: Несмотря на отдельные пробелы, «Вегас» демонстрирует отличную форму. За несколько недель до завершения регулярки команда набрала впечатляющий ход.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    В большинстве матчей «Голден Найтс» действуют агрессивно и напористо, стараясь уверенно контролировать динамику игры и разбираться с соперниками с использованием высокой вариативности в нападении.

    Несмотря на условия борьбы, «Вегас» предпочитает действовать первым номером, чаще — с позиции силы. Однако ввиду сосредоточенности на атакующей остроте команда временами допускает ошибки в обороне.

    «Виннипег»

    Турнирное положение: В 75 матчах канадцы из Манитобы заработали 106 очков, с которыми закрепились на 1-м месте в таблице Западной конференции, на 4 балла опередив 2-й «Даллас».

    Последние матчи: В одном из заключительных матчей прошлого месяца «Виннипег» неожиданно уступил «Баффало» — 3:5, после чего добился успеха во встрече с «Вашингтоном» — 3:2 ОТ.

    За битвой лидеров НХЛ последовали успешные результаты «Джетс» во встречах с «Нью-Джерси» — 4:0 и «Ванкувером» — 3:1, но в последнем матче команда Скотта Арниела проиграла «Лос-Анджелесу» — 1:4.

    Не сыграют: Нил Пинк, Габриэль Виларди.

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    • Состояние команды: «Виннипег» уверенно держит курс к Кубку Президента и удачно пользуется спадом прямых конкурентов в гонке лидеров Западной конференции.

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    Команда Скотта Арниела проводит выдающийся сезон, демонтируя на протяжении длительной кампании практически безупречную сбалансированную структуру и гибкую игровую модель.

    Тактический рисунок «Джетс» подразумевает надежность в собственной зоне, высокий прессинг и эффективную атаку. За счет этого «Виннипег» одним из первых решил вопрос с выходом в плей-офф.

    Статистика для ставок

    • «Вегас» одержал 8 побед в 10 последних матчах дома

    • В 6 домашних матчах из 7 последних «Вегас» забивал не менее 4 голов

    • «Виннипег» потерпел 3 поражения в 5 последних встречах на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.23, ничья — в 4.41, а победа «Виннипега» — в 2.74.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

    Прогноз: «Вегас» находится в отличной форме и демонстрирует хорошие результаты на домашнем льду. В текущих кондициях один из сильнейших представителей Запада способен справиться с лидером конференции.

    Ставка: «Вегас» победит за 2.23.

    Прогноз: Атакующий потенциал и динамика обеих команд предполагают событийную очную встречу, в которой острота в чужой зоне будет преобладать над осторожностью.

    Ставка: Тотал больше 6 за 2.21.

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    Вегас — Виннипег: прогноз и ставка за 2.23, статистика, коэффициенты матча 04.04.202505:00. «Вегас» сдержит лидера Западной конференции?
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