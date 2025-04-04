ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джек Грилиш празднует гол«Сити» легко разобрался с «Лестером», но оставил вопросы перед дерби Милан — Интер«Милан» и «Интер» отложили битву за финал Кубка на ответный матч Игроки Ливерпуля празднуют гол«Ливерпуль» дожал «Эвертон» и продолжает путь к титулу
    Все новости спорта

    «Коламбус» обыграет «лавин» на домашнем льду?

    Коламбус — Колорадо. Ставка (к. 1.88), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 04 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс Прогнозы на Колорадо Эвеланш
    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Колорадо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Коламбус»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 04 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Коламбус» — «Колорадо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 04 Апреля 2025 года

    Коламбус

  • НХЛ
    •  Коламбус 02:30 Колорадо

    Колорадо

  • НХЛ
    •

    «Коламбус»

    Турнирное положение: Шансы на попадание в плей-офф у «Коламбуса» никуда не делись, однако попасть туда с 10 строчки Востока будет довольно тяжело.

    Последние матчи: Оданко «Коламбуса» демонстрирует готовность побороться за попадание в матчи на выбывание, поскольку в чтеырех последних поединках «жакеты» проиграли только раз.

    Коламбус — Колорадо: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Предстоящий поединок у «Коламбуса» пропустит только Лабанк из-за травмы нижней части тела.

    Общий тонус клуба: В поединке против мощного «Колорадо» нужно будет подключать все имеющиеся ресурсы, чтобы победить в важной игре.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Готовность «Колорадо» к плей-офф на самом высоком уровне, а сейчас клуб из Денвера просто докатывает до финиша регулярки на четвертой позиции Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Два последних матча «Колорадо» закончились поражениями, но это были проигрыши с минимальным счетом.

    Травмированные игроки: В предстоящем матче за «Колорадо» не смогут сыграть Ландескуг, Мансон и Пулман. «Лавины» и без них неплохо справляются по сезону.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Общий тонус клуба: Против «Коламбуса» придется поработать, поскольку хозяевам льда победа куда нужнее, нежели гостям.

    Статистика для ставок

    • В четырех последних матчах «Коламбус» одержал три победы

    • Два последних очных противостояния «Колорадо» проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.42, на ничью — 4.81, на гостей — 1.88.

    Прогноз: «Колорадо» видится однозначным фаворитом этого поединка.

    Альтернативный прогноз: Оба клуба не предрасположены к играм с малым количеством заброшенных шайб.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.88.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.77.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.70
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Фучович — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Харри — О'Коннелл
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шагадам — Ахал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Вавринка — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.30
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бешикташ — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.49
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спортинг — Риу Аве
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Коламбус — Колорадо: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 04.04.202502:30. «Коламбус» обыграет «лавин» на домашнем льду?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры