Коламбус
Колорадо
«Коламбус»
Турнирное положение: Шансы на попадание в плей-офф у «Коламбуса» никуда не делись, однако попасть туда с 10 строчки Востока будет довольно тяжело.
Последние матчи: Оданко «Коламбуса» демонстрирует готовность побороться за попадание в матчи на выбывание, поскольку в чтеырех последних поединках «жакеты» проиграли только раз.
Коламбус — Колорадо: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Предстоящий поединок у «Коламбуса» пропустит только Лабанк из-за травмы нижней части тела.
Общий тонус клуба: В поединке против мощного «Колорадо» нужно будет подключать все имеющиеся ресурсы, чтобы победить в важной игре.
«Колорадо»
Турнирное положение: Готовность «Колорадо» к плей-офф на самом высоком уровне, а сейчас клуб из Денвера просто докатывает до финиша регулярки на четвертой позиции Запада.
Последние матчи: Два последних матча «Колорадо» закончились поражениями, но это были проигрыши с минимальным счетом.
Травмированные игроки: В предстоящем матче за «Колорадо» не смогут сыграть Ландескуг, Мансон и Пулман. «Лавины» и без них неплохо справляются по сезону.
Общий тонус клуба: Против «Коламбуса» придется поработать, поскольку хозяевам льда победа куда нужнее, нежели гостям.
Статистика для ставок
- В четырех последних матчах «Коламбус» одержал три победы
- Два последних очных противостояния «Колорадо» проиграл
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.42, на ничью — 4.81, на гостей — 1.88.
Прогноз: «Колорадо» видится однозначным фаворитом этого поединка.
- 4.15Динамо Минск — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.03Металлург Мг — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.15Автомобилист — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Альтернативный прогноз: Оба клуба не предрасположены к играм с малым количеством заброшенных шайб.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.88.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.77.