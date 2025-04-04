В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 04 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Коламбус» — «Колорадо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Коламбус»

Турнирное положение: Шансы на попадание в плей-офф у «Коламбуса» никуда не делись, однако попасть туда с 10 строчки Востока будет довольно тяжело.

Последние матчи: Оданко «Коламбуса» демонстрирует готовность побороться за попадание в матчи на выбывание, поскольку в чтеырех последних поединках «жакеты» проиграли только раз.

Травмированные игроки: Предстоящий поединок у «Коламбуса» пропустит только Лабанк из-за травмы нижней части тела.

Общий тонус клуба: В поединке против мощного «Колорадо» нужно будет подключать все имеющиеся ресурсы, чтобы победить в важной игре.

«Колорадо»

Турнирное положение: Готовность «Колорадо» к плей-офф на самом высоком уровне, а сейчас клуб из Денвера просто докатывает до финиша регулярки на четвертой позиции Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Два последних матча «Колорадо» закончились поражениями, но это были проигрыши с минимальным счетом.

Травмированные игроки: В предстоящем матче за «Колорадо» не смогут сыграть Ландескуг, Мансон и Пулман. «Лавины» и без них неплохо справляются по сезону.

Общий тонус клуба: Против «Коламбуса» придется поработать, поскольку хозяевам льда победа куда нужнее, нежели гостям.

Статистика для ставок

В четырех последних матчах «Коламбус» одержал три победы

Два последних очных противостояния «Колорадо» проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.42, на ничью — 4.81, на гостей — 1.88.

Прогноз: «Колорадо» видится однозначным фаворитом этого поединка.

Альтернативный прогноз: Оба клуба не предрасположены к играм с малым количеством заброшенных шайб.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.88.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.77.