В третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Трактор». Игра пройдет в «Фетисов-Арене» 31 марта. Начало встречи — в 12:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Трактор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Адмирал»

Путь к плей-офф: По итогам регулярного сезона «Адмирал» расположился на 8-й строчке в таблице Восточной конференции с 69 очками на счету. По дополнительным показателям команда отстала от 7-й «Сибири».

Последние матчи: На финише регулярки «Адмирал» провел неудачную серию, насчитывающую 5 поражений кряду, включая 2 гостевые встречи на территории «Нефтехимика» — 1:2; 2:7. Однако в начале Кубка Гагарина владивостокцы выстрелили сенсацией.

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В дебютном матче на катке «Трактора» команда Леонида Тамбиева продемонстрировала предельную мотивацию и добилась яркой победы — 5:4. Не менее решительно владивостокцы пытались провести следующую игру, но допустили поражение — 1:2 ОТ.

Не сыграют: Леонид Метальников, Артем Николаев.

Состояние команды: После значимого успеха в стартовой игре «Адмирал» навязал плотную борьбу во 2-м матче, где моментами был близок еще к одной сенсации, но допустил неудачу, столкнувшись с колоссальным давлением хозяев.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На Дальнем Востоке команда Леонида Тамбиева попытается заработать преимущество, имея неплохие на это шансы, если учесть, что матчи на «Фетисов-Арене» дальневосточникам по умолчанию даются легче, чего нельзя сказать об их соперниках.

Одним из базовых качеств нынешнего «Адмирала» остается самоотверженность. В статусе аутсайдера коллектив старается соблюдать игровую дисциплину и показывать эффективную реализацию наряду с умением выдерживать суровые условия борьбы.

«Трактор»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярки челябинцы набрали 96 очков, закончив этот этап на 1-м месте в таблице Восточной конференции. На 3 турнирных пункта и более «Трактор» обошел основных своих конкурентов.

Последние матчи: Регулярный сезон «Трактор» закончил на позитивной ноте, добившись 3-х побед подряд. В рамках очередной положительной серии лидер Востока одержал верх над «Авангардом» — 5:4, СКА — 4:2 и «Амуром» — 2:0.

Сберечь данную динамику и начать с позиции силы плей-офф серию с «Адмиралом» у команды Бенуа Гру не вышло: при родных трибунах «Трактор» потерпел поражение в дебютном матче — 4:5. Восстановить равенство в серии челябинцы сумели в матче №2 — 2:1 ОТ.

Не сыграют: Стивен Кампфер, Егор Попов.

Состояние команды: В контексте долгосрочного потенциала «Трактор» является безоговорочным фаворитом этой пары, однако эта серия пошла не по плану уже в момент, когда челябинцы потерпели поражение на домашнем катке.

Во 2-й встрече команда Бенуа Гру сделала то, что должна была, хотя победа досталась ей с большим трудом. Временами «Трактор» испытывал проблемы в обороне и в понимании структуры игры, которую грамотно читал его соперник.

Тем не менее предыдущую попытку «Трактор» использовал в качестве доказательства того, что команда способна адаптироваться. Хороша глубина состава и высокий исполнительский класс способны обеспечить разницу на дистанции.

Статистика для ставок

«Адмирал» потерпел 6 поражений в 8 последних матчах

«Трактор» добился 5 побед в 6 последних матчах на выезде

«Адмирал» оформил 4 победы в 6 последних очных встречах во Владивостоке

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 3.39, ничья — в 3.70, а победа «Трактора» — в 2.12.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: В крайне непростых условиях противостояния «Адмирал» возьмет на себя роль второго номера и, по аналогии с последней игрой, попытается зацепиться за результат за счет вязкой борьбы при невысокой атакующей событийности .

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.95.

Прогноз: На домашнем льду «Адмирал» по ходу сезона неоднократно останавливал топ-соперников. Безусловно, в этом отношении команда имеет неплохие шансы вновь огорчить челябинцев.

Ставка: «Адмирал» победит с форой 0 за 2.50.