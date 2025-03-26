Тампа-Бэй
Питтсбург
«Тампа»
Турнирное положение: После успешной победной серии «Тампа» снова притормозила, но может себе это позволить, так как находится на безопасной пятой строчке Востока.
Последние матчи: Два последних матча «Тампы» были проиграны без особых вариантов, а в воротах «молний» побывало 10 шайб.
Тампа-Бэй — Питтсбург: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В лазарете у «Тампы» нет ни одного травмированного игрока, поэтому Купер может рассчитывать на всех имеющихся у него хоккеистов.
Общий тонус клуба: С «Питтсбургом» будет очередной проходной матч, поскольку соперник слабее по всем позициям в составе.
«Питтсбург»
Турнирное положение: В последних матчах «Питтсбург» немного ожил, но с 14 места Востока он вряд ли выше поднимется
Последние матчи: В семи последних матчах «Питтсбург» выиграл пять раз, но уровень сопротивления клубу Салливана оставлял желать лучшего.
Травмированные игроки: Точно не смогут помочь «Питтсбургу» Блумквист, Джозеф и Ши. Под вопросом участие Бемстрёма и Новака.
Общий тонус клуба: Гости не создадут проблем «Тампе», поскольку разница в классе просто невероятная.
Статистика для ставок
- «Тампа» проиграла два последних матча по календарю
- «Питтсбург» проиграл два последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.71, на ничью — 4.91, на гостей — 4.15.
Прогноз: «Тампа» с большой долей вероятности заберет этот матч себе.
- 2.08Виннипег — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.12Баффало — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.69Каролина — Нэшвилл: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: В матче ожидается игра без обороны, поскольку клубы в своих последних матчах были крайне результативны.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.71.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88.