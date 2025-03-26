В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Амали Арене» 26 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тампа» — «Питтсбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тампа»

Турнирное положение: После успешной победной серии «Тампа» снова притормозила, но может себе это позволить, так как находится на безопасной пятой строчке Востока.

Последние матчи: Два последних матча «Тампы» были проиграны без особых вариантов, а в воротах «молний» побывало 10 шайб.

Травмированные игроки: В лазарете у «Тампы» нет ни одного травмированного игрока, поэтому Купер может рассчитывать на всех имеющихся у него хоккеистов.

Общий тонус клуба: С «Питтсбургом» будет очередной проходной матч, поскольку соперник слабее по всем позициям в составе.

«Питтсбург»

Турнирное положение: В последних матчах «Питтсбург» немного ожил, но с 14 места Востока он вряд ли выше поднимется

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В семи последних матчах «Питтсбург» выиграл пять раз, но уровень сопротивления клубу Салливана оставлял желать лучшего.

Травмированные игроки: Точно не смогут помочь «Питтсбургу» Блумквист, Джозеф и Ши. Под вопросом участие Бемстрёма и Новака.

Общий тонус клуба: Гости не создадут проблем «Тампе», поскольку разница в классе просто невероятная.

Статистика для ставок

«Тампа» проиграла два последних матча по календарю

«Питтсбург» проиграл два последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.71, на ничью — 4.91, на гостей — 4.15.

Прогноз: «Тампа» с большой долей вероятности заберет этот матч себе.

Альтернативный прогноз: В матче ожидается игра без обороны, поскольку клубы в своих последних матчах были крайне результативны.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.71.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88.