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    «Тампа» спокойно обыграет «пингвинов»?

    Тампа — Питтсбург. Ставка (к. 1.71), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 26 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа» — «Питтсбург»
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    «Тампа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Амали Арене» 26 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тампа» — «Питтсбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Марта 2025 года

    Тампа-Бэй

  • Тампа
    •  Тампа-Бэй 02:00 Питтсбург

    Питтсбург

  • Питтсбург
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    «Тампа»

    Турнирное положение: После успешной победной серии «Тампа» снова притормозила, но может себе это позволить, так как находится на безопасной пятой строчке Востока.

    Последние матчи: Два последних матча «Тампы» были проиграны без особых вариантов, а в воротах «молний» побывало 10 шайб.

    Тампа-Бэй — Питтсбург: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: В лазарете у «Тампы» нет ни одного травмированного игрока, поэтому Купер может рассчитывать на всех имеющихся у него хоккеистов.

    Общий тонус клуба: С «Питтсбургом» будет очередной проходной матч, поскольку соперник слабее по всем позициям в составе.

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: В последних матчах «Питтсбург» немного ожил, но с 14 места Востока он вряд ли выше поднимется

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В семи последних матчах «Питтсбург» выиграл пять раз, но уровень сопротивления клубу Салливана оставлял желать лучшего.

    Травмированные игроки: Точно не смогут помочь «Питтсбургу» Блумквист, Джозеф и Ши. Под вопросом участие Бемстрёма и Новака.

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    Общий тонус клуба: Гости не создадут проблем «Тампе», поскольку разница в классе просто невероятная.

    Статистика для ставок

    • «Тампа» проиграла два последних матча по календарю

    • «Питтсбург» проиграл два последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.71, на ничью — 4.91, на гостей — 4.15.

    Прогноз: «Тампа» с большой долей вероятности заберет этот матч себе.

    Альтернативный прогноз: В матче ожидается игра без обороны, поскольку клубы в своих последних матчах были крайне результативны.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.71.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88.

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    Тампа — Питтсбург: прогноз и ставка за 1.71, статистика, коэффициенты матча 26.03.202502:00. «Тампа» спокойно обыграет «пингвинов»?
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