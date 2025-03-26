В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «КиБанк Арене» 26 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Баффало» — «Оттава», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Баффало»

Турнирное положение: С последнего места Востока «Баффало» уже никуда не денется, а Раффа откровенно жалко.

Последние матчи: В пяти последних матчах у «Баффало» случилось три победы, причем последняя была добыта в поединке против «Виннипега».

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Травмированные игроки: Точно вне игры у «Баффало» Брайсон. Есть вопросы по здоровью Гринвэя, Кулиха и Норриса.

Общий тонус клуба: «Клинки» будут играть на победу, но «Оттава» не позволит ей состояться, поскольку ей она важнее.

«Оттава»

Турнирное положение: Дела у «Оттавы» идут вполне неплохо, но седьмое место на Востоке все ещё можно потерять.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних поединках «Оттава» проиграла два раза, но общий уровень настроя у игроков Грина позитивный.

Травмированные игроки: У «Оттавы» в этом матче точно не сыграет Казинс. В пограничном состоянии находятся Хамоник и Дженсен.

Общий тонус клуба: В игре против «Баффало» канадский клуб продемонстрирует всю свою мощь и добьется уверенной победы над аутсайдером конференции.

Статистика для ставок

У«Оттавы» в трех последних матчах по календарю два поражения

«Баффало» выиграл три последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.94, на ничью — 4.56, на гостей — 2.12.

Прогноз: У гостей больше шансов забрать себе этот матч.

Альтернативный прогноз: В этом поединке ожидается достаточная результативная игра.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.12.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.45.