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    «Оттава» прервет неудачную серию игр против «клинков»?

    Баффало — Оттава. Ставка (к. 2.12), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 26 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Оттава»
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    «Оттава»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «КиБанк Арене» 26 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Баффало» — «Оттава», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Марта 2025 года

    Баффало

  • НХЛ
    •  Баффало 02:00 Оттава

    Оттава

  • НХЛ
    •

    «Баффало»

    Турнирное положение: С последнего места Востока «Баффало» уже никуда не денется, а Раффа откровенно жалко.

    Последние матчи: В пяти последних матчах у «Баффало» случилось три победы, причем последняя была добыта в поединке против «Виннипега».

    Баффало — Оттава: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Точно вне игры у «Баффало» Брайсон. Есть вопросы по здоровью Гринвэя, Кулиха и Норриса.

    Общий тонус клуба: «Клинки» будут играть на победу, но «Оттава» не позволит ей состояться, поскольку ей она важнее.

    «Оттава»

    Турнирное положение: Дела у «Оттавы» идут вполне неплохо, но седьмое место на Востоке все ещё можно потерять.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трех последних поединках «Оттава» проиграла два раза, но общий уровень настроя у игроков Грина позитивный.

    Травмированные игроки: У «Оттавы» в этом матче точно не сыграет Казинс. В пограничном состоянии находятся Хамоник и Дженсен.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Баффало» канадский клуб продемонстрирует всю свою мощь и добьется уверенной победы над аутсайдером конференции.

    Статистика для ставок

    • У«Оттавы» в трех последних матчах по календарю два поражения

    • «Баффало» выиграл три последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.94, на ничью — 4.56, на гостей — 2.12.

    Прогноз: У гостей больше шансов забрать себе этот матч.

    Альтернативный прогноз: В этом поединке ожидается достаточная результативная игра.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.12.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.45.

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    Баффало — Оттава: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 26.03.202502:00. «Оттава» прервет неудачную серию игр против «клинков»?
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