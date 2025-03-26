Баффало
Оттава
«Баффало»
Турнирное положение: С последнего места Востока «Баффало» уже никуда не денется, а Раффа откровенно жалко.
Последние матчи: В пяти последних матчах у «Баффало» случилось три победы, причем последняя была добыта в поединке против «Виннипега».
Баффало — Оттава: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Точно вне игры у «Баффало» Брайсон. Есть вопросы по здоровью Гринвэя, Кулиха и Норриса.
Общий тонус клуба: «Клинки» будут играть на победу, но «Оттава» не позволит ей состояться, поскольку ей она важнее.
«Оттава»
Турнирное положение: Дела у «Оттавы» идут вполне неплохо, но седьмое место на Востоке все ещё можно потерять.
Последние матчи: В трех последних поединках «Оттава» проиграла два раза, но общий уровень настроя у игроков Грина позитивный.
Травмированные игроки: У «Оттавы» в этом матче точно не сыграет Казинс. В пограничном состоянии находятся Хамоник и Дженсен.
Общий тонус клуба: В игре против «Баффало» канадский клуб продемонстрирует всю свою мощь и добьется уверенной победы над аутсайдером конференции.
Статистика для ставок
- У«Оттавы» в трех последних матчах по календарю два поражения
- «Баффало» выиграл три последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.94, на ничью — 4.56, на гостей — 2.12.
Прогноз: У гостей больше шансов забрать себе этот матч.
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Альтернативный прогноз: В этом поединке ожидается достаточная результативная игра.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.12.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.45.