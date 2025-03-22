Автомобилист
Металлург Мг
«Автомобилист»
Турнирное положение: В 67 матчах екатеринбуржцы заработали 87 очков, с которыми обосновались на 4-й строчке в таблице Восточной конференции, на 3 турнирных балла отстав от 3-й «Магнитки».
Последние матчи: Неделей ранее «Автомобилист» дебютировал на новой «УГМК-Арене», серию матчей на которой начал с поражения от ЦСКА — 3:4, дополнившего общий отрицательный ряд до 4-х игр.
Автомобилист — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров
Прервать цикл неудач и порадовать домашнюю публику успехами команде Николая Заварухина удалось в матчах с «Торпедо» — 2:1 и «Сочи» — 6:3. Следом уральцы не смогли справиться с «Салаватом Юлаевым» — 1:4, но добились победы над СКА — 3:2 Б.
Не сыграют: Кертис Волк.
Состояние команды: Неделями ранее «Автомобилист» считался главным преследователем «Трактора» в гонке лидеров Востока, но на флажке регулярки утратил стабильность и застрял на 4-й позиции.
За считаные дни до начала Кубка Гагарина команда Николая Заварухина вновь сталкивается с проблемами комплексного характера. Несмотря на высокий атакующей потенциал, уральцы далеко не всегда реализуют его должным образом.
Вместе с тем «Автомобилист» испытывает трудности в обороне, допуская ошибки, которые приводят не только к пропущенным шайбам, но и влияют на общий контроль над ситуацией.
«Металлург» Мг
Турнирное положение: В 67 матчах магнитогорцы набрали 90 очков, с которыми закрепились на 3-м месте в таблице Восточной конференции. От 2-го «Салавата Юлаева» команда отстает на 1 пункт при равенстве проведенных встреч.
Последние матчи: В одном из матчей первой половины марта «Металлург» Мг потерпел гостевое поражение от СКА — 2:4, в результате которого была прервана серия из 5 побед кряду.
Однако в ходе недавней домашней череды поединков команда Андрея Разина вновь оказалась несокрушимой. Так, в рамках игр на родном катке южноуральцы взяли верх над ЦСКА — 4:2, «Куньлунем» — 7:1, «Витязем» — 3:2 Б и «Адмиралом» — 5:4 Б.
Не сыграют: Владислав Еременко, Данила Юров.
Состояние команды: Концовку регулярного чемпионата «Металлург» Мг проводит весьма уверенно, гарантировав себе место в первой тройке Восточной конференции перед началом плей-офф.
Одним из сильнейших качеств «Металлурга» Мг на текущий момент является агрессия в атаке, за счет которой команда Андрея Разина эффективно использует свои моменты и не стесняется оказывать давление на соперников.
Тем не менее даже в фокусе высокой результативности и атакующей мощи «Металлургу» Мг по-прежнему присущи ошибки оборонительного содержания, выправить которые южноуральцам удается не всегда.
Статистика для ставок
- «Автомобилист» одержал 3 победы в 4-х последних матчах на домашнем льду
- На счету «Металлурга» Мг 9 побед в 10 последних матчах
- Победой «Металлурга» Мг закончились 4 последние личные встречи
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.55, ничья — в 3.95, а победа «Металлурга» Мг — в 2.60.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 4.5 — за 2.12.
- 1.90Динамо Москва — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.87Сибирь — Ак Барс: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 1.85Трактор — Амур: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
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Прогноз: Заканчивая регулярку в первой тройке Востока, «Металлург» Мг набрал боевые кондиции, за счет чего на данном этапе регионального противостояния способен добиться успеха на льду крайне нестабильного соперника.
Ставка: «Металлург» Мг победит в матче за 1.85.
Прогноз: В текущих условиях дерби «Автомобилист» рискует допустить провал под давлением тактически грамотной команды Андрея Разина, уровень оборонительной игры которой остается высоким.
Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» меньше 2 за 2.40.