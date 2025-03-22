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    «Магнитка» разочарует «Авто» в региональном дерби?

    «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, КХЛ, 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Металлург» Мг
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    «Магнитка» в игре с «Адмиралом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «УГМК-Арене» 22 марта. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Металлург» Мг, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Марта 2025 года

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 14:30 Металлург Мг

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: В 67 матчах екатеринбуржцы заработали 87 очков, с которыми обосновались на 4-й строчке в таблице Восточной конференции, на 3 турнирных балла отстав от 3-й «Магнитки».

    Последние матчи: Неделей ранее «Автомобилист» дебютировал на новой «УГМК-Арене», серию матчей на которой начал с поражения от ЦСКА — 3:4, дополнившего общий отрицательный ряд до 4-х игр.

    Автомобилист — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров

    Прервать цикл неудач и порадовать домашнюю публику успехами команде Николая Заварухина удалось в матчах с «Торпедо» — 2:1 и «Сочи» — 6:3. Следом уральцы не смогли справиться с «Салаватом Юлаевым» — 1:4, но добились победы над СКА — 3:2 Б.

    Не сыграют: Кертис Волк.

    Состояние команды: Неделями ранее «Автомобилист» считался главным преследователем «Трактора» в гонке лидеров Востока, но на флажке регулярки утратил стабильность и застрял на 4-й позиции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    За считаные дни до начала Кубка Гагарина команда Николая Заварухина вновь сталкивается с проблемами комплексного характера. Несмотря на высокий атакующей потенциал, уральцы далеко не всегда реализуют его должным образом.

    Вместе с тем «Автомобилист» испытывает трудности в обороне, допуская ошибки, которые приводят не только к пропущенным шайбам, но и влияют на общий контроль над ситуацией.

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: В 67 матчах магнитогорцы набрали 90 очков, с которыми закрепились на 3-м месте в таблице Восточной конференции. От 2-го «Салавата Юлаева» команда отстает на 1 пункт при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: В одном из матчей первой половины марта «Металлург» Мг потерпел гостевое поражение от СКА — 2:4, в результате которого была прервана серия из 5 побед кряду.

    Однако в ходе недавней домашней череды поединков команда Андрея Разина вновь оказалась несокрушимой. Так, в рамках игр на родном катке южноуральцы взяли верх над ЦСКА — 4:2, «Куньлунем» — 7:1, «Витязем» — 3:2 Б и «Адмиралом» — 5:4 Б.

    Не сыграют: Владислав Еременко, Данила Юров.

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    • Состояние команды: Концовку регулярного чемпионата «Металлург» Мг проводит весьма уверенно, гарантировав себе место в первой тройке Восточной конференции перед началом плей-офф.

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    Одним из сильнейших качеств «Металлурга» Мг на текущий момент является агрессия в атаке, за счет которой команда Андрея Разина эффективно использует свои моменты и не стесняется оказывать давление на соперников.

    Тем не менее даже в фокусе высокой результативности и атакующей мощи «Металлургу» Мг по-прежнему присущи ошибки оборонительного содержания, выправить которые южноуральцам удается не всегда.

    Статистика для ставок

    • «Автомобилист» одержал 3 победы в 4-х последних матчах на домашнем льду

    • На счету «Металлурга» Мг 9 побед в 10 последних матчах

    • Победой «Металлурга» Мг закончились 4 последние личные встречи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.55, ничья — в 3.95, а победа «Металлурга» Мг — в 2.60.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 4.5 — за 2.12.

    Прогноз: Заканчивая регулярку в первой тройке Востока, «Металлург» Мг набрал боевые кондиции, за счет чего на данном этапе регионального противостояния способен добиться успеха на льду крайне нестабильного соперника.

    Ставка: «Металлург» Мг победит в матче за 1.85.

    Прогноз: В текущих условиях дерби «Автомобилист» рискует допустить провал под давлением тактически грамотной команды Андрея Разина, уровень оборонительной игры которой остается высоким.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» меньше 2 за 2.40.

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    «Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 22.03.202514:30. «Магнитка» разочарует «Авто» в региональном дерби?
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