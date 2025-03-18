ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»«Спартак» обыграл «Зенит» впервые за 8 лет: дубль Мартинса нокаутировал чемпиона «Аталанта» — «Интер»«Интер» обыграл «Аталанту» и укрепился на вершине Серии А ПСЖ — «Марсель»ПСЖ не оставил шансов «Марселю». Команда Луиса Энрике продолжает путь к титулу
    Все новости спорта

    «Летчики» в очередной раз опростоволосятся?

    «Тампа» — «Филадельфия». Ставка (к. 1.72), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 18 марта 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг Прогнозы на Филадельфию Флайерз
    Прогноз и ставки на «Тампа» — «Филадельфия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Амали Арене» 18 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тампа» — «Филадельфия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 18 Марта 2025 года

    Тампа-Бэй

  • Тампа
    •  Тампа-Бэй 02:00 Филадельфия

    Филадельфия

  • НХЛ
    •

    «Тампа»

    Турнирное положение: Нельзя говорить о том, что «Тампа» начинает выздоравливать, однако пятая позиция этого клуба на Востоке относителньо безопасна.

    Последние матчи: После трех поражений кряду «Тампа» удачно съездила в гости к «мишкам», оформив в их ворота шесть голов.

    Тампа-Бэй — Филадельфия: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Команда из Флориды подошла к концу регулярки без травмированных хоккеистов, поэтому «Тампа» будет иметь преимущество над соперником по глубине состава.

    Общий тонус клуба: С «Филадельфией» может получиться легкая прогулка, которая ознаменуется очередным результативным матчем в пользу «молний».

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Определить состояние «Филадельфии», как удовлетворительное, язык не повернется. Клуб из Пенсильвании без каких-либо надежд занимает предпоследнюю строчку Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В семи последних матчах «Филадельфия» проиграла всего раз, причем в последнем домашнем поединке от «Каролины» она потерпела поражение со счетом 0:5.

    Травмированные игроки: В лазарете «Филадельфии» продолжают находиться Эллис и Ристолайнен. Непонятна ситуация по Хэтэуэйю.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Общий тонус клуба: После такого удара в выездной игре против «Тампы» клубу Тортореллы ни на что хорошее рассчитывать не приходится.

    Статистика для ставок

    • «Тампа» за четыре последних матча одержала всего одну победу

    • «Филадельфия» в пяти последних поединках капитулировала четыре раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.72, на ничью — 4.87, на гостей — 4.15.

    Прогноз: «Тампа» видится более вероятным претендентом на победу в предстоящей игре.

    Альтернативный прогноз: Два клуба устроят задорную перестрелку, которая будет длиться на протяжении всей игры.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.72.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Милуоки — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сиэтл — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Локомотив — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.23
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 20:01
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тигре — Сентраль Кордоба
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Бостон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Коламбус — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Торонто — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Миннесота — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тампа» — «Филадельфия»: прогноз и ставка за 1.72, статистика, коэффициенты матча 18.03.202502:00. «Летчики» в очередной раз опростоволосятся?
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры