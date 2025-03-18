Тампа-Бэй
Филадельфия
«Тампа»
Турнирное положение: Нельзя говорить о том, что «Тампа» начинает выздоравливать, однако пятая позиция этого клуба на Востоке относителньо безопасна.
Последние матчи: После трех поражений кряду «Тампа» удачно съездила в гости к «мишкам», оформив в их ворота шесть голов.
Тампа-Бэй — Филадельфия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Команда из Флориды подошла к концу регулярки без травмированных хоккеистов, поэтому «Тампа» будет иметь преимущество над соперником по глубине состава.
Общий тонус клуба: С «Филадельфией» может получиться легкая прогулка, которая ознаменуется очередным результативным матчем в пользу «молний».
«Филадельфия»
Турнирное положение: Определить состояние «Филадельфии», как удовлетворительное, язык не повернется. Клуб из Пенсильвании без каких-либо надежд занимает предпоследнюю строчку Востока.
Последние матчи: В семи последних матчах «Филадельфия» проиграла всего раз, причем в последнем домашнем поединке от «Каролины» она потерпела поражение со счетом 0:5.
Травмированные игроки: В лазарете «Филадельфии» продолжают находиться Эллис и Ристолайнен. Непонятна ситуация по Хэтэуэйю.
Общий тонус клуба: После такого удара в выездной игре против «Тампы» клубу Тортореллы ни на что хорошее рассчитывать не приходится.
Статистика для ставок
- «Тампа» за четыре последних матча одержала всего одну победу
- «Филадельфия» в пяти последних поединках капитулировала четыре раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.72, на ничью — 4.87, на гостей — 4.15.
Прогноз: «Тампа» видится более вероятным претендентом на победу в предстоящей игре.
- 1.98Металлург Мг — Витязь: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.10Сибирь — Барыс: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.55Локомотив — Адмирал: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Два клуба устроят задорную перестрелку, которая будет длиться на протяжении всей игры.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.72.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.02.