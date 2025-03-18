В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Амали Арене» 18 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тампа» — «Филадельфия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тампа»

Турнирное положение: Нельзя говорить о том, что «Тампа» начинает выздоравливать, однако пятая позиция этого клуба на Востоке относителньо безопасна.

Последние матчи: После трех поражений кряду «Тампа» удачно съездила в гости к «мишкам», оформив в их ворота шесть голов.

Травмированные игроки: Команда из Флориды подошла к концу регулярки без травмированных хоккеистов, поэтому «Тампа» будет иметь преимущество над соперником по глубине состава.

Общий тонус клуба: С «Филадельфией» может получиться легкая прогулка, которая ознаменуется очередным результативным матчем в пользу «молний».

«Филадельфия»

Турнирное положение: Определить состояние «Филадельфии», как удовлетворительное, язык не повернется. Клуб из Пенсильвании без каких-либо надежд занимает предпоследнюю строчку Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В семи последних матчах «Филадельфия» проиграла всего раз, причем в последнем домашнем поединке от «Каролины» она потерпела поражение со счетом 0:5.

Травмированные игроки: В лазарете «Филадельфии» продолжают находиться Эллис и Ристолайнен. Непонятна ситуация по Хэтэуэйю.

Общий тонус клуба: После такого удара в выездной игре против «Тампы» клубу Тортореллы ни на что хорошее рассчитывать не приходится.

Статистика для ставок

«Тампа» за четыре последних матча одержала всего одну победу

«Филадельфия» в пяти последних поединках капитулировала четыре раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.72, на ничью — 4.87, на гостей — 4.15.

Прогноз: «Тампа» видится более вероятным претендентом на победу в предстоящей игре.

Альтернативный прогноз: Два клуба устроят задорную перестрелку, которая будет длиться на протяжении всей игры.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.72.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.02.