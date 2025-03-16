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    «Автомобилист» не пожалеет главного аутсайдера Запада

    «Автомобилист» — «Сочи»: Ставка (к. 2.14) и прогноз на хоккей, КХЛ, 16 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Сочи»
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    «Автомобилист» обыграл «Торпедо» на новой домашней арене
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «УГМК Арене» 16 марта. Начало встречи — в 15:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Марта 2025 года

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 15:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
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    «Автомобилист»

    Турнирное положение: В 64 матчах екатеринбуржцы заработали 83 очка, с которыми расположились на 4-м месте в таблице Восточной конференции. На 1 турнирный пункт команда на момент написания отстает от первой тройки.

    Последние матчи: Начало весенней кампании «Автомобилиста» оставляет желать лучшего ввиду серии из 4-х поражений кряду, которая началась с гостевой неудачи на площадке «Металлурга» Мг — 1:3.

    Автомобилист — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Следом на территории соперников команда Николая Заварухина проиграла «Динамо» Москва — 1:4 и «Ак Барсу» — 1:3. Накануне «Автомобилист» провалил дебют на новой арене, уступив ЦСКА — 3:4. И только во встрече с «Торпедо» этот цикл был прерван — 2:1.

    Не сыграют: Джесси Блэйкер, Кертис Волк.

    Состояние команды: За несколько матчей до завершения регулярного чемпионата «Автомобилист» столкнулся с рядом проблем, оказавших негативное влияние на перспективы борьбы за 1-ю строчку на Востоке.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Текущие результаты команды Николая Заварухина свидетельствуют о потере последовательности с точки зрения игрового содержания, включая оборону — наиболее уязвимый тактический компонент «Автомобилиста» в настоящий момент.

    Последние матчи «Автомобилиста» ассоциируются с позиционными ошибками, ввиду которых соперники получают шансы у ворот уральцев. Однако сильным качеством коллектива по-прежнему остается умение и готовность проявить боевой характер.

    «Сочи»

    Турнирное положение: На счету сочинцев 45 очков после 64 матчей. В таблице Западной конференции команда находится на 11-м месте, на 10 турнирных баллов отставая от «Витязя».

    Последние матчи: В настоящий момент «Сочи» не побеждает на протяжении 8 матчей кряду, включая недавнюю серию в «Большом», которая началась с разгрома от «Куньлуня» — 2:5.

    Днями ранее южане пережили ряд очередных крупных неудач, уступив «Металлургу» Мг — 0:3, «Витязю» — 0:5 и «Куньлуню» — 2:5. Накануне команда Сергея Зубова покинула домашний лед и встретилась со СКА в Санкт-Петербурге, где также осталась без очков — 0:2.

    Не сыграют: Сергей Иванов.

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    • Состояние команды: На флажке регулярного сезона «Сочи» выглядит обреченно, испытывая неудачи в матчах с соперниками, с которыми на первый взгляд можно сыграть более настойчиво.

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    Тем не менее даже в статусе главного аутсайдера Западной конференции «Сочи» демонстрирует редкие успешные отрезки, доказывая готовность идти вперед и создавать моменты на фоне колоссальных проблем с реализацией.

    Традиционно слабой игровой позицией «Сочи» остается оборона, провальные действия которой приводят к большому количеству пропущенных шайб. Практически каждый матч южан сопровождается потерей концентрации и предметными ошибками.

    Статистика для ставок

    • «Автомобилист» потерпел 4 поражения в 5 последних матчах

    • Только в одной игре из 8 последних «Автомобилист» забил больше 2 голов

    • «Автомобилист» победил в 6 последних очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.48, ничья — в 4.50, а победа «Сочи» — в 6.52.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

    Прогноз: На фоне череды неудачных результатов «Автомобилисту» крайне важно вернуть боеспособную форму. Встреча с последней командой Западной конференции может этому способствовать.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 3.5 за 1.87.

    Прогноз: С очевидной разницей в классе и целями на флажке чемпионата «Автомобилист» попытается провести образцовую встречу, взяв под контроль ключевые события на льду.

    Ставка: «Автомобилист» не проиграет ни одного периода за 1.84.

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    «Автомобилист» — «Сочи»: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 16.03.202515:00. «Автомобилист» не пожалеет главного аутсайдера Запада
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