В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «УГМК Арене» 16 марта. Начало встречи — в 15:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Автомобилист»

Турнирное положение: В 64 матчах екатеринбуржцы заработали 83 очка, с которыми расположились на 4-м месте в таблице Восточной конференции. На 1 турнирный пункт команда на момент написания отстает от первой тройки.

Последние матчи: Начало весенней кампании «Автомобилиста» оставляет желать лучшего ввиду серии из 4-х поражений кряду, которая началась с гостевой неудачи на площадке «Металлурга» Мг — 1:3.

Следом на территории соперников команда Николая Заварухина проиграла «Динамо» Москва — 1:4 и «Ак Барсу» — 1:3. Накануне «Автомобилист» провалил дебют на новой арене, уступив ЦСКА — 3:4. И только во встрече с «Торпедо» этот цикл был прерван — 2:1.

Не сыграют: Джесси Блэйкер, Кертис Волк.

Состояние команды: За несколько матчей до завершения регулярного чемпионата «Автомобилист» столкнулся с рядом проблем, оказавших негативное влияние на перспективы борьбы за 1-ю строчку на Востоке.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Текущие результаты команды Николая Заварухина свидетельствуют о потере последовательности с точки зрения игрового содержания, включая оборону — наиболее уязвимый тактический компонент «Автомобилиста» в настоящий момент.

Последние матчи «Автомобилиста» ассоциируются с позиционными ошибками, ввиду которых соперники получают шансы у ворот уральцев. Однако сильным качеством коллектива по-прежнему остается умение и готовность проявить боевой характер.

«Сочи»

Турнирное положение: На счету сочинцев 45 очков после 64 матчей. В таблице Западной конференции команда находится на 11-м месте, на 10 турнирных баллов отставая от «Витязя».

Последние матчи: В настоящий момент «Сочи» не побеждает на протяжении 8 матчей кряду, включая недавнюю серию в «Большом», которая началась с разгрома от «Куньлуня» — 2:5.

Днями ранее южане пережили ряд очередных крупных неудач, уступив «Металлургу» Мг — 0:3, «Витязю» — 0:5 и «Куньлуню» — 2:5. Накануне команда Сергея Зубова покинула домашний лед и встретилась со СКА в Санкт-Петербурге, где также осталась без очков — 0:2.

Не сыграют: Сергей Иванов.

Состояние команды: На флажке регулярного сезона «Сочи» выглядит обреченно, испытывая неудачи в матчах с соперниками, с которыми на первый взгляд можно сыграть более настойчиво.

Тем не менее даже в статусе главного аутсайдера Западной конференции «Сочи» демонстрирует редкие успешные отрезки, доказывая готовность идти вперед и создавать моменты на фоне колоссальных проблем с реализацией.

Традиционно слабой игровой позицией «Сочи» остается оборона, провальные действия которой приводят к большому количеству пропущенных шайб. Практически каждый матч южан сопровождается потерей концентрации и предметными ошибками.

Статистика для ставок

«Автомобилист» потерпел 4 поражения в 5 последних матчах

Только в одной игре из 8 последних «Автомобилист» забил больше 2 голов

«Автомобилист» победил в 6 последних очных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.48, ничья — в 4.50, а победа «Сочи» — в 6.52.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

Прогноз: На фоне череды неудачных результатов «Автомобилисту» крайне важно вернуть боеспособную форму. Встреча с последней командой Западной конференции может этому способствовать.

Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 3.5 за 1.87.

Прогноз: С очевидной разницей в классе и целями на флажке чемпионата «Автомобилист» попытается провести образцовую встречу, взяв под контроль ключевые события на льду.

Ставка: «Автомобилист» не проиграет ни одного периода за 1.84.