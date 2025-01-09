В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «Сrypto.com Арене» 09 января. Начало встречи — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Калгари», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: Общий уровень игры «Лос-Анджелеса» позволяют говорить о этой команде, как об этой из самых рациональных. Сейчас её четвертому месту на западе ничто не урожает.

Последние матчи: В четырех последних поединках «Лос-Анджелес» не проиграл ни разу, хотя соперники были не из слабых.

Травмированные игроки: Сейчас «Лос-Анджелесу» не могут помочь Берроуз и Даути. Первый не может играть по личным причинам, а второй из-за сломанной лодыжки.

Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против «Калгари» именно хозяева выглядят очевидными фаворитами предстоящего поединка.

«Калгари»

Турнирное положение: Состояние «Калгари» нельзя обозначит, как идеальное, но клуб Хаски продолжает претендовать на плей-офф, занимая девятую позицию на Западе.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В четырех последних поединках «Калгари» удалось победить всего лишь раз, но качество игры во всех матчах было достаточно приличное.

Травмированные игроки: В составе «Калгари» на больничном находятся Киркланд и Манта. Они не смогут помочь своему клубу еще достаточно продолжительное количество времени.

Общий тонус клуба: Игра в Лос-Анджелесе обещает быть жаркой, поскольку обе команды умеют играть в выматывающий хоккей.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» выиграл четыре последних матча

«Калгари» проиграл два последних матча по сезону

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.85, на ничью — 4.51, на гостей — 3.74.

Прогноз: В этой игре у хозяев больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: В этом матче не получится результативного хоккея.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.85.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.46.