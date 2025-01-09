Лос-Анджелес
Калгари
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: Общий уровень игры «Лос-Анджелеса» позволяют говорить о этой команде, как об этой из самых рациональных. Сейчас её четвертому месту на западе ничто не урожает.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Лос-Анджелес» не проиграл ни разу, хотя соперники были не из слабых.
Лос-Анджелес — Калгари: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сейчас «Лос-Анджелесу» не могут помочь Берроуз и Даути. Первый не может играть по личным причинам, а второй из-за сломанной лодыжки.
Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против «Калгари» именно хозяева выглядят очевидными фаворитами предстоящего поединка.
«Калгари»
Турнирное положение: Состояние «Калгари» нельзя обозначит, как идеальное, но клуб Хаски продолжает претендовать на плей-офф, занимая девятую позицию на Западе.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Калгари» удалось победить всего лишь раз, но качество игры во всех матчах было достаточно приличное.
Травмированные игроки: В составе «Калгари» на больничном находятся Киркланд и Манта. Они не смогут помочь своему клубу еще достаточно продолжительное количество времени.
Общий тонус клуба: Игра в Лос-Анджелесе обещает быть жаркой, поскольку обе команды умеют играть в выматывающий хоккей.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес» выиграл четыре последних матча
- «Калгари» проиграл два последних матча по сезону
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.85, на ничью — 4.51, на гостей — 3.74.
Прогноз: В этой игре у хозяев больше шансов на успех.
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Альтернативный прогноз: В этом матче не получится результативного хоккея.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.85.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.46.