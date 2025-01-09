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    «Лос-Анджелес» легко разберется с «огоньками»?

    «Лос-Анджелес» — «Калгари». Ставка (к. 1.85), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 09 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Калгари»
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    «Лос-Анджелес»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «Сrypto.com Арене» 09 января. Начало встречи — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Калгари», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Января 2025 года

    Лос-Анджелес

  • НХЛ
    •  Лос-Анджелес 06:30 Калгари

    Калгари

  • НХЛ
    •

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: Общий уровень игры «Лос-Анджелеса» позволяют говорить о этой команде, как об этой из самых рациональных. Сейчас её четвертому месту на западе ничто не урожает.

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Лос-Анджелес» не проиграл ни разу, хотя соперники были не из слабых.

    Лос-Анджелес — Калгари: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Сейчас «Лос-Анджелесу» не могут помочь Берроуз и Даути. Первый не может играть по личным причинам, а второй из-за сломанной лодыжки.

    Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против «Калгари» именно хозяева выглядят очевидными фаворитами предстоящего поединка.

    «Калгари»

    Турнирное положение: Состояние «Калгари» нельзя обозначит, как идеальное, но клуб Хаски продолжает претендовать на плей-офф, занимая девятую позицию на Западе.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Калгари» удалось победить всего лишь раз, но качество игры во всех матчах было достаточно приличное.

    Травмированные игроки: В составе «Калгари» на больничном находятся Киркланд и Манта. Они не смогут помочь своему клубу еще достаточно продолжительное количество времени.

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    Общий тонус клуба: Игра в Лос-Анджелесе обещает быть жаркой, поскольку обе команды умеют играть в выматывающий хоккей.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» выиграл четыре последних матча

    • «Калгари» проиграл два последних матча по сезону

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.85, на ничью — 4.51, на гостей — 3.74.

    Прогноз: В этой игре у хозяев больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: В этом матче не получится результативного хоккея.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.85.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.46.

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