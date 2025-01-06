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    В Череповце состоится результативная игра

    «Северсталь» — «Спартак». Ставка (к. 1.88) и прогноз на хоккей, КХЛ, 6 января 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Северсталь Прогнозы на Спартак
    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Спартак»
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    Николай Чебыкин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 6 января. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 06 Января 2025 года

    Северсталь

  • Череповец
    •  Северсталь 17:00 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Северсталь»

    Турнирное положение: В активе «Северстали» 50 очков по итогам 41 игры. В таблице Восточной конференции череповчане вновь опустились на 7-ю строчку, однако от 4-го СКА команду отделяют всего 2 турнирных пункта.

    Последние матчи: Неделями ранее «Северсталь» провела превосходную домашнюю серию, итогом которой стали 6 побед подряд. Последним в рамках этого отрезка череповчане разбили «Нефтехимик» — 4:1.

    Северсталь — Спартак: коэффициенты букмекеров

    За столь уверенным положительным циклом у команды Андрея Козырева наметился небольшой спад. Так, ранее «Северсталь» проиграла «Салавату Юлаеву» — 0:2, а после победы над «Ак Барсом» — 3:2 допустила разгромное поражение от «Динамо» Москва — 2:7.

    Не сыграют: Адам Лишка.

    Состояние команды: Несмотря на последние промахи, «Северсталь» заметно прибавила в эффективности и уверенности на льду.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    За счет недавней серии без поражений «Северсталь» ворвалась в гонку за лидерские позиции в Западной конференции, однако как команда совладает с таким темпом — остается главным вопросом.

    В настоящее время «Северсталь» весьма неплохо выглядит в обороне и находит шансы в атаке, а общая динамика череповчан Андрея указывает на потенциал в контексте дальнейшего прогресса.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Спартак» находится на 3-м месте в таблице Западной конференции с 55 очками после 39 матчей. На 3 турнирных пункта «красно-белые» обходят СКА и на 2 — отстают от 2-го ЦСКА.

    Последние матчи: В начале прошлого месяца «Спартак» добился 3-х побед подряд, однако развить весьма неплохую серию так и не сумел ввиду поражения в событийном дерби на территории ЦСКА — 4:5 ОТ.

    За матчем в столице последовала игра в рамках KHL World Games, которая принесла команде Алексея Жамнова победу над «Динамо» Минск — 3:2 ОТ. В последних встречах «Спартак» проиграл «Куньлуню» — 2:4 и взял верх над «Витязем» — 4:2.

    Не сыграют: Ансель Галимов, Андрей Миронов.

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    • Состояние команды: «Спартак» старается придерживаться последовательности, демонстрируя неплохую динамику на льду, но нередко сталкивается с проблемами оборонительного содержания.

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    Зачастую провалы защиты команда Алексея Жамнова пытается компенсировать активными действиями нападающих. Во многом это позволяет «Спартаку» добиваться нужных результатов на дистанции.

    В настоящее время москвичам важно сосредоточиться на эффективности в отдельных матчах, чтобы избежать дальнейших потерь и остаться конкурентоспособными в борьбе лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Северсталь» одержала 6 побед в 7 последних матчах в Череповце

    • Только в одной домашней игре из 7 последних «Северсталь» пропустила больше 2 голов

    • В 9 гостевых матчах «Спартака» из 10 последних был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.54, ничья — в 4.15, а победа «Спартака» — в 2.32.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.

    Прогноз: На дистанции и «Северсталь», и «Спартак» выглядят весьма эффективно с точки зрения игры у чужих ворот. На данном этапе очного соперничества высокий процент реализации кажется вполне базовым вариантом развития событий.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.88.

    Прогноз: На домашнем льду команда Андрея Козырева вполне способна превзойти «Спартак», поскольку на своей территории череповчане чувствуют себя достаточно комфортно на протяжении всего сезона.

    Ставка: «Северсталь» победит в матче за 1.93.

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    «Северсталь» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 06.01.2025. Прогнозы на хоккей. В Череповце состоится результативная игра
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