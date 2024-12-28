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    Швеция без особого сопротивления добудет победу

    Швеция — Казахстан. Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 28 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Казахстан
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    Швеция разгромила Словакию 5:2
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Швеция сыграет с Казахстаном. Встреча пройдет на «Ти-Ди Плейс Арене» 28 декабря. Начало запланировано на 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Швеция — Казахстан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Швеция

    Турнирное положение: За счет уверенной победы в дебютной игре Швеция заработала первые 3 очка, благодаря которым прописалась в компании лидеров группы B.

    Последние матчи: Первым соперником Швеции на турнире в Оттаве стала сборная Словакии, от которой «Тре Крунур» пропустили первыми, но сумели без особых проблем переломить ход игры — 5:2.

    В рамках предсезонных товарищеских матчей, состоявшихся накануне, команда Магнуса Хавелида проиграла Канаде — 2:4 и нанесла сокрушительное поражение сборной Германии — 11:1.

    Не сыграют: У Швеции нет кадровых потерь.

    Состояние команды: На протяжении последних лет Швеция стабильно выходит в полуфиналы, но золотые медали остаются для нее недостижимыми с 2012 года.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    Несмотря на мощную конкуренцию со стороны Канады и США, Швеция приехала на турнир с довольно сильным составом, способным навязать конкуренцию.

    Длительное отсутствие наград высшей пробы оказывает на шведов давление. Тем не мене успешная кампания в рамках группового этапа может стать началом пути к долгожданному золоту.

    Казахстан

    Турнирное положение: Последнее участие Казахстана на молодежном чемпионате мира датировано 2019 годом. Тогда на групповом этапе команда прописалась на 5-м месте в группе, закончив турнир набранных очков.

    Последние матчи: В текущем составе сборная Казахстана провела две товарищеские встречи днями ранее. Сперва команда Сергея Старыгина потерпела крупное поражение от Германии, а затем разгромила коллектив «Хоксбери Хокс» — 8:1.

    Не сыграют: Потери в составе Казахстана отсутствуют.

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    • Состояние команды: Сборную Казахстана ожидает весьма непростой турнир. Отсутствие ярких лидеров в атаке и слабая защита могут обернуть кампанию аутсайдера в катастрофу.

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    Большая часть надежд Казахстана возлагается на вратарскую линию, но выезжать за счет двух сильных голкиперов — это весьма спорная задача, которая едва ли будет выполнена.

    Для выхода в следующий раунд Казахстану потребуется чудо. Выживание за счет матчей на вылет станет главной целью команды на молодежном форуме в Оттаве.

    Статистика для ставок

    • Швеция не проиграла в основное время ни в одном матче из 5 последних в рамках групповых этапов двух предыдущих чемпионатов мира

    • В 2-х личных встречах — в 2019 году — Швеция разгромила Казахстан со счетом 4:1 и 6:2

    • На последнем чемпионате мира Казахстан потерпел 4 поражения подряд, пропустив не менее 3 голов в каждой игре

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.01, ничья — в 30.00, а победа Казахстана — в 34.00.

    На тотал больше 7.5 можно поставить за 1.87, на тотал меньше 7.5 — за 1.87.

    Прогноз: В предстоящем матче едва ли можно рассматривать какой-либо другой вариант, кроме победы шведов, тем не менее Казахстан приложит усилия, чтобы не проиграть с неприличной разницей в счете.

    Ставка: Швеция победит + ТМ 7.5 за 1.95.

    Прогноз: Сборная Швеции приехала на этот турнир с одной из самых сильных оборонительных линий, которая усложнит и без того практически невыполнимые задачи аутсайдера.

    Ставка: Индивидуальный тотал Казахстана меньше 1 за 1.96.

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    Швеция — Казахстан: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 28.12.2024. Прогнозы на хоккей. Швеция без особого сопротивления добудет победу
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