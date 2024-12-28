В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Северсталь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В 37 матчах уфимцы заработали 52 очка. По этой статистике они сравнялись с 1-м «Трактором», но ввиду разницы дополнительных показателей «зеленые» занимают 2-ю строчку в таблице Востока.

Последние матчи: Перед паузой в чемпионате «Салават Юлаев» провел серию из шести побед подряд, которой настал конец в первой же игре после возвращения на лед. Произошло это на катке «Ак Барса» — 2:3.

За поражением в дерби последовала потеря 2-х очков в не менее важной встрече с «Металлургом» Мг — 2:4. Выправить ситуацию команде Виктора Козлова удалось за счет недавних матчей с «Амуром» — 3:0; 5:4 ОТ.

Не сыграют: Глеб Кузбмин.

Состояние команды: После декабрьского перерыва в чемпионате «Салават Юлаев» демонстрирует весьма посредственные результаты.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Накануне уфимцы допустили промахи в турнирно значимых матчах, не сумев проявить должную активность в атаке. Ввиду пары неудач «Салавата Юлаева» упустил возможность сместить «Трактор» с позиции лидера Востока.

Тем не менее перспективы команды Виктора Козлова в контексте возможности занять на 1-ю строчку остаются большими. Для решения столь амбициозной задачи «Салавату Юлаеву» важно вернуть тот системный подход, с которым он уходил на паузу.

«Северсталь»

Турнирное положение: В 35 матчах череповецкой команде удалось заработать 48 очков, с которыми она поднялась на 5-ю строчку в таблице Западной конференции, опередив по лучшим дополнительным показателям СКА.

Последние матчи: В начале декабря «Северсталь» допустила осечку в гостевом матче с «Ладой» — 0:1, после чего не проиграла ни разу. С того момента череповчане успели набрать 12 очков.

В рамках очередной положительного цикла команда Андрея Козырева взяла верх над «Барысом» — 5:3, «Трактором» — 2:1, «Сочи» (дважды — 4:2; 2:1), «Автомобилистом» — 3:2 и «Нефтехимиком» — 4:1.

Не сыграют: Адам Лишка.

Состояние команды: В последних матчах «Северсталь» демонстрирует уверенные результаты, которые позволили сместить СКА в таблице Запада.

Свои локальные успехи команда Андрея Козырева сопровождает уверенной игрой вратарей, ввиду которой «Северсталь» в настоящий момент редко пропускает по-настоящему много.

В нынешнем сезоне «Северсталь» уже проводила неплохие беспроигрышные серии, после которых наступал черед затяжных провалов. На фоне таких переменных череповчанам все еще важно прогрессировать в контексте стабильности.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» победил в 7 последних матчах на своей территории

Ни в одном матче из 11 последних в Уфе «Салават Юлаев» не проиграл в основное время

Поражением «Северстали» закончились 4 матча из 5 последних в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 4.20, а победа «Северстали» — в 3.39.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.07, на тотал меньше 5.5 — за 1.76.

Прогноз: После декабрьской паузы «Салават Юлаев» не впечатляет, в то время как «Северсталь» в который раз в нынешнем сезоне находится на подъеме.

Ставка: «Северсталь» не проиграет за 1.82.

Прогноз: В настоящее время «Северсталь» не только не теряет очки, но и демонстрирует содержательную игру в нападении, которая может стать определяющей в контексте результативности в Уфе.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.07.