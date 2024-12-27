«Нефтехимик»
Турнирное положение: «Волки» занимают 8-е место в таблице Восточной конфереции, набрав 36 очков за 38 встреч и опережая 9-ю позицию на 3 балла. У «Нефтехимика» на 3 игры больше, чем у «Лады» (9-е место).
Последние матчи: В прошлом поединке команда крупно проиграла «Северстали» со счетом 1:4. Матчем ранее «Нефтехимик» показал веселый хоккей с ЦСКА, но также уступил (4:7).
В последних 5-и поединках «волки» выиграли только «Куньлунь» (5:2) и 4 раза проиграли. За этот период команда также уступила «Авангарду» (3:4 ОТ) и «Витязь» (3:4 Б).
Не сыграют: Александр Дергачев и Роман Абросимов (травмы).
Состояние команды: Кажется, у «Нефтехимика» начался небольшой кризис. До недавнего времени «волки» стабильно набирали очки, но сейчас у команды случился какой-то провал в обороне.
За последние 3 встречи «Нефтехимик» пропустил 15 шайб — это слишком много. Как раз в этот период дебютировал Михаил Пашнин, который не играл с прошлого сезона. Команда продолжает укреплять оборонительную линию с помощью трансферов.
«Нефтехимик» вполне способен дать бой ЦСКА, тем более команда уверенно действует на своей площадке, но армейцы все равно будут доминировать. «Волкам» необходимо четко действовать в обороне, чтобы претендовать на очки.
ЦСКА
Турнирное положение: Армейцы продолжают громить соперников. После 37-и встреч ЦСКА занимает 3-е место на Западе с 53 очками в активе, отставая от лидерства на 11 очков и имея 3 игры в запасе.
Последние матчи: В прошедшей встрече армейцы смогли одолеть СКА со счетом 6:5, едва не потеряв преимущество в 5 шайб. Матчем ранее ЦСКА разгромил все тот же «Нефтехимик» (7:4).
У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период ЦСКА смог одолеть «Спартак» (5:4 ОТ), «Куньлунь» (3:2) и «Локомотив» (2:1).
Не сыграют: Дмитрий Саморуков и Егор Фатеев (травмы).
Состояние команды: Сейчас ЦСКА — в полном порядке. Команда очень удачно играет и в обороне, и в атаке. Есть ощущение, что практически все форварды армейцев набрали какую-то сумасшедшую форму.
К тому же, перед дедлайном ЦСКА укрепился, совершив несколько обменов. Сейчас в атака армейцев пополнилась Станиславом Галиевым, Коулом Касселсом и Рурком Шартье.
ЦСКА вполне может оступиться в предстоящем матче против «Нефтехимика», но если армейцы смогут серьезно настроиться на «волков», то у хозяев будет мало шансов победить.
Статистика для ставок
- ЦСКА побеждает на протяжении 9-и матчей подряд
- В последних 5-и встречах «Нефтехимик» выиграл только 1 раз
- «Нефтехимик» только 1 раз обыгрывал ЦСКА в последних 5-и очных матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.40, а победа «Нефтехимика» — в 4.20.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.40, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.
- 2.02Сочи — СКА: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 1.93Куньлунь — Спартак: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.15Динамо Минск — Динамо Москва: прогноз и ставкаЗавтра в 19:10
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Прогноз: «Нефтехимик» может навязать борьбу ЦСКА на старте матча.
Ставка: Ничья в 1-м периоде за 2.60.
Прогноз: Можно предположит, что обе команды способны забросить, как минимум, несколько шайб.
Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.97.