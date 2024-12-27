В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» встретится с ЦСКА. Игра состоится 27 декабря . Начало запланировано на 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Волки» занимают 8-е место в таблице Восточной конфереции, набрав 36 очков за 38 встреч и опережая 9-ю позицию на 3 балла. У «Нефтехимика» на 3 игры больше, чем у «Лады» (9-е место).

Последние матчи: В прошлом поединке команда крупно проиграла «Северстали» со счетом 1:4. Матчем ранее «Нефтехимик» показал веселый хоккей с ЦСКА, но также уступил (4:7).

В последних 5-и поединках «волки» выиграли только «Куньлунь» (5:2) и 4 раза проиграли. За этот период команда также уступила «Авангарду» (3:4 ОТ) и «Витязь» (3:4 Б).

Не сыграют: Александр Дергачев и Роман Абросимов (травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Кажется, у «Нефтехимика» начался небольшой кризис. До недавнего времени «волки» стабильно набирали очки, но сейчас у команды случился какой-то провал в обороне.

За последние 3 встречи «Нефтехимик» пропустил 15 шайб — это слишком много. Как раз в этот период дебютировал Михаил Пашнин, который не играл с прошлого сезона. Команда продолжает укреплять оборонительную линию с помощью трансферов.

«Нефтехимик» вполне способен дать бой ЦСКА, тем более команда уверенно действует на своей площадке, но армейцы все равно будут доминировать. «Волкам» необходимо четко действовать в обороне, чтобы претендовать на очки.

ЦСКА

Турнирное положение: Армейцы продолжают громить соперников. После 37-и встреч ЦСКА занимает 3-е место на Западе с 53 очками в активе, отставая от лидерства на 11 очков и имея 3 игры в запасе.

Последние матчи: В прошедшей встрече армейцы смогли одолеть СКА со счетом 6:5, едва не потеряв преимущество в 5 шайб. Матчем ранее ЦСКА разгромил все тот же «Нефтехимик» (7:4).

У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период ЦСКА смог одолеть «Спартак» (5:4 ОТ), «Куньлунь» (3:2) и «Локомотив» (2:1).

Не сыграют: Дмитрий Саморуков и Егор Фатеев (травмы).

Состояние команды: Сейчас ЦСКА — в полном порядке. Команда очень удачно играет и в обороне, и в атаке. Есть ощущение, что практически все форварды армейцев набрали какую-то сумасшедшую форму.

К тому же, перед дедлайном ЦСКА укрепился, совершив несколько обменов. Сейчас в атака армейцев пополнилась Станиславом Галиевым, Коулом Касселсом и Рурком Шартье.

ЦСКА вполне может оступиться в предстоящем матче против «Нефтехимика», но если армейцы смогут серьезно настроиться на «волков», то у хозяев будет мало шансов победить.

Статистика для ставок

ЦСКА побеждает на протяжении 9-и матчей подряд

В последних 5-и встречах «Нефтехимик» выиграл только 1 раз

«Нефтехимик» только 1 раз обыгрывал ЦСКА в последних 5-и очных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.40, а победа «Нефтехимика» — в 4.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.40, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.

Прогноз: «Нефтехимик» может навязать борьбу ЦСКА на старте матча.

Ставка: Ничья в 1-м периоде за 2.60.

Прогноз: Можно предположит, что обе команды способны забросить, как минимум, несколько шайб.

Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.97.