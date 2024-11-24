В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Детройт»

Турнирное положение: Нынешний чемпионат складывается для «Детройта» неудачно, поскольку клуб прозябает в нижней части турнирной таблицы, и улучшения ситуации в ближайшее время не намечается.

Последние матчи: После трех поражений кряду «Детройт» разродился победой над «Нью-Йорк Айлендерс», проигрывая за пять минут до конца игры 0:1.

Травмированные игроки: Вдвойне удивительно наблюдать такие результаты, поскольку у «Детройта» здоровы все хоккеисты.

Общий тонус клуба: Против «Бостона» будет любопытно понаблюдать за «Детройтом», поскольку хозяева все ещё могут удивлять соперников нестандартным ходом игры.

«Бостон»

Турнирное положение: После неудовлетворительных последних недель «Бостон» осел на восьмой строчке Востока, но исправлять в игре клуба нужно много чего.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В четырех последних поединках «Бостон» смог выиграть всего лишь раз, и то победа над «Ютой» получилась максимально странной с футбольным счетом 1:0.

Травмированные игроки: Сейчас «Бостон» не может рассчитывать на Линдхольма, который выбыл с травмой нижней части тела.

Общий тонус клуба: А поединке против «Детройта» все может закончиться борьбой до последней секунды матча, но определённые шансы на успех все же у гостей имеются.

Статистика для ставок

«Детройт» выиграл два из трех последних очных поединков

У «Бостона» в четырех последних матчах всего одна победа

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.80, на ничью — 4.51, на гостей — 2.21.

Прогноз: «Детройт» способен выиграть предстоящий матч.

Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут упереться рогом и довести дело до овертайма

Ставка: П1 с коэффициентом 2.80

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90