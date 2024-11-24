«Детройт»
Турнирное положение: Нынешний чемпионат складывается для «Детройта» неудачно, поскольку клуб прозябает в нижней части турнирной таблицы, и улучшения ситуации в ближайшее время не намечается.
Последние матчи: После трех поражений кряду «Детройт» разродился победой над «Нью-Йорк Айлендерс», проигрывая за пять минут до конца игры 0:1.
Травмированные игроки: Вдвойне удивительно наблюдать такие результаты, поскольку у «Детройта» здоровы все хоккеисты.
Общий тонус клуба: Против «Бостона» будет любопытно понаблюдать за «Детройтом», поскольку хозяева все ещё могут удивлять соперников нестандартным ходом игры.
«Бостон»
Турнирное положение: После неудовлетворительных последних недель «Бостон» осел на восьмой строчке Востока, но исправлять в игре клуба нужно много чего.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Бостон» смог выиграть всего лишь раз, и то победа над «Ютой» получилась максимально странной с футбольным счетом 1:0.
Травмированные игроки: Сейчас «Бостон» не может рассчитывать на Линдхольма, который выбыл с травмой нижней части тела.
Общий тонус клуба: А поединке против «Детройта» все может закончиться борьбой до последней секунды матча, но определённые шансы на успех все же у гостей имеются.
Статистика для ставок
- «Детройт» выиграл два из трех последних очных поединков
- У «Бостона» в четырех последних матчах всего одна победа
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.80, на ничью — 4.51, на гостей — 2.21.
Прогноз: «Детройт» способен выиграть предстоящий матч.
- 2.00Металлург Мг — Сибирь: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.12Адмирал — Амур: прогноз и ставкаЗавтра в 10:00
- 2.57Тампа — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут упереться рогом и довести дело до овертайма
Ставка: П1 с коэффициентом 2.80
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90