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    «Детройт» преодолеет кризис победой над «Бостоном»?

    «Детройт» — «Бостон». Ставка (к. 2.80), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Бостон»
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    «Детройт»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Нынешний чемпионат складывается для «Детройта» неудачно, поскольку клуб прозябает в нижней части турнирной таблицы, и улучшения ситуации в ближайшее время не намечается.

    Последние матчи: После трех поражений кряду «Детройт» разродился победой над «Нью-Йорк Айлендерс», проигрывая за пять минут до конца игры 0:1.

    Травмированные игроки: Вдвойне удивительно наблюдать такие результаты, поскольку у «Детройта» здоровы все хоккеисты.

    Общий тонус клуба: Против «Бостона» будет любопытно понаблюдать за «Детройтом», поскольку хозяева все ещё могут удивлять соперников нестандартным ходом игры.

    «Бостон»

    Турнирное положение: После неудовлетворительных последних недель «Бостон» осел на восьмой строчке Востока, но исправлять в игре клуба нужно много чего.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Бостон» смог выиграть всего лишь раз, и то победа над «Ютой» получилась максимально странной с футбольным счетом 1:0.

    Травмированные игроки: Сейчас «Бостон» не может рассчитывать на Линдхольма, который выбыл с травмой нижней части тела.

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    Общий тонус клуба: А поединке против «Детройта» все может закончиться борьбой до последней секунды матча, но определённые шансы на успех все же у гостей имеются.

    Статистика для ставок

    • «Детройт» выиграл два из трех последних очных поединков

    • У «Бостона» в четырех последних матчах всего одна победа

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.80, на ничью — 4.51, на гостей — 2.21.

    Прогноз: «Детройт» способен выиграть предстоящий матч.

    Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут упереться рогом и довести дело до овертайма

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.80

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90

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    «Детройт» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Детройт» преодолеет кризис победой над «Бостоном»?
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