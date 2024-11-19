В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Белл-Центре» 19 ноября. Начало встречи — в 03:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Эдмонтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монреаль»

Турнирное положение: В активе «Монреаля» всего 14 очков по итогам 18 проведенных встреч. В турнирной таблице Западной конференции «трехцветные» занимают 16-ю позицию.

Последние матчи: Неделями ранее «Монреаль» преследовала очередная серия неудач, которая затянулась на шесть матчей и закончилась крупным поражением от «Торонто» — 1:4.

Последние же результаты команды Мартена Сан-Луи стали чуть лучше: в частности, недавно «Канадиенс» обыграли «Баффало» — 7:5, а после провала в матче с «Миннесотой» — 0:3 разгромили «Коламбус» — 5:1.

Не сыграют: Рафаэль Харви-Пинар, Патрик Лайне, Кэри Прайс, Дэвид Савар, Крис Уидман.

Состояние команды: Находящемуся в фазе перестройки «Монреалю» только предстоит пройти путь становления, и тем не менее уже в этом сезоне «Хабс» рассчитывали на перспективную кампанию.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В планы «Канадиенс» вмешались травмы ключевых игроков. Во многом это стало причиной крайне неудачного дебюта. Всего за 18 матчей «Монреаль» зарекомендовал себя в статусе очевидного аутсайдера.

В нападении «Монреаль» редко демонстрирует что-то содержательное, однако в оборонительной игре проваливается регулярно. Избавиться от этой проблемы «Хабс» пока не удается.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Звездные канадцы из Альберты провели 18 матчей, в которых заработали 20 очков. В таблице Западной конференции «нефтяники» прописались на 8-м месте.

Последние матчи: За минувший семидневный отрезок «Эдмонтон» сумел оформить серию из трех побед, которая пришла на смену поражениям от «Нью-Джерси» — 0:3 и «Вегаса» — 2:4.

В рамках беспроигрышного цикла команда Криса Кноблауха разобралась с «Ванкувером» — 7:3, «Айлендерс» — 4:3 ОТ и «Нэшвиллом» — 3:2 ОТ. В последней встрече «Ойлерз» уступили «Торонто» — 3:4 ОТ.

Не сыграют: Виктор Арвидссон, Эвандер Кейн.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Эдмонтону» явно не хватает стабильности, тем не менее его дебют оказался не таким провальным, как годом ранее.

После цикла неудачных матчей, во многом объяснимых усталостью звездных лидеров «Ойлерз» ввиду насыщенного предыдущего сезона, «Эдмонтон» последовательно прибавляет.

Атакующие цифры команды Криса Кноблауха по-прежнему не соответствует первоклассному уровню, но на набор оптимальных кондиций должно уйти определенное количество времени.

Статистика для ставок

«Монреаль» потерпел пять поражений в последних семи матчах

В четырех матчах из семи предыдущих на своей территории «Монреаль» пропускал минимум 4 гола

«Эдмонтон» не проиграл в основное время ни в одном гостевом матче из четырех последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 3.61, ничья — в 4.87, а победа «Эдмонтона» — в 1.82.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 6.5 — за 1.78.

Прогноз: «Монреаль» проводит крайне слабый отрезок, и даже недавние победы не меняют общего положения дел. «Эдмонтон» сейчас также далек от образцово-показательной игры, но успех на катке «Хабс» при нынешнем соотношении сил является вполне реальным исходом.

Ставка: Индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3.5 за 1.83.

Прогноз: Если «Эдмонтону» удастся выйти на нормальный уровень результативности — а вероятность этого довольно высокая — «Монреаль» вряд ли вернется в такую игру.

Ставка: «Эдмонтон» победит с форой -1 за 1.92.