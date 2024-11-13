Нью-Йорк Рейнджерс
Виннипег
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: Начло сезона для «Нью-Йорк Рейнджерс» получилось «огненным», но на последних неделях запал угас, и сейчас куб Лавиолетта всего лишь на шестой позиции в своей конференции.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл три раза, однако легкой кровью далась только победа над «Детройтом».
Нью-Йорк Рейнджерс — Виннипег: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Прямо сейчас «Нью-Йорк Рейнджерс» является одной из немногочисленных команд лиги, которая не имеет в своем списке травмированных и дисквалифицированных хоккеистов.
Общий тонус клуба: Игра против «Виннипега» крайне интересная, поскольку на данный момент времени оба клуба показывают едва ли не сильнейшую игру в атаке.
«Виннипег»
Турнирное положение: Про чудесное преображение «Виннипега» уже все сказано, а канадский клуб по делу возглавляет сводную таблицу лиги.
Последние матчи: За 15 проведенных матчей «Виннипег» проиграл своим соперникам всего лишь один (!) раз, что является рекордом в 21 веке.
Травмированные игроки: Сейчас у «Виннипега» не может играть только Хейнола, но тренерский штаб с лихвой компенсирует его отсутствие.
Общий тонус клуба: Встреча против «конных полицейских» важна с имиджевой точки зрения. Шансы на то, чтобы увезти победу из Нью-Йорка, очень высоки.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл только один матч за четыре последних очных поединка у «реактивщиков»
- «Виннипег» в гостях пока что не проигрывал в этом сезоне
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.27, на ничью — 4.35, на гостей — 2.77.
Прогноз: «Виннипег» сможет добыть непростую победу в Нью-Йорке
- 2.02Эдмонтон — Айлендерс: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.80Спартак Москва — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.99Торонто — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра будет упорной, поэтому вероятность овертайма крайне высокая
Ставка: П2 с коэффициентом 2.77
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95