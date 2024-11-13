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    «Виннипег» справится и с «синерубашечниками»?

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Виннипег». Ставка (к. 2.77), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 13 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Виннипег»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 13 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Виннипег», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Ноября 2024 года

    Нью-Йорк Рейнджерс

  • НХЛ
    •  Нью-Йорк Рейнджерс 03:00 Виннипег

    Виннипег

  • НХЛ
    •

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Турнирное положение: Начло сезона для «Нью-Йорк Рейнджерс» получилось «огненным», но на последних неделях запал угас, и сейчас куб Лавиолетта всего лишь на шестой позиции в своей конференции.

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл три раза, однако легкой кровью далась только победа над «Детройтом».

    Нью-Йорк Рейнджерс — Виннипег: коэффициенты букмекеров

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  • 2.254.202.70Бонус€100
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    Травмированные игроки: Прямо сейчас «Нью-Йорк Рейнджерс» является одной из немногочисленных команд лиги, которая не имеет в своем списке травмированных и дисквалифицированных хоккеистов.

    Общий тонус клуба: Игра против «Виннипега» крайне интересная, поскольку на данный момент времени оба клуба показывают едва ли не сильнейшую игру в атаке.

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Про чудесное преображение «Виннипега» уже все сказано, а канадский клуб по делу возглавляет сводную таблицу лиги.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: За 15 проведенных матчей «Виннипег» проиграл своим соперникам всего лишь один (!) раз, что является рекордом в 21 веке.

    Травмированные игроки: Сейчас у «Виннипега» не может играть только Хейнола, но тренерский штаб с лихвой компенсирует его отсутствие.

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    Общий тонус клуба: Встреча против «конных полицейских» важна с имиджевой точки зрения. Шансы на то, чтобы увезти победу из Нью-Йорка, очень высоки.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл только один матч за четыре последних очных поединка у «реактивщиков»

    • «Виннипег» в гостях пока что не проигрывал в этом сезоне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.27, на ничью — 4.35, на гостей — 2.77.

    Прогноз: «Виннипег» сможет добыть непростую победу в Нью-Йорке

    Альтернативный прогноз: Игра будет упорной, поэтому вероятность овертайма крайне высокая

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.77

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95

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    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Виннипег»: прогноз, ставка (2.77), статистика, коэффициенты матча 13.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Виннипег» справится и с «синерубашечниками»?
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