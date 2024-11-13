В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 13 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Виннипег», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: Начло сезона для «Нью-Йорк Рейнджерс» получилось «огненным», но на последних неделях запал угас, и сейчас куб Лавиолетта всего лишь на шестой позиции в своей конференции.

Последние матчи: В четырех последних поединках «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл три раза, однако легкой кровью далась только победа над «Детройтом».

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Травмированные игроки: Прямо сейчас «Нью-Йорк Рейнджерс» является одной из немногочисленных команд лиги, которая не имеет в своем списке травмированных и дисквалифицированных хоккеистов.

Общий тонус клуба: Игра против «Виннипега» крайне интересная, поскольку на данный момент времени оба клуба показывают едва ли не сильнейшую игру в атаке.

«Виннипег»

Турнирное положение: Про чудесное преображение «Виннипега» уже все сказано, а канадский клуб по делу возглавляет сводную таблицу лиги.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: За 15 проведенных матчей «Виннипег» проиграл своим соперникам всего лишь один (!) раз, что является рекордом в 21 веке.

Травмированные игроки: Сейчас у «Виннипега» не может играть только Хейнола, но тренерский штаб с лихвой компенсирует его отсутствие.

Общий тонус клуба: Встреча против «конных полицейских» важна с имиджевой точки зрения. Шансы на то, чтобы увезти победу из Нью-Йорка, очень высоки.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл только один матч за четыре последних очных поединка у «реактивщиков»

«Виннипег» в гостях пока что не проигрывал в этом сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.27, на ничью — 4.35, на гостей — 2.77.

Прогноз: «Виннипег» сможет добыть непростую победу в Нью-Йорке

Альтернативный прогноз: Игра будет упорной, поэтому вероятность овертайма крайне высокая

Ставка: П2 с коэффициентом 2.77

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95