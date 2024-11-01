Северсталь
Куньлунь Ред Стар
«Северсталь»
Турнирное положение: По итогам 20 матчей череповчанам удалось закрепиться на 5-м месте в таблице Запада с 26 очками на счету. От первой тройки «сталь» отделяет всего 1 балл.
Последние матчи: Команда Андрея Козырева никому не проигрывает на протяжении пяти последних матчей. Кроме того, в восьми предыдущих встречах она потерпела всего одно поражение.
Северсталь — Куньлунь Ред Стар: коэффициенты букмекеров
Единственная за этот период осечка была допущена именно в домашней встрече с «Куньлунем», вслед за которой «Северсталь» взяла верх над «Адмиралом» — 6:5 ОТ, «Амуром» (дважды — 2:1, 3:0), «Сибирью» — 4:2 и минским «Динамо» — 5:2.
Не сыграют: Тимофей Давыдов, Макар Фомин, Глеб Иванов, Александр Скоренов.
Состояние команды: Регулярный сезон «Северстали» складывается из динамичных и непредсказуемых отрезков: в общей турнирной картине Череповца хватает как успехов, так и провалов.
На данном этапе чемпионата команда Андрея Козырева вновь на ходу. На это указывает не только актуальная серия без поражений, но и в целом предметная игра, которую демонстрирует «Северсталь».
Последние выступления «сталеваров» подпитываются сплоченностью и решимостью бороться за верхние позиции, добиваясь побед за счет стремления навязать соперникам хоккей с высокой реализацией.
«Куньлунь»
Турнирное положение: Коллектив, представляющий Китай, на время поднялся на 10-ю строчку в таблице Запада, набрав в 21 встрече 16 очков. От места в первой восьмерке «Ред Стар» отделяют 5 турнирных пунктов.
Последние матчи: В десяти предыдущих матчах команда Михаила Кравца потерпела восемь поражений, а неделями ранее пережила серию из пяти подряд провальных игр.
Поочередно «Куньлунь» уступил «Локомотиву» — 1:5, «Сочи» — 0:4, «Металлургу» Мг — 2:4, СКА — 0:8 и ЦСКА — 3:4 ОТ. Накануне эту серию удалось прервать благодаря гостевой победе над «Барысом» — 2:0.
Не сыграют: Райан Меркли.
Состояние команды: В рамках самых первых игровых дней нового сезона «Куньлунь» создал иллюзорную видимость готовности бороться за место в кубковой восьмерке.
Однако дальнейший форменный спад с затяжными провальными сериями перечеркнул ожидания китайской команды, кампания которой, вероятно, вновь будет сопровождаться неопределенностью.
С точки зрения игровых свершений «Куньлуню» хватает ресурса на пару громких сенсаций, за которыми следует фаза стагнации. То же самое с клубом происходило годами ранее.
Статистика для ставок
- Семь матчей из восьми последних завершились победой «Северстали»
- «Куньлунь» победил в двух последних гостевых матчах, не пропустив ни гола
- В двух предыдущих играх на домашней площадке «Северсталь» победила с разницей в 3 шайбы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 1.57, ничья — в 4.50, а победа «Куньлуня» — в 5.07.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.
- 1.82Авангард — Лада: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.85Ак Барс — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.04Торпедо — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Неделями ранее китайская команда удивила разгромной победой в Череповце, однако с того момента коллектив Андрея Козырева заметно прибавил, ввиду чего способен взять достойный реванш.
Ставка: Индивидуальный тотал «Северстали» больше 3.5 за 1.83.
Прогноз: Предыдущее крупное поражение вынудит череповчан провести предстоящий матч с предельной собранностью. Во встрече такого уровня «сталь» попытается завладеть преимуществом и территорией.
Ставка: «Северсталь» не проиграет ни одного периода за 1.93.