В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «ППГ Пэйнтс Арене» 30 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Питтсбург» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Питтсбург»

Турнирное положение: После резвого старта «Питтсбург» вернулся в свой привычный ритм, и сейчас коллектив из Пенсильвании на предпоследнем месте Востока.

Последние матчи: Последние матчи для «Питтсбурга» складываются совсем неудачно, поскольку клуб проиграл пять встреч кряду, но при этом Малкин демонстрирует просто отменную игру.

Травмированные игроки: По прошествии почти месяца «Питтсбург» не может рассчитывать на Ньето и Лизотта, но Салливан умело маскирует эти потери.

Общий тонус клуба: В игре против хорошо бегущей вперед «Миннесоты» будет сложно, но у хозяев льда должны найтись аргументы.

«Миннесота»

Турнирное положение: Уже можно говорить, что «Миннесота» сделала соответствующие выводы и по делу размещается в лидирующей четверке Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В пяти последних поединках «Миннесота» проиграла всего лишь один раз, и то это случилось в большей степени случайно.

Травмированные игроки: По-прежнему не может играть Хартман, а без него у «Миннесоты» не очень эффективная реализация большинства.

Общий тонус клуба: Встреча против «Питтсбурга» с большой долей вероятности закончится в пользу гостей, поскольку Капризов готов продолжать рвать и метать на льду.

Статистика для ставок

В пяти последних очных поединках «Питтсбург» одержал четыре победы

За пять последних выездных встреч «Миннесота» проиграла лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.62, на ничью — 4.61, на гостей — 2.31.

Прогноз: «Питтсбург» вне выдержит конкуренции по ходу матча

Альтернативный прогноз: Обе команды любят поиграть в задорный хоккей, поэтому предположим верховой матч

Ставка: П2 с коэффициентом 2.31

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.69