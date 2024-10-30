Питтсбург
Миннесота
«Питтсбург»
Турнирное положение: После резвого старта «Питтсбург» вернулся в свой привычный ритм, и сейчас коллектив из Пенсильвании на предпоследнем месте Востока.
Последние матчи: Последние матчи для «Питтсбурга» складываются совсем неудачно, поскольку клуб проиграл пять встреч кряду, но при этом Малкин демонстрирует просто отменную игру.
Питтсбург — Миннесота: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: По прошествии почти месяца «Питтсбург» не может рассчитывать на Ньето и Лизотта, но Салливан умело маскирует эти потери.
Общий тонус клуба: В игре против хорошо бегущей вперед «Миннесоты» будет сложно, но у хозяев льда должны найтись аргументы.
«Миннесота»
Турнирное положение: Уже можно говорить, что «Миннесота» сделала соответствующие выводы и по делу размещается в лидирующей четверке Запада.
Последние матчи: В пяти последних поединках «Миннесота» проиграла всего лишь один раз, и то это случилось в большей степени случайно.
Травмированные игроки: По-прежнему не может играть Хартман, а без него у «Миннесоты» не очень эффективная реализация большинства.
Общий тонус клуба: Встреча против «Питтсбурга» с большой долей вероятности закончится в пользу гостей, поскольку Капризов готов продолжать рвать и метать на льду.
Статистика для ставок
- В пяти последних очных поединках «Питтсбург» одержал четыре победы
- За пять последних выездных встреч «Миннесота» проиграла лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.62, на ничью — 4.61, на гостей — 2.31.
Прогноз: «Питтсбург» вне выдержит конкуренции по ходу матча
- 2.25Ак Барс — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Динамо Москва — Амур: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.86Спартак — Витязь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Альтернативный прогноз: Обе команды любят поиграть в задорный хоккей, поэтому предположим верховой матч
Ставка: П2 с коэффициентом 2.31
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.69