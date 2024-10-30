ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Шмурнов«Винисиуса сгубил Золотой мяч». Александр Шмурнов подводит итоги огненного футбольного уик-энда в Европе Эрик Тен ХагЦифры вместо слов. Пять причин, по которым «МЮ» уволил Эрика тен Хага Джошуа ЗиркзеТрансферный дайджест. 22 — 28 октября
  • 00:51
    • Родри стал обладателем «Золотого мяча» в 2024 году
    Все новости спорта

    «Миннесота» продолжит удачно играть на выезде?

    «Питтсбург» — «Миннесота». Ставка (к. 2.31), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 30 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Миннесоту Уайлд
    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Миннесота»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «ППГ Пэйнтс Арене» 30 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Питтсбург» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 30 Октября 2024 года

    Питтсбург

  • Питтсбург
    •  Питтсбург 02:00 Миннесота

    Миннесота

  • НХЛ
    •

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: После резвого старта «Питтсбург» вернулся в свой привычный ритм, и сейчас коллектив из Пенсильвании на предпоследнем месте Востока.

    Последние матчи: Последние матчи для «Питтсбурга» складываются совсем неудачно, поскольку клуб проиграл пять встреч кряду, но при этом Малкин демонстрирует просто отменную игру.

    Питтсбург — Миннесота: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: По прошествии почти месяца «Питтсбург» не может рассчитывать на Ньето и Лизотта, но Салливан умело маскирует эти потери.

    Общий тонус клуба: В игре против хорошо бегущей вперед «Миннесоты» будет сложно, но у хозяев льда должны найтись аргументы.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Уже можно говорить, что «Миннесота» сделала соответствующие выводы и по делу размещается в лидирующей четверке Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В пяти последних поединках «Миннесота» проиграла всего лишь один раз, и то это случилось в большей степени случайно.

    Травмированные игроки: По-прежнему не может играть Хартман, а без него у «Миннесоты» не очень эффективная реализация большинства.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Общий тонус клуба: Встреча против «Питтсбурга» с большой долей вероятности закончится в пользу гостей, поскольку Капризов готов продолжать рвать и метать на льду.

    Статистика для ставок

    • В пяти последних очных поединках «Питтсбург» одержал четыре победы

    • За пять последних выездных встреч «Миннесота» проиграла лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.62, на ничью — 4.61, на гостей — 2.31.

    Прогноз: «Питтсбург» вне выдержит конкуренции по ходу матча

    Альтернативный прогноз: Обе команды любят поиграть в задорный хоккей, поэтому предположим верховой матч

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.31

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.69

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Хьюстон Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 03:50
    •  1.73
  • Прогноз на матч Юта — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Вегас — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Финикс — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сакраменто — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Ванкувер — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Фис — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Микельсен — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Коболли — Гаске
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тиафо — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Попырин — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Арнальди — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хачанов — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Де Минор — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Питтсбург» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Миннесота» продолжит удачно играть на выезде?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры