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    «Торпедо» проведет очередной результативный матч

    «Торпедо» — «Витязь». Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, КХЛ, 27 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Витязь»
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    «Торпедо» дома проиграло «Динамо» Москва
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Витязь». Игра пройдет в «Нагорном» 27 октября. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Витязь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Октября 2024 года

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 14:00 Витязь

    Витязь

  • Подольск
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Нижегородский клуб обосновался на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции. За 19 матчей «автозаводцам» удалось набрать 23 очка.

    Последние матчи: После яркой и продуктивной серии, включающей в себя шесть результативных побед подряд, команда Игоря Ларионова играет с переменчивыми успехами.

    Торпедо — Витязь: коэффициенты букмекеров

    В пяти последних матчах «Торпедо» потерпело три поражения. За этот отрезок нижегородцы уступили «Трактору» — 4:5 ОТ, взяли верх над «Нефтехимиком» (дважды — 5:4 ОТ; 3:1) проиграли «Динамо» Москва — 2:3 Б и «Салавату Юлаеву» — 4:5.

    Не сыграют: Андрей Белевич, Антон Берлев, Вячеслав Войнов.

    Состояние команды: После недопустимо слабого начала нынешнего сезона «Торпедо» выдало по-настоящему уверенный отрезок, который сходу позволил команде прописаться среди лидеров Запада.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Однако в последние недели нижегородцы утратили свою характерную последовательность: «Торпедо» стало чаще терять очки, хотя в боевитости команде Игоря Ларионова по-прежнему не откажешь.

    На текущий момент «Торпедо» проигрывает топ-соперникам, вместе с тем умело разбираясь с более простыми конкурентами. Подобное деление является ключевой проблемой, мешающей продвижению нижегородцев.

    «Витязь»

    Турнирное положение: По итогам 19 матчей подмосковный клуб остался на 9-м месте в таблице Запада с 18 очками на счету. Разрыв между минским «Динамо» при этом увеличился до 3 баллов.

    Последние матчи: Сравнительно недавно команда Павла Десяткова выдала сенсационный отрезок, включающий в себя пять побед в шести матчах. Однако на смену удачному циклу пришла череда провалов.

    В частности, «Витязь» потерпел три поражения в четырех недавних встречах. Проиграли «богатыри» «Автомобилисту» — 1:3, а после победы над «Металлургом» Мг — 2:0 уступили СКА — 1:8 и «Динамо» Минск — 1:2.

    Не сыграют: Григорий Ващенко.

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    • Состояние команды: По ряду объективных причин «Витязь» по-прежнему относится к сектору главных аутсайдеров Западной конференции. Провальный дебют регулярки, кажется, лишь укрепил этот статус.

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    Тем не менее в команде решительно настроены на борьбу за выход в плей-офф, на что указывает прогресс, который демонстрирует «Витязь» в последние недели. Если вынести за рамки поражения от топ-клубов, то «богатыри» набрали неплохую по их меркам форму.

    Сейчас команда Павла Десяткова сосредоточится на попытках отнять как можно больше очков у прямых конкурентов, с которыми «Витязю» предстоит сойтись в очных встречах в ближайшее время.

    Статистика для ставок

    • В четырех домашних матчах из последних пяти «Торпедо» забивало минимум 3 гола

    • В четырех матчах в «Нагорном» из семи в нынешнем сезоне «Торпедо» проиграло

    • Ни в одном очном матче из 10 последних не был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 1.70, ничья — в 4.28, а победа «Витязя» — в 4.30.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

    Прогноз: Несмотря на поражения в нескольких последних матчах, «Торпедо» по-прежнему много атакует и играет результативно, но «Витязь» на характере способен навязать нижегородцам борьбу.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.80.

    Прогноз: Тем не менее разница в классе, фактор домашней арены и в целом проблемы «Витязя» в топ-матчах говорят в пользу команды Игоря Ларионова.

    Ставка: «Торпедо» победит с форой -1 за 1.85.

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    «Торпедо» — «Витязь»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» проведет очередной результативный матч
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