Флорида
Миннесота
«Флорида»
Турнирное положение: По результатам «Флориды» видно, что половина игроков находятся ещё в отпуске, поэтому команда играет на половину от своих возможностей, однако третье место в своей конференции она занимает уверенно.
Последние матчи: А вот с добычей очков у «Флориды» случаются сложности практически в каждом матче. В двух последних матчах не обходилось без овертаймов, и в них удалось выцарапать три очка из четырех возможных.
Флорида — Миннесота: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В первых матчах сезона «Флорида», не могла рассчитывать только на чеха Носека, но сейчас к нему присоединились Гаджович и Барков, что совсем не радует тренерский штаб «кошек».
Общий тонус клуба: В матче против «Миннесоты» будет чрезвычайно трудно, ибо «дикари» традиционно неудобная команда для «кошек» последние сезоны.
«Миннесота»
Турнирное положение: Проблем в игре «Миннесоты» Хайнса достаточно, но все они решаемы при грамотном подходе. Однако даже со всеми ними «дикари» размещаются на пятой строчке западной конференции.
Последние матчи: Из десяти максимальных десяти очков на страте сезона «Миннесота» довольно уверенно набрала восемь.
Травмированные игроки: Неоптимальный состав и у «Миннесоты», поскольку не могут помочь клубу опытные бойцы, коими являются Хартман и Сперджен.
Общий тонус клуба: Игра против «Флориды» будет максимально интересной, и победить в ней у приезжего клуба весьма неплохие шансы.
Статистика для ставок
- Два последних матча «Флорида» не заканчивала в основное время игры
- В двух последних очных встречах победу праздновала «Миннесота»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.51, на гостей — 3.00.
Прогноз: Последние результаты двух клубов позволяют считать гостей фаворитами предстоящего поединка
- 2.11Баффало — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.09Нью-Йорк Айлендерс — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:45
- 2.15Калгари — Питтсбург: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Матч будет жёстким, поэтому не стоит недооценивать команды по суммарному количеству набранного штрафа в предстоящей игре
Ставка: П2 с коэффициентом 3.00
Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.81