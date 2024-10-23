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    «Миннесота» продолжит побеждать «Флориду»?

    «Флорида» — «Миннесота». Ставка (к. 3.00), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 23 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Миннесота»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 23 октября. Начало встречи — в 01:30 мск Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Октября 2024 года

    Флорида

  • НХЛ
    •  Флорида 01:30 Миннесота

    Миннесота

  • НХЛ
    •

    «Флорида»

    Турнирное положение: По результатам «Флориды» видно, что половина игроков находятся ещё в отпуске, поэтому команда играет на половину от своих возможностей, однако третье место в своей конференции она занимает уверенно.

    Последние матчи: А вот с добычей очков у «Флориды» случаются сложности практически в каждом матче. В двух последних матчах не обходилось без овертаймов, и в них удалось выцарапать три очка из четырех возможных.

    Флорида — Миннесота: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: В первых матчах сезона «Флорида», не могла рассчитывать только на чеха Носека, но сейчас к нему присоединились Гаджович и Барков, что совсем не радует тренерский штаб «кошек».

    Общий тонус клуба: В матче против «Миннесоты» будет чрезвычайно трудно, ибо «дикари» традиционно неудобная команда для «кошек» последние сезоны.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Проблем в игре «Миннесоты» Хайнса достаточно, но все они решаемы при грамотном подходе. Однако даже со всеми ними «дикари» размещаются на пятой строчке западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Из десяти максимальных десяти очков на страте сезона «Миннесота» довольно уверенно набрала восемь.

    Травмированные игроки: Неоптимальный состав и у «Миннесоты», поскольку не могут помочь клубу опытные бойцы, коими являются Хартман и Сперджен.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Флориды» будет максимально интересной, и победить в ней у приезжего клуба весьма неплохие шансы.

    Статистика для ставок

    • Два последних матча «Флорида» не заканчивала в основное время игры

    • В двух последних очных встречах победу праздновала «Миннесота»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.51, на гостей — 3.00.

    Прогноз: Последние результаты двух клубов позволяют считать гостей фаворитами предстоящего поединка

    Альтернативный прогноз: Матч будет жёстким, поэтому не стоит недооценивать команды по суммарному количеству набранного штрафа в предстоящей игре

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.00

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.81

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    «Флорида» — «Миннесота»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Миннесота» продолжит побеждать «Флориду»?
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