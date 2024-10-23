В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 23 октября. Начало встречи — в 01:30 мск Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Флорида»

Турнирное положение: По результатам «Флориды» видно, что половина игроков находятся ещё в отпуске, поэтому команда играет на половину от своих возможностей, однако третье место в своей конференции она занимает уверенно.

Последние матчи: А вот с добычей очков у «Флориды» случаются сложности практически в каждом матче. В двух последних матчах не обходилось без овертаймов, и в них удалось выцарапать три очка из четырех возможных.

Травмированные игроки: В первых матчах сезона «Флорида», не могла рассчитывать только на чеха Носека, но сейчас к нему присоединились Гаджович и Барков, что совсем не радует тренерский штаб «кошек».

Общий тонус клуба: В матче против «Миннесоты» будет чрезвычайно трудно, ибо «дикари» традиционно неудобная команда для «кошек» последние сезоны.

«Миннесота»

Турнирное положение: Проблем в игре «Миннесоты» Хайнса достаточно, но все они решаемы при грамотном подходе. Однако даже со всеми ними «дикари» размещаются на пятой строчке западной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Из десяти максимальных десяти очков на страте сезона «Миннесота» довольно уверенно набрала восемь.

Травмированные игроки: Неоптимальный состав и у «Миннесоты», поскольку не могут помочь клубу опытные бойцы, коими являются Хартман и Сперджен.

Общий тонус клуба: Игра против «Флориды» будет максимально интересной, и победить в ней у приезжего клуба весьма неплохие шансы.

Статистика для ставок

Два последних матча «Флорида» не заканчивала в основное время игры

В двух последних очных встречах победу праздновала «Миннесота»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.51, на гостей — 3.00.

Прогноз: Последние результаты двух клубов позволяют считать гостей фаворитами предстоящего поединка

Альтернативный прогноз: Матч будет жёстким, поэтому не стоит недооценивать команды по суммарному количеству набранного штрафа в предстоящей игре

Ставка: П2 с коэффициентом 3.00

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.81