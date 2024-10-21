«Анахайм»
Турнирное положение: Старт нового сезона для «Анахайма», у которого большие проблемы с вратарями, получается более, чем обнадеживающим, поскольку калифорнийская команда разместилась на 11 месте в западной конференции.
Последние матчи: Два последних матча с участием «Анахайма» не завершались в основное время, поэтому логично, что «утки» набрали очки в двух играх кряду.
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Анахайма» по-прежнему не может рассчитывать на двух голкиперов: Суханека и Гиббсона. Под вопросом участие в предстоящей игре ЛаКомба.
Общий тонус клуба: В дерби против «Лос-Анджелеса» будет трудно, поскольку «короли» были сильнее «Дакс» во всех последних очных противостояниях.
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: На старте сезона у «Лос-Анджелеса» получается не все запланированное, но клуб держится в середине таблицы своей конференции.
Последние матчи: Проиграл «Лос-Анджелес» много, но также набрал очки за счет того, что смог перевести игры в овертайм или дотянуть до буллитов.
Травмированные игроки: После первых недель регулярки у «Лос-Анджелеса» увеличилось количество травмированных хоккеистов. В компанию к Даути и Калиеву отправились Эдмундсон и Кемпер.
Общий тонус клуба: В игре против «Анахайме» психологическое преимущество будет на стороне гостей, поскольку все последние матчи между этими командами оставались за «Кингз».
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес» выиграл три последних очных противостояния
- В пяти последних матчах между этими командами забивалось максимум пять шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.33, на ничью — 4.66, на гостей — 1.94.
Прогноз: Шансов на победу «Лос-Анджелеса» куда больше
- 1.96Сибирь — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
- 2.80Куньлунь — Металлург Мг: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.30Динамо Минск — Барыс: прогноз и ставкаЗавтра в 19:10
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Альтернативный прогноз: Результативного матча вряд ли стоит ожидать
Ставка: П2 с коэффициентом 1.94
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.50