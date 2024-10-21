В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Хонда Центре» 21 октября. Начало встречи — в 03:00 мск Ставка и прогноз на матч «Анахайм» — «Лос-Анджелес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Анахайм»

Турнирное положение: Старт нового сезона для «Анахайма», у которого большие проблемы с вратарями, получается более, чем обнадеживающим, поскольку калифорнийская команда разместилась на 11 месте в западной конференции.

Последние матчи: Два последних матча с участием «Анахайма» не завершались в основное время, поэтому логично, что «утки» набрали очки в двух играх кряду.

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Анахайма» по-прежнему не может рассчитывать на двух голкиперов: Суханека и Гиббсона. Под вопросом участие в предстоящей игре ЛаКомба.

Общий тонус клуба: В дерби против «Лос-Анджелеса» будет трудно, поскольку «короли» были сильнее «Дакс» во всех последних очных противостояниях.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: На старте сезона у «Лос-Анджелеса» получается не все запланированное, но клуб держится в середине таблицы своей конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Проиграл «Лос-Анджелес» много, но также набрал очки за счет того, что смог перевести игры в овертайм или дотянуть до буллитов.

Травмированные игроки: После первых недель регулярки у «Лос-Анджелеса» увеличилось количество травмированных хоккеистов. В компанию к Даути и Калиеву отправились Эдмундсон и Кемпер.

Общий тонус клуба: В игре против «Анахайме» психологическое преимущество будет на стороне гостей, поскольку все последние матчи между этими командами оставались за «Кингз».

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» выиграл три последних очных противостояния

В пяти последних матчах между этими командами забивалось максимум пять шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.33, на ничью — 4.66, на гостей — 1.94.

Прогноз: Шансов на победу «Лос-Анджелеса» куда больше

Альтернативный прогноз: Результативного матча вряд ли стоит ожидать

Ставка: П2 с коэффициентом 1.94

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.50