В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Веллс Фарго Центре» 20 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Ванкувер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Пока что старт нового регулярного чемпионата для «Филадельфии» получается хуже, чем прошлогодний. Всего лишь 13 место в восточной конференции.

Последние матчи: В четырех сыгранных матчах «Филадельфия» удосужилась набрать всего лишь три очка, хотя по качеству игры к «летчикам» не придерешься.

Травмированные игроки: Торторелла никогда не рад, когда у «Филадельфии» есть травмированные хоккеисты, но сейчас их не столько много, как по ходу прошлого чемпионата. Не могут играть лишь Харт, Эллис и Джохансен.

Общий тонус клуба: В матче против «Ванкувера» придется изрядно постараться, чтобы собрать хоть какой-то урожай очков.

«Ванкувер»

Турнирное положение: Старт сезона для «Ванкувера» нельзя назвать удачным, поскольку канадский клуб располагается всего лишь на 12 строчке Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Токкет и его «Ванкувер» смогли выиграть лишь на четвертую встречу по календарю, но победа в матче против действующего обладателя кубка — серьезное достижение.

Травмированные игроки: Здоровье подкашивается и у игроков «Ванкувера», ибо в лазарете на длительное время прописались Демко, Форборт, Джошуа и Пулман.

Общий тонус клуба: В Пенсильвании просто не бывает никому, но «Ванкувер» получил необходимый заряд энергии, чтобы одержать ещё одну выездную викторию.

Статистика для ставок

«Филадельфия» проиграла три последних матча по календарю

Три последних очных противостояния «Филадельфия» выиграла

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.85, на ничью — 4.55, на гостей — 2.17.

Прогноз: «Ванкувер» добудет непростую победу

Альтернативный прогноз: Результативный хоккей вполне может получиться, учитывая проблемы с вратарями и у тех, и у других.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.17

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.87