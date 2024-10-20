Филадельфия
Ванкувер
«Филадельфия»
Турнирное положение: Пока что старт нового регулярного чемпионата для «Филадельфии» получается хуже, чем прошлогодний. Всего лишь 13 место в восточной конференции.
Последние матчи: В четырех сыгранных матчах «Филадельфия» удосужилась набрать всего лишь три очка, хотя по качеству игры к «летчикам» не придерешься.
Филадельфия — Ванкувер: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Торторелла никогда не рад, когда у «Филадельфии» есть травмированные хоккеисты, но сейчас их не столько много, как по ходу прошлого чемпионата. Не могут играть лишь Харт, Эллис и Джохансен.
Общий тонус клуба: В матче против «Ванкувера» придется изрядно постараться, чтобы собрать хоть какой-то урожай очков.
«Ванкувер»
Турнирное положение: Старт сезона для «Ванкувера» нельзя назвать удачным, поскольку канадский клуб располагается всего лишь на 12 строчке Запада.
Последние матчи: Токкет и его «Ванкувер» смогли выиграть лишь на четвертую встречу по календарю, но победа в матче против действующего обладателя кубка — серьезное достижение.
Травмированные игроки: Здоровье подкашивается и у игроков «Ванкувера», ибо в лазарете на длительное время прописались Демко, Форборт, Джошуа и Пулман.
Общий тонус клуба: В Пенсильвании просто не бывает никому, но «Ванкувер» получил необходимый заряд энергии, чтобы одержать ещё одну выездную викторию.
Статистика для ставок
- «Филадельфия» проиграла три последних матча по календарю
- Три последних очных противостояния «Филадельфия» выиграла
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.85, на ничью — 4.55, на гостей — 2.17.
Прогноз: «Ванкувер» добудет непростую победу
- 2.10Торпедо — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.25Чикаго — Баффало: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.72Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Результативный хоккей вполне может получиться, учитывая проблемы с вратарями и у тех, и у других.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.17
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.87