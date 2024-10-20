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    «Ванкувер» удачно съездит в Пенсильванию?

    «Филадельфия» — «Ванкувер». Ставка (к. 2.17), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 20 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Ванкувер»
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    «Ванкувер»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Веллс Фарго Центре» 20 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Ванкувер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Октября 2024 года

    Филадельфия

  • НХЛ
    •  Филадельфия 02:00 Ванкувер

    Ванкувер

  • НХЛ
    •

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Пока что старт нового регулярного чемпионата для «Филадельфии» получается хуже, чем прошлогодний. Всего лишь 13 место в восточной конференции.

    Последние матчи: В четырех сыгранных матчах «Филадельфия» удосужилась набрать всего лишь три очка, хотя по качеству игры к «летчикам» не придерешься.

    Филадельфия — Ванкувер: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Торторелла никогда не рад, когда у «Филадельфии» есть травмированные хоккеисты, но сейчас их не столько много, как по ходу прошлого чемпионата. Не могут играть лишь Харт, Эллис и Джохансен.

    Общий тонус клуба: В матче против «Ванкувера» придется изрядно постараться, чтобы собрать хоть какой-то урожай очков.

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: Старт сезона для «Ванкувера» нельзя назвать удачным, поскольку канадский клуб располагается всего лишь на 12 строчке Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Токкет и его «Ванкувер» смогли выиграть лишь на четвертую встречу по календарю, но победа в матче против действующего обладателя кубка — серьезное достижение.

    Травмированные игроки: Здоровье подкашивается и у игроков «Ванкувера», ибо в лазарете на длительное время прописались Демко, Форборт, Джошуа и Пулман.

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    Общий тонус клуба: В Пенсильвании просто не бывает никому, но «Ванкувер» получил необходимый заряд энергии, чтобы одержать ещё одну выездную викторию.

    Статистика для ставок

    • «Филадельфия» проиграла три последних матча по календарю

    • Три последних очных противостояния «Филадельфия» выиграла

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.85, на ничью — 4.55, на гостей — 2.17.

    Прогноз: «Ванкувер» добудет непростую победу

    Альтернативный прогноз: Результативный хоккей вполне может получиться, учитывая проблемы с вратарями и у тех, и у других.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.17

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.87

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    «Филадельфия» — «Ванкувер»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Ванкувер» удачно съездит в Пенсильванию?
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