В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 14 октября. Начало встречи — в 01:00 мск Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Виннипег»

Турнирное положение: Относительно старта «Виннипега» были определённые вопросы, однако «реактивщики» доказали, что у них все в порядке, взобравшись на первую строчку Запада.

Последние матчи: Первая игра против «Эдмонтона» закончилась унижением «нефтяников» — 0:6, а вот в игре против «Чикаго» пришлось попотеть.

Травмированные игроки: В самом начале сезона «Виннипег», не может рассчитывать на Хейнолу и Стэнли, а это серьезная потеря для канадского коллектива.

Общий тонус клуба: С «Миннесотой» можно сыграть в задорных хоккей по принципу «бей-беги», и тут у канадского клуба практически нет конкурентов.

«Миннесота»

Турнирное положение: На данный момент таблица ещё не сформировалась, но даже в ней «Миннесота» расположилась в восьмерке сильнейших на Западе.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Первый матч нового сезона «Миннесоте» довелось играть против мог «Коламбуса», поэтому неудивительно, что подопечные Хайнса смогли добиться победы.

Травмированные игроки: У «Миннесоты» тоже не все в порядке с комплектностью состава, поскольку простудился защитник Деклан Чисхолм, и на предстоящий поединок он не заявлен.

Общий тонус клуба: На территории «Виннипега» будет сложно, ибо канадская команда вошла в неновый сезон, как будто и не заканчивала предыдущий.

Статистика для ставок

«Виннипег» выиграл четыре последних поединка

«Миннесота» в трех последних поединках оформила 16 шайб в ворота соперников

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.36, на гостей — 2.76.

Прогноз: «Виннипег» выглядит свежее и более готовым к началу сезона

Альтернативный прогноз: Проблемы с обороной у «Миннесоты» никуда не пропали, поэтому можно ждать голевого пиршества.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.28

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88