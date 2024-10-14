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    «Виннипег» продолжит победную поступь?

    «Виннипег» — «Миннесота». Ставка (к. 2.28), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 14 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Миннесота»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 14 октября. Начало встречи — в 01:00 мск Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Октября 2024 года

    Виннипег

  • НХЛ
    •  Виннипег 01:00 Миннесота

    Миннесота

  • НХЛ
    •

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Относительно старта «Виннипега» были определённые вопросы, однако «реактивщики» доказали, что у них все в порядке, взобравшись на первую строчку Запада.

    Последние матчи: Первая игра против «Эдмонтона» закончилась унижением «нефтяников» — 0:6, а вот в игре против «Чикаго» пришлось попотеть.

    Виннипег — Миннесота: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: В самом начале сезона «Виннипег», не может рассчитывать на Хейнолу и Стэнли, а это серьезная потеря для канадского коллектива.

    Общий тонус клуба: С «Миннесотой» можно сыграть в задорных хоккей по принципу «бей-беги», и тут у канадского клуба практически нет конкурентов.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: На данный момент таблица ещё не сформировалась, но даже в ней «Миннесота» расположилась в восьмерке сильнейших на Западе.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Первый матч нового сезона «Миннесоте» довелось играть против мог «Коламбуса», поэтому неудивительно, что подопечные Хайнса смогли добиться победы.

    Травмированные игроки: У «Миннесоты» тоже не все в порядке с комплектностью состава, поскольку простудился защитник Деклан Чисхолм, и на предстоящий поединок он не заявлен.

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    Общий тонус клуба: На территории «Виннипега» будет сложно, ибо канадская команда вошла в неновый сезон, как будто и не заканчивала предыдущий.

    Статистика для ставок

    • «Виннипег» выиграл четыре последних поединка

    • «Миннесота» в трех последних поединках оформила 16 шайб в ворота соперников

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.36, на гостей — 2.76.

    Прогноз: «Виннипег» выглядит свежее и более готовым к началу сезона

    Альтернативный прогноз: Проблемы с обороной у «Миннесоты» никуда не пропали, поэтому можно ждать голевого пиршества.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.28

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88

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    «Виннипег» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Виннипег» продолжит победную поступь?
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