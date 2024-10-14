Виннипег
Миннесота
«Виннипег»
Турнирное положение: Относительно старта «Виннипега» были определённые вопросы, однако «реактивщики» доказали, что у них все в порядке, взобравшись на первую строчку Запада.
Последние матчи: Первая игра против «Эдмонтона» закончилась унижением «нефтяников» — 0:6, а вот в игре против «Чикаго» пришлось попотеть.
Виннипег — Миннесота: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В самом начале сезона «Виннипег», не может рассчитывать на Хейнолу и Стэнли, а это серьезная потеря для канадского коллектива.
Общий тонус клуба: С «Миннесотой» можно сыграть в задорных хоккей по принципу «бей-беги», и тут у канадского клуба практически нет конкурентов.
«Миннесота»
Турнирное положение: На данный момент таблица ещё не сформировалась, но даже в ней «Миннесота» расположилась в восьмерке сильнейших на Западе.
Последние матчи: Первый матч нового сезона «Миннесоте» довелось играть против мог «Коламбуса», поэтому неудивительно, что подопечные Хайнса смогли добиться победы.
Травмированные игроки: У «Миннесоты» тоже не все в порядке с комплектностью состава, поскольку простудился защитник Деклан Чисхолм, и на предстоящий поединок он не заявлен.
Общий тонус клуба: На территории «Виннипега» будет сложно, ибо канадская команда вошла в неновый сезон, как будто и не заканчивала предыдущий.
Статистика для ставок
- «Виннипег» выиграл четыре последних поединка
- «Миннесота» в трех последних поединках оформила 16 шайб в ворота соперников
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.36, на гостей — 2.76.
Прогноз: «Виннипег» выглядит свежее и более готовым к началу сезона
- 1.86Даллас — Сиэтл: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.75Эдмонтон — Калгари: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.71Вегас — Анахайм: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Альтернативный прогноз: Проблемы с обороной у «Миннесоты» никуда не пропали, поэтому можно ждать голевого пиршества.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.28
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88