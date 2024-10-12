В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Большом» 12 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Сочинцы по-прежнему занимают 11-е место в таблице Запада, набрав в 14 матчах 11 очков и подтверждая тем самым тезис о главном аутсайдере конференции.

Последние матчи: Еще недавно команда Сергея Зубова выдала аномальную для себя серию, в рамках которой победила «Северсталь» — 1:0, «Адмирал» — 5:0 и «Динамо» Минск — 3:2.

Однако на фоне столь успешного отрезка «Сочи» пал под давлением прямого конкурента. В двух недавних матчах «леопарды» встретились с «Витязем» и проиграли в обоих — 2:4. 2:3 ОТ.

Не сыграют: Роман Манухов.

Состояние команды: «Сочи» снова сопровождают бесконечные провалы. Команда Зубова одержала лишь три победы в первых девяти матчах.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Конечно, игра «Сочи» периодически радует яркими моментами, включая недавнюю серию без поражений, но «леопардам» не хватает стабильности, особенно в матчах с соперниками равного уровня.

Для улучшения ситуации «Сочи» будет пытаться усилить игру в обороне и более уверенно действовать на домашнем льду. Только так главный аутсайдер Запада сможет на что-то рассчитывать.

«Локомотив»

Турнирное положение: По итогам 14 матчей «железнодорожники» продолжают возглавлять таблицу Западной конференции. За этот период ярославцы заработали 24 очка.

Последние матчи: Неделями ранее команда Игоря Никитина провела достаточно убедительный отрезок, в который вместила пять матчей без поражений.

Однако недавно серия «Локо» была завершена в результате драматичного поражения во встрече со СКА — 3:4 ОТ. Тем не менее в последней игре ярославцы вновь оказались на вершине: дома они одержали волевую победу над «Куньлунем» — 3:2 ОТ.

Не сыграют: Денис Алексеев.

Состояние команды: «Локомотив» проводит отличный отрезок сезона, демонстрируя безупречный настрой и дисциплину в оборонительных звеньях.

Игра «Локомотива» на дистанции показала высокий уровень готовности «железнодорожников» к многообещающей кампании, несмотря на неудачи в отдельных матчах.

Ближайший календарь команды Никитина состоит из проходных по ее меркам соперников, на фоне которых «Локо» достаточно действовать в привычном стиле, избегая при этом недооценки.

Статистика для ставок

В девяти последних матчах «Локомотив» ни разу не проиграл в основное время

Только в двух матчах из последних десяти «Локомотив» пропустил больше 2 голов

«Локомотив» победил в трех последних личных встречах В Сочи

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 4.88, ничья — в 4.70, а победа «Локомотива» — в 1.57.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

Прогноз: Команда Игоря Никитина бульдозером прет по дистанции, сметая любых соперников. Кажется, «Сочи» с его кризисом едва способен оказать серьезное сопротивление гостям.

Ставка: «Локомотив» победит с форой -1.5 за 1.90.

Прогноз: После неприятной встречи с «Куньлунем» ярославцы поработают над оценкой соперника и не позволят сочинцам создать проблемы.

Ставка: «Локомотив» не проиграет ни одного периода за 1.85.