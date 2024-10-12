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    «Локомотив» едет в Сочи за очередной уверенной победой

    «Сочи» — «Локомотив». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, КХЛ, 12 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сочи Прогнозы на Локомотив
    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Локомотив»
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    Александр Радулов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Большом» 12 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Октября 2024 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 17:00 Локомотив

    Локомотив

  • Ярославль
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы по-прежнему занимают 11-е место в таблице Запада, набрав в 14 матчах 11 очков и подтверждая тем самым тезис о главном аутсайдере конференции.

    Последние матчи: Еще недавно команда Сергея Зубова выдала аномальную для себя серию, в рамках которой победила «Северсталь» — 1:0, «Адмирал» — 5:0 и «Динамо» Минск — 3:2.

    Сочи — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    Однако на фоне столь успешного отрезка «Сочи» пал под давлением прямого конкурента. В двух недавних матчах «леопарды» встретились с «Витязем» и проиграли в обоих — 2:4. 2:3 ОТ.

    Не сыграют: Роман Манухов.

    Состояние команды: «Сочи» снова сопровождают бесконечные провалы. Команда Зубова одержала лишь три победы в первых девяти матчах.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Конечно, игра «Сочи» периодически радует яркими моментами, включая недавнюю серию без поражений, но «леопардам» не хватает стабильности, особенно в матчах с соперниками равного уровня.

    Для улучшения ситуации «Сочи» будет пытаться усилить игру в обороне и более уверенно действовать на домашнем льду. Только так главный аутсайдер Запада сможет на что-то рассчитывать.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: По итогам 14 матчей «железнодорожники» продолжают возглавлять таблицу Западной конференции. За этот период ярославцы заработали 24 очка.

    Последние матчи: Неделями ранее команда Игоря Никитина провела достаточно убедительный отрезок, в который вместила пять матчей без поражений.

    Однако недавно серия «Локо» была завершена в результате драматичного поражения во встрече со СКА — 3:4 ОТ. Тем не менее в последней игре ярославцы вновь оказались на вершине: дома они одержали волевую победу над «Куньлунем» — 3:2 ОТ.

    Не сыграют: Денис Алексеев.

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    • Состояние команды: «Локомотив» проводит отличный отрезок сезона, демонстрируя безупречный настрой и дисциплину в оборонительных звеньях.

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    Игра «Локомотива» на дистанции показала высокий уровень готовности «железнодорожников» к многообещающей кампании, несмотря на неудачи в отдельных матчах.

    Ближайший календарь команды Никитина состоит из проходных по ее меркам соперников, на фоне которых «Локо» достаточно действовать в привычном стиле, избегая при этом недооценки.

    Статистика для ставок

    • В девяти последних матчах «Локомотив» ни разу не проиграл в основное время

    • Только в двух матчах из последних десяти «Локомотив» пропустил больше 2 голов

    • «Локомотив» победил в трех последних личных встречах В Сочи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 4.88, ничья — в 4.70, а победа «Локомотива» — в 1.57.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

    Прогноз: Команда Игоря Никитина бульдозером прет по дистанции, сметая любых соперников. Кажется, «Сочи» с его кризисом едва способен оказать серьезное сопротивление гостям.

    Ставка: «Локомотив» победит с форой -1.5 за 1.90.

    Прогноз: После неприятной встречи с «Куньлунем» ярославцы поработают над оценкой соперника и не позволят сочинцам создать проблемы.

    Ставка: «Локомотив» не проиграет ни одного периода за 1.85.

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    «Сочи» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» едет в Сочи за очередной уверенной победой
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