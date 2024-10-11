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    «Нью-Йорк Айлендерс» сможет добыть два очка?

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Юта». Ставка (к. 3.05), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 11 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Юта»
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    «Нью-Йорк Айлендерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «UBS Арене» 11 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Юта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    Турнирное положение: Хочется верить, что новый чемпионат для «Нью-Йорк Айлендерс» окажется более продуктивным, нежели прошлый, а у Руа получится создать по-настоящему авторский проект.

    Последние матчи: В последних предсезонных матчах «Нью-Йорк Айлендерс» продемонстрировал завидную реализацию. И хочется, чтобы она сохранялась на протяжении всего регулярного сезона.

    Травмированные игроки: К удивлению многих, но у «Нью-Йорк Айлендерс» нет ни одного травмированного хоккеиста.

    Общий тонус клуба: В игре против номинального новичка лиги «островитяне» имеют преимущество домашнего льда, но не более.

    «Юта»

    Турнирное положение: Сменивший место прописки клуб, именующийся «Ютой» настроен на то, чтобы серьезно пошуметь в новом сезоне, поскольку задатки для по-настоящему успешного сезона за два последних десятилетия действительно есть.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В первой игре сезона «Юта» в отличном стиле разделалась с «Чикаго», который откровенно не готов к сопротивлению от команды средней руки.

    Травмированные игроки: В дебютном сезоне «Юты» нее обошлось без травмированных хоккеистов. С самого начала регулярки не смогут принимать участие в матчах нападающий Бьюгстад и защитник Марино.

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    Общий тонус клуба: С «островитянами» будет куда сложнее, чем с «ястребами», но также шансы победить у приезжей команды весьма неплохие.

    Статистика для ставок

    • «Юта» в предсезонке проиграла всего лишь два раза

    • За три последних предсезонных матча «островитяне» забросили своим соперникам 14 шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.51, на гостей — 3.05.

    Прогноз: Хочется верить, что «Юта» сможет победить в Нью-Йорке

    Альтернативный прогноз: Встреча получится закрытой, и много голов в ней увидеть не удастся

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.05

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.55

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    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Юта»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Нью-Йорк Айлендерс» сможет добыть два очка?
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