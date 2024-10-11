В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «UBS Арене» 11 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Юта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Турнирное положение: Хочется верить, что новый чемпионат для «Нью-Йорк Айлендерс» окажется более продуктивным, нежели прошлый, а у Руа получится создать по-настоящему авторский проект.

Последние матчи: В последних предсезонных матчах «Нью-Йорк Айлендерс» продемонстрировал завидную реализацию. И хочется, чтобы она сохранялась на протяжении всего регулярного сезона.

Травмированные игроки: К удивлению многих, но у «Нью-Йорк Айлендерс» нет ни одного травмированного хоккеиста.

Общий тонус клуба: В игре против номинального новичка лиги «островитяне» имеют преимущество домашнего льда, но не более.

«Юта»

Турнирное положение: Сменивший место прописки клуб, именующийся «Ютой» настроен на то, чтобы серьезно пошуметь в новом сезоне, поскольку задатки для по-настоящему успешного сезона за два последних десятилетия действительно есть.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В первой игре сезона «Юта» в отличном стиле разделалась с «Чикаго», который откровенно не готов к сопротивлению от команды средней руки.

Травмированные игроки: В дебютном сезоне «Юты» нее обошлось без травмированных хоккеистов. С самого начала регулярки не смогут принимать участие в матчах нападающий Бьюгстад и защитник Марино.

Общий тонус клуба: С «островитянами» будет куда сложнее, чем с «ястребами», но также шансы победить у приезжей команды весьма неплохие.

Статистика для ставок

«Юта» в предсезонке проиграла всего лишь два раза

За три последних предсезонных матча «островитяне» забросили своим соперникам 14 шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.51, на гостей — 3.05.

Прогноз: Хочется верить, что «Юта» сможет победить в Нью-Йорке

Альтернативный прогноз: Встреча получится закрытой, и много голов в ней увидеть не удастся

Ставка: П2 с коэффициентом 3.05

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.55