«Нью-Йорк Айлендерс»
Турнирное положение: Хочется верить, что новый чемпионат для «Нью-Йорк Айлендерс» окажется более продуктивным, нежели прошлый, а у Руа получится создать по-настоящему авторский проект.
Последние матчи: В последних предсезонных матчах «Нью-Йорк Айлендерс» продемонстрировал завидную реализацию. И хочется, чтобы она сохранялась на протяжении всего регулярного сезона.
Травмированные игроки: К удивлению многих, но у «Нью-Йорк Айлендерс» нет ни одного травмированного хоккеиста.
Общий тонус клуба: В игре против номинального новичка лиги «островитяне» имеют преимущество домашнего льда, но не более.
«Юта»
Турнирное положение: Сменивший место прописки клуб, именующийся «Ютой» настроен на то, чтобы серьезно пошуметь в новом сезоне, поскольку задатки для по-настоящему успешного сезона за два последних десятилетия действительно есть.
Последние матчи: В первой игре сезона «Юта» в отличном стиле разделалась с «Чикаго», который откровенно не готов к сопротивлению от команды средней руки.
Травмированные игроки: В дебютном сезоне «Юты» нее обошлось без травмированных хоккеистов. С самого начала регулярки не смогут принимать участие в матчах нападающий Бьюгстад и защитник Марино.
Общий тонус клуба: С «островитянами» будет куда сложнее, чем с «ястребами», но также шансы победить у приезжей команды весьма неплохие.
Статистика для ставок
- «Юта» в предсезонке проиграла всего лишь два раза
- За три последних предсезонных матча «островитяне» забросили своим соперникам 14 шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.51, на гостей — 3.05.
Прогноз: Хочется верить, что «Юта» сможет победить в Нью-Йорке
- 2.00ЦСКА — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Металлург Мг — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.76Бостон — Монреаль: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Встреча получится закрытой, и много голов в ней увидеть не удастся
Ставка: П2 с коэффициентом 3.05
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.55