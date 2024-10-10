В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 10 октября. Начало встречи — в 05:00 мск Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Виннипег», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Хочется верить, что после проигрыша в финале «Эдмонтон» оправился и с новыми силами будет штурмовать вершину клубного североамериканского хоккея.

Последние матчи: Предсезонный отрезок был проведен с пользой, поскольку «Эдмонтон» одержал несколько ярких разгромных победы, а лидеры в полном порядке.

Травмированные игроки: По-прежнему «Эдмонтону» не может помочь Эвандер Кейн, который сделал достаточно для того, чтобы клуб в прошлом сезоне забрался так высоко.

Общий тонус клуба: В первой игре сезона придется играть против ещё одного канадского клуба, но у хозяев льда куда больше шансов забрать себе два очка.

«Виннипег»

Турнирное положение: Несмотря на не самые передовые взгляды тренерского штаба, «Виннипег» все равно считается одним из главных фаворитов Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Игра «Виннипега» в сентябре не радовала поклонников этого клуба, поскольку франшиза проиграла пять матчей из шести, но новый тренер команды обещает поклонникам «реактивщиков» сохранение позиций в конференции

Травмированные игроки: Ещё серьезные проблемы у «Виннипега» с составом, поскольку не могут играть Андерсон-Долан, Хейнола и Стэнли. Также под вопросом выступление нападающего Густафссона.

Общий тонус клуба: С такими потерями против мощного «Эдмонтона» рассчитывать на что-то серьезное практически невозможно.

Статистика для ставок

«Виннипег» в пяти последних выездных поединках смог победить всего лишь раз

Три из пяти последних очных противостояний не заканчивались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.06, на ничью — 4.53, на гостей — 3.23.

Прогноз: «Виннипег» находится в разобранном состоянии, поэтому виктория останется за хозяевами

Альтернативный прогноз: В поединке будет борьба, поэтому вероятность дополнительной пятиминутки весьма высокая

Ставка: П1 с коэффициентом 2.06

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95