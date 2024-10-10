Эдмонтон
Виннипег
«Эдмонтон»
Турнирное положение: Хочется верить, что после проигрыша в финале «Эдмонтон» оправился и с новыми силами будет штурмовать вершину клубного североамериканского хоккея.
Последние матчи: Предсезонный отрезок был проведен с пользой, поскольку «Эдмонтон» одержал несколько ярких разгромных победы, а лидеры в полном порядке.
Эдмонтон — Виннипег: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: По-прежнему «Эдмонтону» не может помочь Эвандер Кейн, который сделал достаточно для того, чтобы клуб в прошлом сезоне забрался так высоко.
Общий тонус клуба: В первой игре сезона придется играть против ещё одного канадского клуба, но у хозяев льда куда больше шансов забрать себе два очка.
«Виннипег»
Турнирное положение: Несмотря на не самые передовые взгляды тренерского штаба, «Виннипег» все равно считается одним из главных фаворитов Запада.
Последние матчи: Игра «Виннипега» в сентябре не радовала поклонников этого клуба, поскольку франшиза проиграла пять матчей из шести, но новый тренер команды обещает поклонникам «реактивщиков» сохранение позиций в конференции
Травмированные игроки: Ещё серьезные проблемы у «Виннипега» с составом, поскольку не могут играть Андерсон-Долан, Хейнола и Стэнли. Также под вопросом выступление нападающего Густафссона.
Общий тонус клуба: С такими потерями против мощного «Эдмонтона» рассчитывать на что-то серьезное практически невозможно.
Статистика для ставок
- «Виннипег» в пяти последних выездных поединках смог победить всего лишь раз
- Три из пяти последних очных противостояний не заканчивались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.06, на ничью — 4.53, на гостей — 3.23.
Прогноз: «Виннипег» находится в разобранном состоянии, поэтому виктория останется за хозяевами
- 1.93Локомотив — Куньлунь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.87Трактор — Адмирал: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.53Вегас — Колорадо: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: В поединке будет борьба, поэтому вероятность дополнительной пятиминутки весьма высокая
Ставка: П1 с коэффициентом 2.06
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95