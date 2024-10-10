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    «Эдмонтон» убедительно одолеет «реактивщиков»?

    «Эдмонтон» — «Виннипег». Ставка (к. 2.06), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 10 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Виннипег»
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    «Эдмонтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 10 октября. Начало встречи — в 05:00 мск Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Виннипег», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 10 Октября 2024 года

    Эдмонтон

  • НХЛ. Предсезонка
    •  Эдмонтон 05:00 Виннипег

    Виннипег

  • НХЛ. Предсезонка
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    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Хочется верить, что после проигрыша в финале «Эдмонтон» оправился и с новыми силами будет штурмовать вершину клубного североамериканского хоккея.

    Последние матчи: Предсезонный отрезок был проведен с пользой, поскольку «Эдмонтон» одержал несколько ярких разгромных победы, а лидеры в полном порядке.

    Эдмонтон — Виннипег: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: По-прежнему «Эдмонтону» не может помочь Эвандер Кейн, который сделал достаточно для того, чтобы клуб в прошлом сезоне забрался так высоко.

    Общий тонус клуба: В первой игре сезона придется играть против ещё одного канадского клуба, но у хозяев льда куда больше шансов забрать себе два очка.

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Несмотря на не самые передовые взгляды тренерского штаба, «Виннипег» все равно считается одним из главных фаворитов Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Игра «Виннипега» в сентябре не радовала поклонников этого клуба, поскольку франшиза проиграла пять матчей из шести, но новый тренер команды обещает поклонникам «реактивщиков» сохранение позиций в конференции

    Травмированные игроки: Ещё серьезные проблемы у «Виннипега» с составом, поскольку не могут играть Андерсон-Долан, Хейнола и Стэнли. Также под вопросом выступление нападающего Густафссона.

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    Общий тонус клуба: С такими потерями против мощного «Эдмонтона» рассчитывать на что-то серьезное практически невозможно.

    Статистика для ставок

    • «Виннипег» в пяти последних выездных поединках смог победить всего лишь раз

    • Три из пяти последних очных противостояний не заканчивались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.06, на ничью — 4.53, на гостей — 3.23.

    Прогноз: «Виннипег» находится в разобранном состоянии, поэтому виктория останется за хозяевами

    Альтернативный прогноз: В поединке будет борьба, поэтому вероятность дополнительной пятиминутки весьма высокая

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.06

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95

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    «Эдмонтон» — «Виннипег»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Эдмонтон» убедительно одолеет «реактивщиков»?
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