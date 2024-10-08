ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мирра АндрееваАндреева в топ-20 WTA, скандальный Медведев, Гауфф и Алькарас лучшие в Поднебесной Аббос ФайзуллаевПервая гостевая победа за 9 лет. ЦСКА вырвал три очка в матче с «Динамо» «Трактор»«Трактор» — новый лидер Востока, серия побед «Магнитки», неудачи «Барыса» и «Адмирала»
  • 09:57
    • Сафиуллин вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае
  • 23:57
    • «Реал Сосьедад» ушел от поражения в матче с «Атлетико»
  • 23:43
    • «Фиорентина» дома обыграла «Милан»
  • 23:40
    • «ПСЖ» не смог в гостях победить «Ниццу»
  • 21:05
    • «Краснодар» разгромил «Химки» и вернулся на первое место
  • 20:56
    • ЦСКА минимально одолел «Динамо»
    Все новости спорта

    Магнитогорцы продолжат обыгрывать московских соперников

    «Металлург» Мг — «Динамо» Москва. Ставка (к. 2.17) и прогноз на хоккей, КХЛ, 8 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Динамо
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Динамо» Москва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Металлург» Мг
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Арене Металлург» 8 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 08 Октября 2024 года

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: В результате серии удачных матчей «Магнитка» значительно улучшила свои позиции: с 12 набранными очками действующий чемпион поднялся на 6-ю строчку в таблице Востока.

    Последние матчи: После крайне слабого и нестабильного отрезка команда Андрея Разина одержала три победы подряд. Так, на прошлой неделе «лисы» разобрались с «Ладой» — 2:1, ЦСКА — 7:0 и «Спартаком» — 5:2.

    Металлург Мг — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Артем Минулин, Денис Зернов.

    Состояние команды: «Металлург» Мг после сложного старта сезона постепенно находит свою игру. Возвращение ключевых игроков в состав позволило команде улучшить результаты, и теперь они снова наращивают темп.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи «Металлург» Мг провел на славу с точки зрения результативности. Это говорит о том, что команда Разина вновь готова бороться за высокие позиции и стремится набрать как можно больше очков.

    Чтобы продолжить серию успехов, «Металлургу» Мг важно сохранять стабильность как в атаке, так и в обороне. Демонстрируя свою силу, «Магнитка» сможет закрепиться в числе лидеров.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: Столичный клуб продолжает сокращать дистанцию между конкурентами из верхней части таблицы. За 13 игр бело-голубые заработали 13 очков и закрепились на 7-м месте в Западном зачете.

    Последние матчи: На данном этапе регулярного чемпионата команда Алексея Кудашова выступает с переменчивым успехом, чередуя победные игры непременными провалами.

    Если сравнительно недавно «Динамо» Москва провело 3-матчевую серию без поражений, то днями ранее команда уступила ЦСКА — 3:4 Б и «Трактору» — 1:4. В последней встрече столичный клуб разгромил «Витязь» — 3:0.

    Не сыграют: Потери в составе «Динамо» отсутствуют.

    Состояние команды: «Динамо» Москва провело сложный старт сезона, несмотря на сильный состав. Команда одержала несколько побед, но общее количество очков остается скромным и не соответствует ожиданиям.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Игра «Динамо» Москва пока далека от идеала, особенно в матчах с серьезными соперниками. Тем не менее команда Кудашова моментами намекает на некий прогресс.

    На данном этапе «Динамо» Москва нужно стабилизировать свои результаты и избегать ненужных поражений, особенно в матчах с командами из нижней части таблицы.

    Статистика для ставок

    • В трех последних матчах «Металлург» Мг заработал 6 очков

    • В пяти матчах из шести последних «Металлург» Мг пробивал индивидуальный тотал больше 3.5

    • В двух последних очных матчах команды пробивали тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 4.28, а победа «Динамо» Москва — в 2.79.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

    Прогноз: В последних матчах «Магнитки» заметен прогресс как с точки зрения общего построения игры, так и в плане результативности. И ввиду того что динамовцы продолжают искать свою оптимальную форму, команда Андрея Разина имеет высокие шансы на успех на фоне нестабильного соперника.

    Ставка: «Металлург» Мг победит за 2.17.

    Прогноз: В двух последних матчах «Магнитка» была результативна на фоне более сильных московских соперников. Вполне вероятно, магнитогорцы постараются сберечь нынешних атакующий потенциал.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 3 за 2.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Ахал — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Илбирс — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Алай — Алдиер
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Берреттини — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Коболли — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лада — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Торпедо — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сокол — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  4.63
  • Экспресс дня 7 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Банфилд — Эстудиантес
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Завтра в 00:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Металлург» Мг — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 08.10.2024. Прогнозы на хоккей. Магнитогорцы продолжат обыгрывать московских соперников
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры