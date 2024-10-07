В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Лада-Арене» 7 октября. Начало встречи — в 18:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лада»

Турнирное положение: Тольяттинцы в 12 матчах заработали 10 очков и закрепились на 10-й строчке в таблице Востока, приблизившись на 2 балла к зоне первой восьмерки.

Последние матчи: После 4-матчевой серии поражений команда Олега Браташа одержала две победы из четырех возможных, а также заработала одно очко в игре с «Нефтехимиком» (2:3 Б).

В последней встрече «Лада» принимала «Адмирал», с которым катала упорные нули до послематчевых бросков, в рамках которых исход решила успешная попытка Ивана Романова (1:0 Б).

Не сыграют: Дмитрий Кугрышев, Данила Моисеев.

Состояние команды: «Лада» в текущем сезоне сталкивается с трудностями, которые обусловлены тяжелым календарем и сильными соперниками. Команде пока удается добывать очки лишь в некоторых встречах.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Несмотря на скромный состав, «Лада» показывает боевой дух, в то время как итоговый счет не всегда отражает усилия на льду. Основные победы пришлись на игры с более слабыми соперниками.

Для улучшения ситуации «Ладе» важно начать более уверенно действовать против топ-клубов, тогда борьба за плей-офф может заиграть новыми красками.

«Адмирал»

Турнирное положение: На фоне высокой турнирной плотности дальневосточники опустились на 8-ю строчку в таблице конференции, набрав в 11 встречах 12 очков.

Последние матчи: В четырех последних матчах команда Леонида Тамбиева не выиграла ни разу. Поочередно спадом «моряков» воспользовались «Торпедо» (2:4), «Динамо» Минск (2:7), «Сочи» (0:5) и «Лада» (0:1 Б).

Не сыграют: Вячеслав Основин.

Состояние команды: «Адмирал» начал сезон уверенно, одержав несколько побед, однако в недавних матчах команда демонстрирует спад. Последняя серия поражений указывает на проблемы в обороне и недостаточную стабильность в атаке.

Падение формы «Адмирала» отразилось на результатах, особенно в выездных матчах, где команда пропускала слишком много голов. Это негативно влияет на общую картину выступлений «моряков».

Для восстановления «Адмиралу» необходимо наладить защитные взаимодействия и вернуть былую дисциплину, иначе команда рискует продолжить серию неудач.

Статистика для ставок

В трех предыдущих встречах из четырех «Адмирал» пропускал не менее 4 голов

Ни в одном очном матче с момента возвращения «Лады» в КХЛ команды суммарно не забивали больше 5 голов

На момент написания линия нападения «Адмирала» входит в тройку сильнейших на Востоке, в то время как атакующая полезность «Лады» оказалась в первой тройке с конца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 3.98, а победа «Адмирала» — в 2.99.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: Несмотря на неудачи в последних матчах, «Адмирал» остается боевой командой, которая не отказывается от своего игрового стиля и не намерена действовать вторым номером на фоне соперников вроде «Лады».

Ставка: «Адмирал» победит в матче за 2.20.

Прогноз: Ввиду оборонительных проблем, которые преследуют обе команды, личная встреча на льду «Лада Арены» может выйти за рамки привычной результативной скромности.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.84.