Лада
Адмирал
«Лада»
Турнирное положение: Тольяттинцы в 12 матчах заработали 10 очков и закрепились на 10-й строчке в таблице Востока, приблизившись на 2 балла к зоне первой восьмерки.
Последние матчи: После 4-матчевой серии поражений команда Олега Браташа одержала две победы из четырех возможных, а также заработала одно очко в игре с «Нефтехимиком» (2:3 Б).
Лада — Адмирал: коэффициенты букмекеров
В последней встрече «Лада» принимала «Адмирал», с которым катала упорные нули до послематчевых бросков, в рамках которых исход решила успешная попытка Ивана Романова (1:0 Б).
Не сыграют: Дмитрий Кугрышев, Данила Моисеев.
Состояние команды: «Лада» в текущем сезоне сталкивается с трудностями, которые обусловлены тяжелым календарем и сильными соперниками. Команде пока удается добывать очки лишь в некоторых встречах.
Несмотря на скромный состав, «Лада» показывает боевой дух, в то время как итоговый счет не всегда отражает усилия на льду. Основные победы пришлись на игры с более слабыми соперниками.
Для улучшения ситуации «Ладе» важно начать более уверенно действовать против топ-клубов, тогда борьба за плей-офф может заиграть новыми красками.
«Адмирал»
Турнирное положение: На фоне высокой турнирной плотности дальневосточники опустились на 8-ю строчку в таблице конференции, набрав в 11 встречах 12 очков.
Последние матчи: В четырех последних матчах команда Леонида Тамбиева не выиграла ни разу. Поочередно спадом «моряков» воспользовались «Торпедо» (2:4), «Динамо» Минск (2:7), «Сочи» (0:5) и «Лада» (0:1 Б).
Не сыграют: Вячеслав Основин.
Состояние команды: «Адмирал» начал сезон уверенно, одержав несколько побед, однако в недавних матчах команда демонстрирует спад. Последняя серия поражений указывает на проблемы в обороне и недостаточную стабильность в атаке.
Падение формы «Адмирала» отразилось на результатах, особенно в выездных матчах, где команда пропускала слишком много голов. Это негативно влияет на общую картину выступлений «моряков».
Для восстановления «Адмиралу» необходимо наладить защитные взаимодействия и вернуть былую дисциплину, иначе команда рискует продолжить серию неудач.
Статистика для ставок
- В трех предыдущих встречах из четырех «Адмирал» пропускал не менее 4 голов
- Ни в одном очном матче с момента возвращения «Лады» в КХЛ команды суммарно не забивали больше 5 голов
- На момент написания линия нападения «Адмирала» входит в тройку сильнейших на Востоке, в то время как атакующая полезность «Лады» оказалась в первой тройке с конца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 3.98, а победа «Адмирала» — в 2.99.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.
- 1.90Автомобилист — Барыс: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.86Нефтехимик — Амур: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.93Сочи — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: Несмотря на неудачи в последних матчах, «Адмирал» остается боевой командой, которая не отказывается от своего игрового стиля и не намерена действовать вторым номером на фоне соперников вроде «Лады».
Ставка: «Адмирал» победит в матче за 2.20.
Прогноз: Ввиду оборонительных проблем, которые преследуют обе команды, личная встреча на льду «Лада Арены» может выйти за рамки привычной результативной скромности.
Ставка: Тотал больше 5 за 1.84.