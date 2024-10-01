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    На катке в Минске «Адмирал» поборется за очки

    «Динамо» Минск — «Адмирал». Ставка (к. 2.25) и прогноз на хоккей, КХЛ, 1 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Динамо Минск Прогнозы на Адмирал
    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Адмирал»
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    Джованни Фьоре
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Минск-Арене» 1 октября. Начало встречи — в 19:10 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 01 Октября 2024 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 19:10 Адмирал

    Адмирал

  • КХЛ
    •

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: По итогам восьми матчей белорусы остались с 10 набранными очками, в результате чего опустились на 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.

    Последние матчи: В двух встречах из трех предыдущих команда Дмитрия Квартальнова победила, сделав это достаточно уверенно — с минимальным количеством пропущенных голов.

    Динамо Минск — Адмирал: коэффициенты букмекеров

    Так, на домашнем льду динамовцы разобрались с «Северсталью» (3:1), а на гостевом — с «Куньлунем» (3:1). В последней игре случилась очередная потеря очков: в Минске реванш взяли череповчане (2:3).

    Не сыграют: Андрей Кареев.

    Состояние команды: На этом этапе сезона «Динамо» Минск демонстрирует неплохие по своим меркам результаты, которые в какой-то степени превосходят ожидания.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Выступления белорусов на старте подразумевают боевую игру, хотя для достижения лучших позиций «Динамо» Минск явно не хватает умения конкурировать с более сильными соперниками.

    Несмотря на некоторые ошибки в обороне, ключевые статистические показатели «Динамо» Минск превосходят все то, что на текущий момент выдают его прямые конкуренты.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: В восьми играх «Адмирал» набрал 11 очков, благодаря которым закрепился на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: В рамках предыдущих недель команда Леонида Тамбиева провела продуктивную домашнюю серию, в которую вместила четыре победы подряд.

    В цикле матчей на «Фетисов-Арене» «моряки» разобрались с «Куньлунем» (7:1), «Динамо» Москва (4:1), ЦСКА (3:2 ОТ) и «Витязем» (6:3). Безупречная статистика домашних игр была обнулена «Торпедо» в последней встрече (2:4).

    Не сыграют: Вячеслав Основин.

    Состояние команды: На старте сезона «Адмирал» по-настоящему хорош. Команда Тамбиева демонстрирует характер и готова сражаться с любыми соперниками.

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    Вместе с тем «Адмиралу» предстоит улучшить игру в обороне, так как это направление часто становится причиной упущенных очков даже с учетом того, что атакующие действия «моряков» выглядят достаточно сбалансированными.

    Ближайший календарь позволяет «Адмиралу» поработать над укреплением своих слабых сторон. Сравнительно легких соперников Владивосток постарается использовать для того, чтобы надежнее закрепиться в середине конференции.

    Статистика для ставок

    • В трех матчах из пяти последних «Адмирал» забрасывал минимум 4 шайбы

    • Две игры «Адмирала» из трех на гостевом льду закончились его поражением

    • «Динамо» Минск обыграло «моряков» в трех последних официальных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.28, а победа «Адмирала» — в 2.98.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

    Прогноз: В преддверии выезда в Беларусь «Адмирал» набрал неплохую форму благодаря яркой серии домашних матчей. В текущих кондициях команда Тамбиева навяжет борьбу за 2 очка и будет иметь высокие шансы на успех.

    Ставка: «Адмирал» победит в матче за 2.25.

    Прогноз: Несмотря на нынешнюю форму «моряков», «Динамо» не станет отсиживаться на своей половине площадки и мириться с давлением соперника. Вполне вероятно, очный матч получится упорным, но результативным на фоне проблем в защите у обеих команд.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.05.

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    «Динамо» Минск — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 01.10.2024. Прогнозы на хоккей. На катке в Минске «Адмирал» поборется за очки
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