В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Минск-Арене» 1 октября. Начало встречи — в 19:10 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: По итогам восьми матчей белорусы остались с 10 набранными очками, в результате чего опустились на 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Последние матчи: В двух встречах из трех предыдущих команда Дмитрия Квартальнова победила, сделав это достаточно уверенно — с минимальным количеством пропущенных голов.

Так, на домашнем льду динамовцы разобрались с «Северсталью» (3:1), а на гостевом — с «Куньлунем» (3:1). В последней игре случилась очередная потеря очков: в Минске реванш взяли череповчане (2:3).

Не сыграют: Андрей Кареев.

Состояние команды: На этом этапе сезона «Динамо» Минск демонстрирует неплохие по своим меркам результаты, которые в какой-то степени превосходят ожидания.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Выступления белорусов на старте подразумевают боевую игру, хотя для достижения лучших позиций «Динамо» Минск явно не хватает умения конкурировать с более сильными соперниками.

Несмотря на некоторые ошибки в обороне, ключевые статистические показатели «Динамо» Минск превосходят все то, что на текущий момент выдают его прямые конкуренты.

«Адмирал»

Турнирное положение: В восьми играх «Адмирал» набрал 11 очков, благодаря которым закрепился на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Последние матчи: В рамках предыдущих недель команда Леонида Тамбиева провела продуктивную домашнюю серию, в которую вместила четыре победы подряд.

В цикле матчей на «Фетисов-Арене» «моряки» разобрались с «Куньлунем» (7:1), «Динамо» Москва (4:1), ЦСКА (3:2 ОТ) и «Витязем» (6:3). Безупречная статистика домашних игр была обнулена «Торпедо» в последней встрече (2:4).

Не сыграют: Вячеслав Основин.

Состояние команды: На старте сезона «Адмирал» по-настоящему хорош. Команда Тамбиева демонстрирует характер и готова сражаться с любыми соперниками.

Вместе с тем «Адмиралу» предстоит улучшить игру в обороне, так как это направление часто становится причиной упущенных очков даже с учетом того, что атакующие действия «моряков» выглядят достаточно сбалансированными.

Ближайший календарь позволяет «Адмиралу» поработать над укреплением своих слабых сторон. Сравнительно легких соперников Владивосток постарается использовать для того, чтобы надежнее закрепиться в середине конференции.

Статистика для ставок

В трех матчах из пяти последних «Адмирал» забрасывал минимум 4 шайбы

Две игры «Адмирала» из трех на гостевом льду закончились его поражением

«Динамо» Минск обыграло «моряков» в трех последних официальных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.28, а победа «Адмирала» — в 2.98.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: В преддверии выезда в Беларусь «Адмирал» набрал неплохую форму благодаря яркой серии домашних матчей. В текущих кондициях команда Тамбиева навяжет борьбу за 2 очка и будет иметь высокие шансы на успех.

Ставка: «Адмирал» победит в матче за 2.25.

Прогноз: Несмотря на нынешнюю форму «моряков», «Динамо» не станет отсиживаться на своей половине площадки и мириться с давлением соперника. Вполне вероятно, очный матч получится упорным, но результативным на фоне проблем в защите у обеих команд.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.05.