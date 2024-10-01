Динамо Минск
Адмирал
«Динамо» Минск
Турнирное положение: По итогам восьми матчей белорусы остались с 10 набранными очками, в результате чего опустились на 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.
Последние матчи: В двух встречах из трех предыдущих команда Дмитрия Квартальнова победила, сделав это достаточно уверенно — с минимальным количеством пропущенных голов.
Динамо Минск — Адмирал: коэффициенты букмекеров
Так, на домашнем льду динамовцы разобрались с «Северсталью» (3:1), а на гостевом — с «Куньлунем» (3:1). В последней игре случилась очередная потеря очков: в Минске реванш взяли череповчане (2:3).
Не сыграют: Андрей Кареев.
Состояние команды: На этом этапе сезона «Динамо» Минск демонстрирует неплохие по своим меркам результаты, которые в какой-то степени превосходят ожидания.
Выступления белорусов на старте подразумевают боевую игру, хотя для достижения лучших позиций «Динамо» Минск явно не хватает умения конкурировать с более сильными соперниками.
Несмотря на некоторые ошибки в обороне, ключевые статистические показатели «Динамо» Минск превосходят все то, что на текущий момент выдают его прямые конкуренты.
«Адмирал»
Турнирное положение: В восьми играх «Адмирал» набрал 11 очков, благодаря которым закрепился на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
Последние матчи: В рамках предыдущих недель команда Леонида Тамбиева провела продуктивную домашнюю серию, в которую вместила четыре победы подряд.
В цикле матчей на «Фетисов-Арене» «моряки» разобрались с «Куньлунем» (7:1), «Динамо» Москва (4:1), ЦСКА (3:2 ОТ) и «Витязем» (6:3). Безупречная статистика домашних игр была обнулена «Торпедо» в последней встрече (2:4).
Не сыграют: Вячеслав Основин.
Состояние команды: На старте сезона «Адмирал» по-настоящему хорош. Команда Тамбиева демонстрирует характер и готова сражаться с любыми соперниками.
Вместе с тем «Адмиралу» предстоит улучшить игру в обороне, так как это направление часто становится причиной упущенных очков даже с учетом того, что атакующие действия «моряков» выглядят достаточно сбалансированными.
Ближайший календарь позволяет «Адмиралу» поработать над укреплением своих слабых сторон. Сравнительно легких соперников Владивосток постарается использовать для того, чтобы надежнее закрепиться в середине конференции.
Статистика для ставок
- В трех матчах из пяти последних «Адмирал» забрасывал минимум 4 шайбы
- Две игры «Адмирала» из трех на гостевом льду закончились его поражением
- «Динамо» Минск обыграло «моряков» в трех последних официальных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.28, а победа «Адмирала» — в 2.98.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.
- 1.86Металлург Мг — Лада: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.25Динамо Москва — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.15Автомобилист — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: В преддверии выезда в Беларусь «Адмирал» набрал неплохую форму благодаря яркой серии домашних матчей. В текущих кондициях команда Тамбиева навяжет борьбу за 2 очка и будет иметь высокие шансы на успех.
Ставка: «Адмирал» победит в матче за 2.25.
Прогноз: Несмотря на нынешнюю форму «моряков», «Динамо» не станет отсиживаться на своей половине площадки и мириться с давлением соперника. Вполне вероятно, очный матч получится упорным, но результативным на фоне проблем в защите у обеих команд.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.05.