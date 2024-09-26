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    На «Платинум Арене» «Амур» наберет два очка

    «Амур» — «Витязь». Ставка (к. 2.04) и прогноз на хоккей, КХЛ, 26 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Витязь»
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    «Амур» в матче с «Динамо» Москва
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Платинум Арене» 26 сентября. Начало встречи — в 12:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Витязь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Сентября 2024 года

    Амур

  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Витязь

    Витязь

  • Подольск
    •

    «Амур»

    Турнирное положение: В семи матчах хабаровчане заработали 4 очка, с которыми опустились на 11-ю строчку на Востоке, опережая всего на один балл безнадежный «Барыс».

    Последние матчи: После удачного выезда на лед «Авангарда» в первой половине сентября команда Андрея Мартьемянова обходится без побед.

    Амур — Витязь: коэффициенты букмекеров

    Текущая серия поражений «Амура» разрослась до трех матчей и включает в себя домашние игры с «Куньлунем» (2:3), «Динамо» Москва (1:2) и ЦСКА (0:3).

    Не сыграют: «Амуру» в этой игре не поможет Илья Талалуев.

    Состояние команды: «Амур» испытывает проблемы с реализацией голевых моментов, из-за чего его фактические результаты далеки от ожидаемых.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Команда Мартемьянова демонстрирует не самую стабильную игру впереди и нуждается в улучшениях этой области, в то время как оборона «Амура» пока выглядит сравнительно надежно.

    Для прогресса в контексте продвижения и борьбы за топ-8 «Амуру» важно наладить стабильную игру в обороне и научиться извлекать максимум из матчей, где шансы изначально равны.

    «Витязь»

    Турнирное положение: В девяти играх подмосковному клубу удалось набрать 6 очков и разместиться на 9-й позиции на Западе. Аналогичное количество баллов имеет 10-й «Куньлунь».

    Последние матчи: В четырех встречах из пяти предыдущих команда Павла Десяткова проиграла. Днями ранее «витязи» разгромили «Барыс» (4:1), а в последнем матче крупно уступили «Адмиралу» (3:6).

    Не сыграют: В составе подмосковного клуба встречу пропустят Илья Аркалов, Владимир Галузин, Владислав Цицюра и Григорий Ващенко.

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    • Состояние команды: «Витязь» ведет отчаянную борьбу за место в первой восьмерке, но результаты последних игр не позволяют должным образом закрепиться в зоне плей-офф.

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    Защитная линия «Витязя» не отличается надежностью, но она не так плоха, как у многих прямых конкурентов. И все же подмосковной команде важно повысить эффективность в обороне, чтобы иметь больше шансов на успех в будущих матчах.

    Для запланированного продвижения по таблице «Витязю» предстоит найти баланс между зонами и поработать над завершением. В теории это поможет набирать очки в матчах с равными соперниками.

    Статистика для ставок

    • На момент публикации оборона «Амура» входит в первую пятерку на Востоке по надежности

    • «Витязь» остался без набранных очков в четырех играх из последних пяти

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 1.79, ничья — в 4.30, а победа «Витязя» — в 3.82.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

    Прогноз: Предстоящую встречу с «Витязем» «Амур» будет рассматривать с точки зрения двух набранных баллов. Навыков команды Мартемьянова должно хватить, чтобы завершить встречу уверенной победой.

    Ставка: «Амур» победит с форой -1 за 2.04.

    Прогноз: Несмотря на турнирное положение, Хабаровск остается одним из лучших среди многих конкурентов по надежности в обороне, ввиду чего от «Витязя» он вряд ли пропустит много.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Витязя» меньше 1.5 за 2.30.

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    «Амур» — «Витязь»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на хоккей. На «Платинум Арене» «Амур» наберет два очка
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