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    ЦСКА сможет продолжить побеждать в Хабаровске?

    «Амур» — ЦСКА. Ставка (к. 2.12), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 24 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — ЦСКА
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    ЦСКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Платинум Арене» 24 сентября. Начало встречи — в 12:00 мск Ставка и прогноз на матч «Амур» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Сентября 2024 года

    Амур

  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Амур»

    Турнирное положение: Текущее положении дела в «Амуре» позволяет рассчитывать коллективу Мартемьянова всего лишь на десятое место на Востоке.

    Последние матчи: В двух последних поединках хабаровский «Амур» забросил всего лишь три шайбы и не набрал ни одного очка.

    Амур — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: На данном отрезке сезона «Амур» не может рассчитывать на нападающего Илью Талалуева.

    Общий тонус клуба: С такими результатами, как в последних поединках, хабаровчанам ни на что хорошее в матче против ЦСКА рассчитывать не получится.

    ЦСКА

    Турнирное положение: Пока что качество игры ЦСКА оставляет желать лучшего. При всем этом коллектив Воробьева размещается на третьем месте в западной конференции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: В последнем сыгранном матче ЦСКА проиграл «Адмиралу» в овертайме, что явно не уровень московских «армейцев».

    Травмированные игроки: У ЦСКА по-прежнему травмированы Ярош и Уильямс, а без них клуб сильно теряет в вариативности.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что в поединке против «Амура» гости смогут продемонстрировать одну из лучших игр с начала сезона.

    Статистика для ставок

    • Три из пяти последних очных игр не заканчивались в основное время матча

    • «Амур» последний раз побеждал ЦСКА в 2021 году

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.08, на ничью — 4.20, на гостей — 2.12.

    Прогноз: Исходя из статистики очных встреч вероятность проигрыша ЦСКА чрезмерно мала.

    Альтернативный прогноз: Вероятность тягучей игры с овертаймом не исключается

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.12.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.

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    «Амур» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 24.09.2024. Прогнозы на хоккей. ЦСКА сможет продолжить побеждать в Хабаровске?
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