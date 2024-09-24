В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Платинум Арене» 24 сентября. Начало встречи — в 12:00 мск Ставка и прогноз на матч «Амур» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Амур»

Турнирное положение: Текущее положении дела в «Амуре» позволяет рассчитывать коллективу Мартемьянова всего лишь на десятое место на Востоке.

Последние матчи: В двух последних поединках хабаровский «Амур» забросил всего лишь три шайбы и не набрал ни одного очка.

Травмированные игроки: На данном отрезке сезона «Амур» не может рассчитывать на нападающего Илью Талалуева.

Общий тонус клуба: С такими результатами, как в последних поединках, хабаровчанам ни на что хорошее в матче против ЦСКА рассчитывать не получится.

ЦСКА

Турнирное положение: Пока что качество игры ЦСКА оставляет желать лучшего. При всем этом коллектив Воробьева размещается на третьем месте в западной конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В последнем сыгранном матче ЦСКА проиграл «Адмиралу» в овертайме, что явно не уровень московских «армейцев».

Травмированные игроки: У ЦСКА по-прежнему травмированы Ярош и Уильямс, а без них клуб сильно теряет в вариативности.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что в поединке против «Амура» гости смогут продемонстрировать одну из лучших игр с начала сезона.

Статистика для ставок

Три из пяти последних очных игр не заканчивались в основное время матча

«Амур» последний раз побеждал ЦСКА в 2021 году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.08, на ничью — 4.20, на гостей — 2.12.

Прогноз: Исходя из статистики очных встреч вероятность проигрыша ЦСКА чрезмерно мала.

Альтернативный прогноз: Вероятность тягучей игры с овертаймом не исключается

Ставка: П2 с коэффициентом 2.12.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.