Амур
ЦСКА
«Амур»
Турнирное положение: Текущее положении дела в «Амуре» позволяет рассчитывать коллективу Мартемьянова всего лишь на десятое место на Востоке.
Последние матчи: В двух последних поединках хабаровский «Амур» забросил всего лишь три шайбы и не набрал ни одного очка.
Амур — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: На данном отрезке сезона «Амур» не может рассчитывать на нападающего Илью Талалуева.
Общий тонус клуба: С такими результатами, как в последних поединках, хабаровчанам ни на что хорошее в матче против ЦСКА рассчитывать не получится.
ЦСКА
Турнирное положение: Пока что качество игры ЦСКА оставляет желать лучшего. При всем этом коллектив Воробьева размещается на третьем месте в западной конференции.
Последние матчи: В последнем сыгранном матче ЦСКА проиграл «Адмиралу» в овертайме, что явно не уровень московских «армейцев».
Травмированные игроки: У ЦСКА по-прежнему травмированы Ярош и Уильямс, а без них клуб сильно теряет в вариативности.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что в поединке против «Амура» гости смогут продемонстрировать одну из лучших игр с начала сезона.
Статистика для ставок
- Три из пяти последних очных игр не заканчивались в основное время матча
- «Амур» последний раз побеждал ЦСКА в 2021 году
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.08, на ничью — 4.20, на гостей — 2.12.
Прогноз: Исходя из статистики очных встреч вероятность проигрыша ЦСКА чрезмерно мала.
- 1.82СКА — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.60Металлург — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.87Адмирал — Витязь: прогноз и ставкаЗавтра в 12:30
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Альтернативный прогноз: Вероятность тягучей игры с овертаймом не исключается
Ставка: П2 с коэффициентом 2.12.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.