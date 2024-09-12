В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА примет «Трактор». Игра пройдет на «СКА Арене» 12 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

СКА

Турнирное положение: Петербуржцы занимают седьмую строчку в Западной конференции, набрав 3 очка в трех встречах. На старте регулярки СКА демонстрирует неустойчивость, о чем свидетельствует разница 7:8 по забитым и пропущенным шайбам.

Последние матчи: Новый сезон команда Романа Ротенберга начала с поражения от «Металлурга» Мг (4:5 ОТ), в то время как первая победа была ими оформлена в рамках выезда на территорию «Лады» (3:1).

За успешным визитом в Тольятти последовал новый провал: в матче против «Локомотива» СКА продемонстрировал посредственную игру, за которую был наказан второй в сезоне потерей очков (0:2).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Не сыграют: Предстоящую встречу пропустит Василий Глотов.

Состояние команды: Два поражения на старте принесут СКА пользу в некотором смысле. В частности, команда попытается наладить стабильность. Вероятно, сделать это она намеревается за счет улучшения реализации.

Трактор

Турнирное положение: Челябинцы занимают пятую строчку в Восточной конференции с 3 очками после трех игр. «Салават Юлаев» после двух матчей опережает их на один балл, а шестой «Адмирал» имеет такое же количество очков.

На текущий момент «Трактор» удерживает слабый плюсовой баланс, забросив 7 шайб и пропустив 6. Дополнительные показатели позволяют ему оставаться среди претендентов на топ-4 хотя бы в дебюте регулярки.

Последние матчи: «Трактор» начал сезон с поражения от «Автомобилиста» в гостевом дерби Урала (2:3), после чего наступила некая ментальная разгрузка благодаря крупной победе над «Барысом» (4:1).

Однако в последнем матче команду Бенуа Гру постигла новая неудача: в Уфе гости — при неплохой по содержанию игре — уступили «Салавату Юлаеву» в серии буллитов (1:2 Б).

Не сыграют: В составе «Трактора» нет значимых потерь.

Состояние команды: Челябинский клуб по-прежнему ищет свою стабильность. Команда понимает, что сейчас ей необходимо поработать над атакой, чтобы рассчитывать на успех в матчах с сильными соперниками.

Статистика для ставок

СКА победил в шести последних очных встречах с «Трактором»

В двух матчах из трех на старте нового сезона результативность «Трактора» была ограничена двумя голами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.81, ничья — в 4.36, победа «Трактора» — в 3.68.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

Прогноз:. Зачастую петербуржцы на домашней арене не жалеют соперников подобного уровня. В предстоящем матче они будут стремиться доказать, что недавний выезд в Ярославль и неубедительное начало в целом — это лишь вопрос случая. В традиционно успешном противостоянии с «Трактором» звездный коллектив с Невы является бесспорным фаворитом.

Ставка: СКА победит за 1.81.

Прогноз: Команда имеет неплохие шансы завершить матч с высоким процентом реализации. Именно над этим компонентом тренерский штаб, скорее всего, проводит наиболее активную работу.

Ставка: Индивидуальный тотал СКА больше 3 за 1.80.