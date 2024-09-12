ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ОсимхенВместо карьеры в топ-клубе — переезд в Турцию. Осимхен стал главным разочарованием трансферного окна Дмитрий Черышев«Здорово, что Миранчук и Уткин решили выйти из зоны комфорта». Дмитрий Черышев — о новичках сборной России и сенсациях в Лиге наций Сауль Альварес и Эдгар БерлангаУбегает от топов и показывает скучные бои. «Канело» далек от статуса короля бокса
  • 23:51
    • Дубль Кейна помог Англии переиграть Финляндию в Лиге наций
  • 23:40
    • Нидерланды сыграли вничью с Германией в матче Лиги наций
  • 20:29
    • «Динамо» без шансов уступило «Ладе»
  • 19:15
    • Официально: Мангаш — игрок «Спартака»
  • 16:10
    • «Динамо» продлило контракт с Фоминым
    Все новости спорта

    СКА реабилитируется за недавний провал в Ярославле?

    СКА — Трактор: ставка и прогноз, новости. 12.09.2024

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на СКА — «Трактор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Кузнецов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА примет «Трактор». Игра пройдет на «СКА Арене» 12 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 12 Сентября 2024 года

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Трактор

    Трактор

  • Челябинск
    •

    СКА

    Турнирное положение: Петербуржцы занимают седьмую строчку в Западной конференции, набрав 3 очка в трех встречах. На старте регулярки СКА демонстрирует неустойчивость, о чем свидетельствует разница 7:8 по забитым и пропущенным шайбам.

    Последние матчи: Новый сезон команда Романа Ротенберга начала с поражения от «Металлурга» Мг (4:5 ОТ), в то время как первая победа была ими оформлена в рамках выезда на территорию «Лады» (3:1).

    СКА — Трактор: коэффициенты букмекеров

    За успешным визитом в Тольятти последовал новый провал: в матче против «Локомотива» СКА продемонстрировал посредственную игру, за которую был наказан второй в сезоне потерей очков (0:2).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Не сыграют: Предстоящую встречу пропустит Василий Глотов.

    Состояние команды: Два поражения на старте принесут СКА пользу в некотором смысле. В частности, команда попытается наладить стабильность. Вероятно, сделать это она намеревается за счет улучшения реализации.

    Трактор

    Турнирное положение: Челябинцы занимают пятую строчку в Восточной конференции с 3 очками после трех игр. «Салават Юлаев» после двух матчей опережает их на один балл, а шестой «Адмирал» имеет такое же количество очков.

    На текущий момент «Трактор» удерживает слабый плюсовой баланс, забросив 7 шайб и пропустив 6. Дополнительные показатели позволяют ему оставаться среди претендентов на топ-4 хотя бы в дебюте регулярки.

    Последние матчи: «Трактор» начал сезон с поражения от «Автомобилиста» в гостевом дерби Урала (2:3), после чего наступила некая ментальная разгрузка благодаря крупной победе над «Барысом» (4:1).

  • Матч за Кубок Открытия, первый гол Кузнецова, «Зеленое дерби»
  • КХЛ: обзор первой игровой недели
  • 09/09/2024

    • Однако в последнем матче команду Бенуа Гру постигла новая неудача: в Уфе гости — при неплохой по содержанию игре — уступили «Салавату Юлаеву» в серии буллитов (1:2 Б).

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Не сыграют: В составе «Трактора» нет значимых потерь.

    Состояние команды: Челябинский клуб по-прежнему ищет свою стабильность. Команда понимает, что сейчас ей необходимо поработать над атакой, чтобы рассчитывать на успех в матчах с сильными соперниками.

    Статистика для ставок

    • СКА победил в шести последних очных встречах с «Трактором»

    • В двух матчах из трех на старте нового сезона результативность «Трактора» была ограничена двумя голами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.81, ничья — в 4.36, победа «Трактора» — в 3.68.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

    Прогноз:. Зачастую петербуржцы на домашней арене не жалеют соперников подобного уровня. В предстоящем матче они будут стремиться доказать, что недавний выезд в Ярославль и неубедительное начало в целом — это лишь вопрос случая. В традиционно успешном противостоянии с «Трактором» звездный коллектив с Невы является бесспорным фаворитом.

    Ставка: СКА победит за 1.81.

    Прогноз: Команда имеет неплохие шансы завершить матч с высоким процентом реализации. Именно над этим компонентом тренерский штаб, скорее всего, проводит наиболее активную работу.

    Ставка: Индивидуальный тотал СКА больше 3 за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.85
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 03:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Парагвай — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Канада — Мексика
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бектас — Френх
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пэр — Фирнли
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Санфречче Хиросима — Гамба Осака
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Гадеки — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рахимова — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Мн
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Спартак Романцева — Спартак Станковича
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Коринтианс — Жувентуде
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетико Паранаэнсе — Васко да Гама
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    СКА — «Трактор»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 12.09.2024. Прогнозы на хоккей. СКА реабилитируется за недавний провал в Ярославле?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры