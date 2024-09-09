В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Балашиха Арене» 09 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Витязь»

Турнирное положение: Cтарт «Витязя» в новом сезоне можно назвать удовлетворительным, поскольку клуб Тертышного выиграл один матч из двух и расположился в середине таблицы Запада.

Последние матчи: В матче против «Адмирала» не очень получилось играть в свой хоккей, а вот в игре с «Амуром» подмосковная команда уже была похожа сама на себя.

Травмированные игроки: У хозяев предстоящего поединка не сможет сыграть защитник Григорий Ващенко, который травмировался в самой первой игре.

Общий тонус клуба: В игре против «Сочи» хозяева льда приложат максимум усилий, чтобы выиграть предстоящий поединок, поскольку южный клуб сейчас является самым лакомым кусочком в лиге.

«Сочи»

Турнирное положение: Сергей Зубов и его «Сочи» неожиданно для всех выиграли первый матч нового сезона, но все равно расположились на предпоследнем месте в своей конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В стартовом поединке сезона удалось обыграть московский «Спартак» (правда только по буллитам).

Травмированные игроки: Сочинский коллектив не испытывает дефицита игроков, поэтому все готовы к бою с «Витязем».

Общий тонус клуба: С таким стартом «леопарды» вполне могут дать бой и «Витязю», который также не в самом лучшем настроении.

Статистика для ставок

Два последних матча между этими клубами выиграл коллектив из Сочи

Южный клуб проиграл четыре последних поединка в рамках регулярки на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 3.90, на гостей — 3.34.

Прогноз: Гости имеют весьма неплохие шансы на победу

Альтернативный прогноз: С атакой у обоих клубов имеются проблемы, поэтому на большое количество заброшенных шайб рассчитывать не стоит.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.34.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 3.18.