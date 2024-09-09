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    «Сочи» может добыть вторую победу подряд?

    Витязь — Сочи: ставка и прогноз, новости. Сегодня в 19:00

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Сочи»
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    «Сочи»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Балашиха Арене» 09 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Витязь»

    Турнирное положение: Cтарт «Витязя» в новом сезоне можно назвать удовлетворительным, поскольку клуб Тертышного выиграл один матч из двух и расположился в середине таблицы Запада.

    Последние матчи: В матче против «Адмирала» не очень получилось играть в свой хоккей, а вот в игре с «Амуром» подмосковная команда уже была похожа сама на себя.

    Травмированные игроки: У хозяев предстоящего поединка не сможет сыграть защитник Григорий Ващенко, который травмировался в самой первой игре.

    Общий тонус клуба: В игре против «Сочи» хозяева льда приложат максимум усилий, чтобы выиграть предстоящий поединок, поскольку южный клуб сейчас является самым лакомым кусочком в лиге.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сергей Зубов и его «Сочи» неожиданно для всех выиграли первый матч нового сезона, но все равно расположились на предпоследнем месте в своей конференции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: В стартовом поединке сезона удалось обыграть московский «Спартак» (правда только по буллитам).

    Травмированные игроки: Сочинский коллектив не испытывает дефицита игроков, поэтому все готовы к бою с «Витязем».

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    Общий тонус клуба: С таким стартом «леопарды» вполне могут дать бой и «Витязю», который также не в самом лучшем настроении.

    Статистика для ставок

    • Два последних матча между этими клубами выиграл коллектив из Сочи

    • Южный клуб проиграл четыре последних поединка в рамках регулярки на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 3.90, на гостей — 3.34.

    Прогноз: Гости имеют весьма неплохие шансы на победу

    Альтернативный прогноз: С атакой у обоих клубов имеются проблемы, поэтому на большое количество заброшенных шайб рассчитывать не стоит.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.34.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 3.18.

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    «Витязь» — «Сочи»: прогноз, ставка (3.34), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Сочи» может добыть вторую победу подряд?
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