«Витязь»
Турнирное положение: Cтарт «Витязя» в новом сезоне можно назвать удовлетворительным, поскольку клуб Тертышного выиграл один матч из двух и расположился в середине таблицы Запада.
Последние матчи: В матче против «Адмирала» не очень получилось играть в свой хоккей, а вот в игре с «Амуром» подмосковная команда уже была похожа сама на себя.
Травмированные игроки: У хозяев предстоящего поединка не сможет сыграть защитник Григорий Ващенко, который травмировался в самой первой игре.
Общий тонус клуба: В игре против «Сочи» хозяева льда приложат максимум усилий, чтобы выиграть предстоящий поединок, поскольку южный клуб сейчас является самым лакомым кусочком в лиге.
«Сочи»
Турнирное положение: Сергей Зубов и его «Сочи» неожиданно для всех выиграли первый матч нового сезона, но все равно расположились на предпоследнем месте в своей конференции.
Последние матчи: В стартовом поединке сезона удалось обыграть московский «Спартак» (правда только по буллитам).
Травмированные игроки: Сочинский коллектив не испытывает дефицита игроков, поэтому все готовы к бою с «Витязем».
Общий тонус клуба: С таким стартом «леопарды» вполне могут дать бой и «Витязю», который также не в самом лучшем настроении.
Статистика для ставок
- Два последних матча между этими клубами выиграл коллектив из Сочи
- Южный клуб проиграл четыре последних поединка в рамках регулярки на выезде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 3.90, на гостей — 3.34.
Прогноз: Гости имеют весьма неплохие шансы на победу
- 2.40Торпедо — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.29Локомотив — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.60Барыс — Амур: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Альтернативный прогноз: С атакой у обоих клубов имеются проблемы, поэтому на большое количество заброшенных шайб рассчитывать не стоит.
Ставка: П2 с коэффициентом 3.34.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 3.18.