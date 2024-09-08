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    Салават Юлаев — Трактор: ставка и прогноз, новости. 08.09.2024

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Трактор»
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    «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 8 сентября. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: Дебют нового сезона выдался по меркам уфимского клуба весьма успешным. Команда добыла победу в принципиальном матче и поднялась на условное пятое место в таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: Первая встреча в регулярном чемпионате прошла под эгидой «Зеленого дерби», в котором команда Виктора Козлова устроила непримиримое противостояние с «Ак Барсом», добившись эффектной победы 5:3.

    По ходу матча «Салават Юлаев» выдал уверенный старт, что и сыграло ключевую роль в дальнейшем успехе. За три периода хозяева «Уфа-Арены» нанесли 24 броска в створ, которые были подкреплены реализацией в 20,83%.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Не сыграют: В списке кадровых потерь «Салавата Юлаева» фигурирует Михаил Науменков.

    Состояние команды: В новый сезон уфимская команда вошла достаточно ярко. Вполне вероятно, уверенный старт позволит хоккеистам «Салавата» обрести дополнительную уверенность еще на несколько матчей.

    «Трактор»

    Турнирное положение: Перестраивающийся по ходу нового сезона челябинский клуб провел два матча, по итогам которых поднялся на четвертое место на Востоке с 2 очками в активе. Разрыв между будущим соперником обосновывается дополнительными показателями.

    Последние матчи: Дебютная встреча сезона 2024/25 подразумевала соперничество между двумя клубами с Урала на территории «Автомобилиста», где команда Бенуа Гру, несмотря на оказанное давление, потерпела неудачу — 2:3.

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    • На второй матч «Трактор» отправился в Астану, где его ждал «Барыс». Еще в одной гостевой игре челябинцы пропустили первыми, но в этот раз смогли перевернуть ход противостояния и одержать крупную победу — 4:1.

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    Не сыграют: Значимые кадровые потери в составе «Трактора» на сегодняшний день отсутствуют.

    Состояние команды: В новом сезоне Челябинск может стать одним из самых непредсказуемых коллективов Востока. Однако даже на этапе реконструкции «Трактор», безусловно, будет претендовать на выход в плей-офф.

    Статистика для ставок

    • В пяти очных матчах из шести последних общая результативность достигала 5+ заброшенных шайб

    • В трех выездных матчах в Уфе из последних четырех «Трактор» не забивал больше двух голов

    • В предыдущем сезоне «Салават Юлаев» и «Трактор» встретились в плей-офф в рамках 1/8 финала. Тогда четыре победы в шести матчах достались Челябинску

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 4.20, а победа «Трактора» — в 2.84.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

    Прогноз: На льду в Уфе встретятся две яркие атакующие команды, которые не будут стесняться идти вперед. В то же время далеко не лучшая игра в обороне в исполнении обеих подогреет интерес к противостоянию, увеличив шансы на результативный исход.

    Ставка: Тотал больше 5 за 1.92.

    Прогноз: Первая встреча показала, что на старте сезона с продуктивностью Уфы в атаке все в полном порядке. Вполне вероятно, «Салават» сможет порадовать домашнюю публику голами по аналогии с «Зеленым дерби».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 1.87.

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    «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Прогнозы на хоккей. Еще одна игра в Уфе будет сопровождаться высокой результативностью?
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