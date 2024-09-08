В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 8 сентября. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Дебют нового сезона выдался по меркам уфимского клуба весьма успешным. Команда добыла победу в принципиальном матче и поднялась на условное пятое место в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: Первая встреча в регулярном чемпионате прошла под эгидой «Зеленого дерби», в котором команда Виктора Козлова устроила непримиримое противостояние с «Ак Барсом», добившись эффектной победы 5:3.

По ходу матча «Салават Юлаев» выдал уверенный старт, что и сыграло ключевую роль в дальнейшем успехе. За три периода хозяева «Уфа-Арены» нанесли 24 броска в створ, которые были подкреплены реализацией в 20,83%.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Не сыграют: В списке кадровых потерь «Салавата Юлаева» фигурирует Михаил Науменков.

Состояние команды: В новый сезон уфимская команда вошла достаточно ярко. Вполне вероятно, уверенный старт позволит хоккеистам «Салавата» обрести дополнительную уверенность еще на несколько матчей.

«Трактор»

Турнирное положение: Перестраивающийся по ходу нового сезона челябинский клуб провел два матча, по итогам которых поднялся на четвертое место на Востоке с 2 очками в активе. Разрыв между будущим соперником обосновывается дополнительными показателями.

Последние матчи: Дебютная встреча сезона 2024/25 подразумевала соперничество между двумя клубами с Урала на территории «Автомобилиста», где команда Бенуа Гру, несмотря на оказанное давление, потерпела неудачу — 2:3.

На второй матч «Трактор» отправился в Астану, где его ждал «Барыс». Еще в одной гостевой игре челябинцы пропустили первыми, но в этот раз смогли перевернуть ход противостояния и одержать крупную победу — 4:1.

Не сыграют: Значимые кадровые потери в составе «Трактора» на сегодняшний день отсутствуют.

Состояние команды: В новом сезоне Челябинск может стать одним из самых непредсказуемых коллективов Востока. Однако даже на этапе реконструкции «Трактор», безусловно, будет претендовать на выход в плей-офф.

Статистика для ставок

В пяти очных матчах из шести последних общая результативность достигала 5+ заброшенных шайб

В трех выездных матчах в Уфе из последних четырех «Трактор» не забивал больше двух голов

В предыдущем сезоне «Салават Юлаев» и «Трактор» встретились в плей-офф в рамках 1/8 финала. Тогда четыре победы в шести матчах достались Челябинску

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 4.20, а победа «Трактора» — в 2.84.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

Прогноз: На льду в Уфе встретятся две яркие атакующие команды, которые не будут стесняться идти вперед. В то же время далеко не лучшая игра в обороне в исполнении обеих подогреет интерес к противостоянию, увеличив шансы на результативный исход.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.92.

Прогноз: Первая встреча показала, что на старте сезона с продуктивностью Уфы в атаке все в полном порядке. Вполне вероятно, «Салават» сможет порадовать домашнюю публику голами по аналогии с «Зеленым дерби».

Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 1.87.